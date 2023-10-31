Ученые утверждают, что мозг достигает пика активности в 25 лет, после чего когнитивные функции постепенно снижаются. Максимального пика эти процессы достигают ближе к старости, когда разрушаются нейронные связи (особенно если речь идет о деменции, болезни Альцгеймера или Паркинсона). Как следствие, "возрастные" процессы приводят к нарушению памяти. Но мозг можно и нужно тренировать. Существует несколько способов улучшения памяти и замедления разрушения нейронов. Основными из них поделилась с читателями Pravda.Ru психолог гериатрического центра Сениор Групп "Малаховка" Елена Мартынова.
Семейный вечер можно превратить в "интеллектуальную минутку" и разгадывать всем вместе кроссворды, филворды, искать отличия на картинках. Участие в викторинах на самые разнообразные темы способствует включению и активации мыслительных процессов. Можно воспользоваться тестом Торндайка. Все эти игры можно найти в интернете и распечатать в удобном для зрения пожилого размере.
Подобные упражнения отлично развивают память, концентрацию и внимание.
Например, можно выполнять привычные действия другой рукой: попробовать держать вилку, ложку или зубную щетку левой рукой, если пожилой правша, и наоборот.
Также замедляет разрушение когнитивных функций пальчиковая гимнастика. Нейробика — эффективный способ сохранить и развить интеллектуальные способности после 60 лет. Упражнения можно использовать как профилактику деменции и, что самое главное, — она не имеет противопоказаний.
Неочевидный, но действенный способ профилактики деменции. Пользу этого метода как улучшения памяти доказали ученые уже несколько десятков лет назад. При прослушивании музыки образуются новые нейронные связи. А если пожилой будет вспоминать знакомые мотивы или слова старых песен, то терапия окажется еще полезнее.
Любой из перечисленных способов позитивно влияет на улучшение памяти и позволяет это сделать в ненавязчивой, игровой форме.
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