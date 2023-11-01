Польза и вред жирных кислот для организма

Полиненасыщенные жирные кислоты, пожалуй, могут возглавить рейтинг полезных веществ. С этим единогласно согласны все ученые и врачи мира. Дискуссии тут нет — однозначная польза для организма. Жир, наряду с белками и углеводами, является базовым элементом питания человека. Жирные кислоты могут быть как насыщенными, так и ненасыщенными. Отличие этих кислот с точки зрения химии обусловлено разницей в строении связей химических элементов. Но вот с точки зрения влияния на организм разница между ними колоссальная. Какая — рассказал читателям Pravda.Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.
Насыщенные жиры тоже нужны организму, но в очень ограниченных количествах, чаще всего мы сильно их перебираем в нашем рационе питания. Насыщенными жирными кислотами богаты, прежде всего, мясные и молочные продукты.
Польза ненасыщенных жирных кислот:
Необходимо отметить, что важен баланс всех омега-кислот. Не стоит выбирать одну и стараться ею насытить организм. Следует употреблять кислоты в необходимых пропорциях. По рекомендации ВОЗ, Омега-6 следует употреблять в 2-3 раза больше (но не более), чем Омега-3.
Дефицит омега-кислот чаще всего слабо выражен, можно многие годы жить с дефицитом и не заметить его, но тем не менее следует обратить внимание на следующие симптомы:
Потребность в омега-кислотах разнится в зависимости от возраста и пола. Но в среднем вы удовлетворите свои потребности, если будете есть жирную рыбу пару раз в неделю, а также будете регулярно употреблять растительные масла, есть орехи, авокадо.
"Важно разнообразно питаться и включать многие продукты, богатые жирными кислотами в свой рацион. Продукты с насыщенными жирами, наоборот, следует употреблять реже. Главной причиной нехватки ненасыщенных жирных кислот является переизбыток "западной диеты" или "диеты бедняков". Говоря проще, мы или слишком много едим мяса и молочных продуктов и слишком мало рыбы и растительных масел, или имеем очень скудный рацион питания, ограничиваясь одними и теми же простыми продуктами, к которым привыкли", — отмечает диетолог.
В целом переизбыток омега-кислот вряд ли возможен, но нарушить баланс и перебрать с омега-6 возможно. Зачастую дисбалансу в сторону Омега-6 может быть в десятки раз.
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