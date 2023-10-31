Психолог раскрыла три способа улучшения памяти

2:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Ученые утверждают, что мозг достигает пика активности в 25 лет, после чего когнитивные функции постепенно снижаются. Максимального пика эти процессы достигают ближе к старости, когда разрушаются нейронные связи (особенно если речь идет о деменции, болезни Альцгеймера или Паркинсона). Как следствие, "возрастные" процессы приводят к нарушению памяти. Но мозг можно и нужно тренировать. Существует несколько способов улучшения памяти и замедления разрушения нейронов. Основными из них поделилась с читателями Pravda.Ru психолог гериатрического центра Сениор Групп "Малаховка" Елена Мартынова.

Фото: Pravda.ru

Три способа улучшить память

Интеллектуальные упражнения, викторины

Семейный вечер можно превратить в "интеллектуальную минутку" и разгадывать всем вместе кроссворды, филворды, искать отличия на картинках. Участие в викторинах на самые разнообразные темы способствует включению и активации мыслительных процессов. Можно воспользоваться тестом Торндайка. Все эти игры можно найти в интернете и распечатать в удобном для зрения пожилого размере.

Подобные упражнения отлично развивают память, концентрацию и внимание.

Упражнения на мелкую моторику, которые задействуют оба полушария

Например, можно выполнять привычные действия другой рукой: попробовать держать вилку, ложку или зубную щетку левой рукой, если пожилой правша, и наоборот.

Также замедляет разрушение когнитивных функций пальчиковая гимнастика. Нейробика — эффективный способ сохранить и развить интеллектуальные способности после 60 лет. Упражнения можно использовать как профилактику деменции и, что самое главное, — она не имеет противопоказаний.

Прослушивание музыки

Неочевидный, но действенный способ профилактики деменции. Пользу этого метода как улучшения памяти доказали ученые уже несколько десятков лет назад. При прослушивании музыки образуются новые нейронные связи. А если пожилой будет вспоминать знакомые мотивы или слова старых песен, то терапия окажется еще полезнее.

Любой из перечисленных способов позитивно влияет на улучшение памяти и позволяет это сделать в ненавязчивой, игровой форме.

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Как улучшить работу мозга: концентрация и внимание

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Батагова Виолета Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса. Специалист Коровкин Михаил Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине) Специалист Андрианова Ирина Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.

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