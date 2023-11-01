Диетолог назвал полезную альтернативу коровьему молоку

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В последнее время растет популярность на различные растительные напитки, которые производятся, в основном, из таких продуктов, как соя, овес, миндаль, фундук и кокос. Однако могут ли они выступать полноценной альтернативой коровьему молоку? О пользе растительных напитков рассказал читателям Pravda.Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

Фото: https://perfectdailygrind.com/2016/03/coffee-science-everything-you-need-to-know-about-milk/

Польза растительного молока

В базе любого растительного молока — растительный белок, который полностью удовлетворяет потребности организма в этом веществе. Но, в отличие от животного молока, в растительном полностью отсутствуют насыщенные жирные кислоты, переизбыток которых приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету и ожирению. Кроме того, в растительном молоке нет лактозы, непереносимость которой все чаще фиксируется и среди жителей России.

Наконец, этический или климатический фактор играет огромную роль в популярности этого напитка.

"Огромные ресурсы планеты уходят на поддержание невероятно разросшейся индустрии животноводства. Коровы фактически находятся в жутком положении скученности, тесноты и духоты. На заливных лугах уже никто не пасется, все чаще животные большую часть времени проводят в помещении в одном месте. Вся индустрия фактически держится на безудержном и безмерном использовании антибиотиков. Эта мера позволяет избежать массовой гибели скота, но, к ужасу потребителя, все эти антибиотики присутствуют и в конечном продукте. По новым нормам их может быть более 70 наименований. Стоит ли говорить, что растительное молоко избавляет нас от этих проблем. Это легкий, полезный, приятный на вкус напиток, который позволит в будущем серьезно изменить наш рацион", — отмечает диетолог.

Во всем мире, в России в том числе, потребление растительного молока растет год от года. И тому есть объективные причины. Серьезных недостатков у этого напитка нет. Аллергических реакций, непереносимости, каких бы то ни было проблем со здоровьем потребителями отмечено не было. Весь вопрос только в нашем восприятии.

"Я бы назвал лучшим соевое молоко, оно наиболее близко по консистенции походит на молочный напиток. Ореховые варианты молока или кокосовое растительное молоко больше претендуют на отдельный сорт растительного напитка", — резюмирует эксперт.

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