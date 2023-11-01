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Ирина Гусакова

Диетолог: "Западная диета" приводит к дефициту омега-кислот"

4:20
Здоровье » Здоровье и профилактика

Полиненасыщенные жирные кислоты, пожалуй, могут возглавить рейтинг полезных веществ. С этим единогласно согласны все ученые и врачи мира. Дискуссии тут нет — однозначная польза для организма. Жир, наряду с белками и углеводами, является базовым элементом питания человека. Жирные кислоты могут быть как насыщенными, так и ненасыщенными. Отличие этих кислот с точки зрения химии обусловлено разницей в строении связей химических элементов. Но вот с точки зрения влияния на организм разница между ними колоссальная. Какая — рассказал читателям Pravda.Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

Диетолог: "Западная диета" приводит к дефициту омега-кислот"
Фото: https://media-cldnry.s-nbcnews.com/image/upload/newscms/2018_31/2519281/180803-stock-better-protein-platter-ew-1208p.jpg

Польза и вред жирных кислот для организма

Насыщенные жиры тоже нужны организму, но в очень ограниченных количествах, чаще всего мы сильно их перебираем в нашем рационе питания. Насыщенными жирными кислотами богаты, прежде всего, мясные и молочные продукты.

Польза ненасыщенных жирных кислот:

  • Омега-3 — поддерживает здоровье нервной и иммунной системы, является источником энергии и тепла, помогает усваиваться витаминам. Продукты, в которых больше всего Омега-3:
    • лосось,
    • грецкий орех,
    • печень трески,
    • растительное масло
  • Омега-6 также не производится организмом самостоятельно, как и Омега-3. Мы получаем эти кислоты только с продуктами питания. Омега-6 существенно присутствует в подсолнечном масле, тыкве, сое, кукурузе, грецком орехе, а также в кедровых орехах, фисташках и яйцах. Омега-6 позволяет поддерживать баланс холестерина в организме, улучшает функцию работы печени, устраняет симптомы артрита.
  • Омега-7 укрепляет, прежде всего, наше сердце благодаря снижению общего уровня холестерина в организме, а также положительно влияет на уровень обмена веществ. Это наименее изученная ненасыщенная жирная кислота. Больше всего ее содержится в облепихе и облепиховом масле, также она присутствует в таких продуктах, как лосось, тунец, сардины.
  • Омега-9 — укрепляет иммунитет, стабилизирует уровень сахара и холестерина в крови. Содержится в оливковом и подсолнечном масле, орехах, авокадо, а еще лосось и форель богаты Омега-9.

Необходимо отметить, что важен баланс всех омега-кислот. Не стоит выбирать одну и стараться ею насытить организм. Следует употреблять кислоты в необходимых пропорциях. По рекомендации ВОЗ, Омега-6 следует употреблять в 2-3 раза больше (но не более), чем Омега-3.

Дефицит омега-кислот чаще всего слабо выражен, можно многие годы жить с дефицитом и не заметить его, но тем не менее следует обратить внимание на следующие симптомы:

  • проблемы с памятью и концентрацией внимания,
  • психоэмоциональная неустойчивость,
  • подавленное состояние.

Потребность в омега-кислотах разнится в зависимости от возраста и пола. Но в среднем вы удовлетворите свои потребности, если будете есть жирную рыбу пару раз в неделю, а также будете регулярно употреблять растительные масла, есть орехи, авокадо.

"Важно разнообразно питаться и включать многие продукты, богатые жирными кислотами в свой рацион. Продукты с насыщенными жирами, наоборот, следует употреблять реже. Главной причиной нехватки ненасыщенных жирных кислот является переизбыток "западной диеты" или "диеты бедняков". Говоря проще, мы или слишком много едим мяса и молочных продуктов и слишком мало рыбы и растительных масел, или имеем очень скудный рацион питания, ограничиваясь одними и теми же простыми продуктами, к которым привыкли", — отмечает диетолог.

В целом переизбыток омега-кислот вряд ли возможен, но нарушить баланс и перебрать с омега-6 возможно. Зачастую дисбалансу в сторону Омега-6 может быть в десятки раз.

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