Диетолог опроверг миф о вреде яичных желтков

2:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Долгое время врачи, диетологи и нутрициологи пытались найти идеальный состав продуктов питания, который бы приносил пользу, а не вред. Но чем дальше наука двигается в сторону познания влияния тех или иных продуктов на организм, тем больше мы пониманием, что нельзя что-то полностью запретить, а что-то разрешить.

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Прежде всего важен правильный баланс питания, в рамках которого ваш организм, с одной стороны, получит в полном объеме все необходимые вещества, а с другой стороны, не испытает вредное воздействие при переборе или переедании теми или иными продуктами. В качестве примера диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов разобрал историю с яичными желтками.

Стоит ли бояться желтков

Одно время яйца считались одним из основных продуктов, который входил в основу множества блюд. Об ограничении употребления куриных яиц не было и речи. В 60-70-е годы XX века многие семьи начинали чуть ли не каждый день с яичницы или омлета.

Затем в 90-е и 00-е годы появился тренд на резкое сокращение потребления холестерина в связи с опасностью развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Активно пропагандировался полный отказ от яичных желтков.

Позже выяснилось, что холестерин может быть не только "плохим", но и "хорошим". Наличие того или иного компонента формируется на основе образа жизни и питания, генетики. То есть все немного сложнее.

"Простой отказ от яичных желтков не спасет вас от повышенного холестерина, если вы продолжите потреблять много насыщенных жиров и вести малоподвижный образ жизни. А вот полезные вещества, которых масса в желтках, вы не получите. Яичный желток — это мощный заряд витаминов и микроэлементов: ненасыщенные жирные кислоты омега-3, фолиевая кислота, витамины группы B, фосфор, кальций, селен и т. д. Фактически желток — это стартовый набор необходимых для жизни элементов, природный БАД высокой эффективности и пользы", — отмечает диетолог.

К примеру, всем известный майонез, который делается в том числе на основе яичных желтков, в особенности домашний натуральный майонез, при умеренном употреблении не так уж и вреден, а скорее даже полезен. Растительные масла и желтки в его основе позволят вашему организму получить необходимые ненасыщенные жирные кислоты, а вредных насыщенных жиров в майонезе как раз нет.

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ЖЕЛТКИ ИЛИ БЕЛКИ? ЧТО ПОЛЕЗНЕЕ?

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