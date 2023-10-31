Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Диетолог опроверг миф о вреде яичных желтков

2:47
Здоровье » Здоровье и профилактика

Долгое время врачи, диетологи и нутрициологи пытались найти идеальный состав продуктов питания, который бы приносил пользу, а не вред. Но чем дальше наука двигается в сторону познания влияния тех или иных продуктов на организм, тем больше мы пониманием, что нельзя что-то полностью запретить, а что-то разрешить.

Диетолог опроверг миф о вреде яичных желтков
Фото: openverse by James Bowe is licensed under CC BY 2.0

Прежде всего важен правильный баланс питания, в рамках которого ваш организм, с одной стороны, получит в полном объеме все необходимые вещества, а с другой стороны, не испытает вредное воздействие при переборе или переедании теми или иными продуктами. В качестве примера диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов разобрал историю с яичными желтками.

Стоит ли бояться желтков

Одно время яйца считались одним из основных продуктов, который входил в основу множества блюд. Об ограничении употребления куриных яиц не было и речи. В 60-70-е годы XX века многие семьи начинали чуть ли не каждый день с яичницы или омлета.

Затем в 90-е и 00-е годы появился тренд на резкое сокращение потребления холестерина в связи с опасностью развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Активно пропагандировался полный отказ от яичных желтков.

Позже выяснилось, что холестерин может быть не только "плохим", но и "хорошим". Наличие того или иного компонента формируется на основе образа жизни и питания, генетики. То есть все немного сложнее.

"Простой отказ от яичных желтков не спасет вас от повышенного холестерина, если вы продолжите потреблять много насыщенных жиров и вести малоподвижный образ жизни. А вот полезные вещества, которых масса в желтках, вы не получите. Яичный желток — это мощный заряд витаминов и микроэлементов: ненасыщенные жирные кислоты омега-3, фолиевая кислота, витамины группы B, фосфор, кальций, селен и т. д. Фактически желток — это стартовый набор необходимых для жизни элементов, природный БАД высокой эффективности и пользы", — отмечает диетолог.

К примеру, всем известный майонез, который делается в том числе на основе яичных желтков, в особенности домашний натуральный майонез, при умеренном употреблении не так уж и вреден, а скорее даже полезен. Растительные масла и желтки в его основе позволят вашему организму получить необходимые ненасыщенные жирные кислоты, а вредных насыщенных жиров в майонезе как раз нет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

ЖЕЛТКИ ИЛИ БЕЛКИ? ЧТО ПОЛЕЗНЕЕ?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
Специалист Серебреникова Татьяна
Владеет современными методами диагностики редких наследственных болезней, интерпретацией специализированных, в т.ч
Специалист Серебреникова Татьяна
Владеет современными методами диагностики редких наследственных болезней, интерпретацией специализированных, в т.ч

Специалисты

5.0
21 отзыв
 Андронова
Наталия Витальевна
Генетик
Стаж 20 лет
Врач высшей категории
Приём от 3500 руб.
Астери-Мед на Автозаводской
ул. Велозаводская, д. 13, стр. 2
Клиника урологии и гинекологии МедЭйт
Климентовский переулок, д. 12, стр. 1
4.6
16 отзывов
 Серебреникова
Татьяна Евгеньевна
Генетик
Стаж 23 года
Врач высшей категории
Приём от 4000 руб.
Медико-генетический центр ПРОГЕН
Старокалужское ш., д. 62
4.6
16 отзывов
 Серебреникова
Татьяна Евгеньевна
Генетик
Стаж 23 года
Врач высшей категории
Приём от 4000 руб.
Медико-генетический центр ПРОГЕН
Старокалужское ш., д. 62

Клиники

10.0
25 отзывов
 Васечкин Виктор Борисович медицинская клиника
ул. Ватутина, д. 1
Кунцевская
Кунцевская
Пионерская
Славянский бульвар
Терехово
Кунцевская
Давыдково
Аминьевская
Первичный приём от 5000 руб.
10.0
46 отзывов
 Даренский Иван Дмитриевич медицинская клиника
Измайловский бульвар, д. 43
Измайловская
Первомайская
Первичный приём от 5000 руб.
9.9
0 отзывов
 Хдрян Артур Айкович медицинская клиника
Люблинская,


Новости Все >
Daily Beast: жители Константиновки ненавидят украинских военных и ждут русских
Диетолог рассказала о полезных свойствах шоколада для людей старше 50 лет
Названы причины, по которым Месси выиграл "Золотой мяч"
Блогерша Валя Карнавал рассказала, почему решилась сделать каре и убрать накачанные губы
Секретарь Совбеза РФ Патрушев: «Северные потоки» взорвали американцы
В России снизились цены на бензин и дизтопливо
Шоумен Моргенштерн* рассказал, почему не смог бы жить как бизнесмен Павел Дуров
Врач рассказала про неожиданные причины дефицита витаминов
Психолог Вафин объяснил, как девушкам найти хорошего любовника
Задержан подозреваемый в покушении на Царёва, он во всём признался
Популярное
Россиян обязали установить систему AБС на автомобили с 1 декабря 2023 года

В России с 1 декабря 2023 года водителям придется обязательно установить антиблокировочную систему (АБС) на своих автомобилях.

Россиян обязали установить систему ABS на автомобили с 1 декабря 2023 года
Вернувшемуся из Франции актёру Дмитрию Назарову отказали в выступлении в России
Оскандалившийся Дмитрий Назаров решил подзаработать, но его план провалился
Врач Александра Филева рассказала, что могут предпринять люди для продления своей жизни
Россиянин пожаловался в полицию на жену-учительницу из-за совращения школьника
Бойцы ВС РФ группировки "Днепр" ждут от генерала Теплинского "сюрпризов" Любовь Степушова Сергей Соболевский: поэт, у которого искал рифму Пушкин Сергей Лебедев Черногория пытается получить правительство, но пока безрезультатно Михаил Плисюк
"Легко отделался": что не так в деле о гибели жительницы Подмосковья
Беременную модель нашли мёртвой в холодильнике её дома
Мать Шани Лук сообщила о её смерти
Мать Шани Лук сообщила о её смерти
Последние материалы
Задержан подозреваемый в покушении на Царёва, он во всём признался
Российский бизнесмен проиграл суд против Аллы Пугачёвой и Кристины Орбакайте
В Москву возвращается бабье лето
Вход в Айя-Софию в Стамбуле станет платным для туристов
Экс-юрист Белого дома Кобб: Трампа ждет тюрьма за нарушение приказа суда
Сборная России по хоккею может сыграть с США в случае допуска на Олимпиаду 2026
Российские войска поразили локации производства украинских беспилотников в Одесской области
ФСО проведет трехдневные учения на территории администрации президента
Минобороны РФ сообщило о втором сбитом дроне над Белогородской областью за сутки
Сбежавший актёр Дмитрий Назаров после провала с работой в России призывает к бунту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников