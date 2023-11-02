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Маргарита Кичерова

Биолог: искусственный мелатонин вредит здоровью

4:34
Здоровье » Здоровье и профилактика

Что такое метеозависимость, почему важно гулять по два часа ежедневно и почему даже в пасмурную погоду на улице светлее, чем в ярко освещённой комнате; насколько вреден мелатонин в таблетках и почему большинство аптечных мультивитаминов бесполезны, Pravda.Ru рассказал д. биол. н., руководитель лаборатории РНЦХ имени Б. В. Петровского Сергей Савельев.

Биолог: искусственный мелатонин вредит здоровью
Фото: openverse by makelessnoise is licensed under CC BY 2.0.

— Сергей Вячеславович, что такое метеозависимость и как она проявляется?

— Больше всего на нас влияет изменение продолжительности дня. Дело в том, что у нас в центре головы спрятана шишковидная железа. Она регулирует суточные ритмы: свет есть — вырабатывается гормон серотонин, солнце село — значит, мелатонин. Железа получает прямую информацию от глаз. Чем короче день, тем больше смещается активность выработки двух гормонов:

  • серотонин — гормон дня;
  • мелатонин — гормон ночи.

Баланс активности этих гормонов очень важен для человека. Когда день сокращается — не хватает серотонина. Потому что наши клетки пинеалоциты вырабатывают его только днём. А раз его не хватает, то и ночь становится беспокойной. Потому что гормон сна мелатонин вырабатывается вечером, в ответ на снижение освещённости, и источником мелатонина является серотонин.

Чем меньше света днём, тем хуже сон ночью. Поэтому чем короче день, тем надо больше гулять в хорошей компании по улице.

Главное, таблетки не надо принимать. Многие увлекаются мелатонином "для сна". Его продают американцы огромными банками: мол, это для адаптации при перелётах, когда нарушается сон. Не надо этого делать. Вы окончательно разбалансируете собственный механизм суточной регуляции активности. Синтез в эпифизе собственного мелатонина будет не нужен. И что, вы хотите всю жизнь принимать искусственный мелатонин?

Любое нарушение собственной гормональной стабильности опасно, начиная с таблеток от беременности и заканчивая поеданием мелатонина при дальних перелётах. Один раз в месяц можно, но не чаще. Пока гормоны превышают здравомыслие, ничего не чувствуется, а вот когда гормоны заканчиваются, то выясняется, что жизнь намного сложнее, чем казалось.

Питаться надо аккуратно, следить за минеральным балансом собственного организма. Очень важно разнообразить пищу, не есть фастфуд. Вести здоровый образ жизни, то есть лучше прогуляться по улице два часа днём, пока яркий свет, тогда ночью будете спать. А если вы будете весь день сидеть за компьютером, то и ночью не уснёте. Хотя днём самое главное — бывать на улице, накапливать серотонин, эквивалент хорошего настроения. В любую погоду.

Достичь освещённости даже уровня пасмурной погоды в домашних условиях невозможно. Попробуйте включить 400 Вт лампочек в 18-метровой комнате. Сколько вы просидите? Это же пытка. И спектральный состав света никуда не годится.

— Какие препараты стоит принимать?

— Никакие. Чем меньше препаратов, тем лучше. Можно только витамины в небольших дозах и высокоминерализованную воду, но сначала надо проверить, что у вас с почками, чтобы до камней не допрыгаться. Так можно компенсировать недостатки минерального обмена.

Универсальных витаминов нет. Старикам часто продают "витамины для возрастных". Не верьте. Потому что многие витамины водорастворимые, а другие жирорастворимые. Как они могут быть в одной таблетке? Это вопрос прокуратуры к производителям таблеток.

Нужно регулярно обследоваться и следить за своим здоровьем, пусть по минимуму.

Если ничего не помогает, то тогда идите с метлой к храму Христа Спасителя — очень помогает. А ещё хорошо помогает поездка на три-четыре месяца волонтёром в Северную Корею, там у большинства тех, кто мается от "умственных" болезней, всё проходит. Через два месяца у них полная ясность в голове. Особенно потеря подкожного жира хорошо влияет. Так что северокорейский туризм за три-четыре месяца обычно избавляет от хандры и выдуманных болезней.

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Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
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