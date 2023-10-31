Долгое время врачи, диетологи и нутрициологи пытались найти идеальный состав продуктов питания, который бы приносил пользу, а не вред. Но чем дальше наука двигается в сторону познания влияния тех или иных продуктов на организм, тем больше мы пониманием, что нельзя что-то полностью запретить, а что-то разрешить.
Прежде всего важен правильный баланс питания, в рамках которого ваш организм, с одной стороны, получит в полном объеме все необходимые вещества, а с другой стороны, не испытает вредное воздействие при переборе или переедании теми или иными продуктами. В качестве примера диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов разобрал историю с яичными желтками.
Одно время яйца считались одним из основных продуктов, который входил в основу множества блюд. Об ограничении употребления куриных яиц не было и речи. В 60-70-е годы XX века многие семьи начинали чуть ли не каждый день с яичницы или омлета.
Затем в 90-е и 00-е годы появился тренд на резкое сокращение потребления холестерина в связи с опасностью развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Активно пропагандировался полный отказ от яичных желтков.
Позже выяснилось, что холестерин может быть не только "плохим", но и "хорошим". Наличие того или иного компонента формируется на основе образа жизни и питания, генетики. То есть все немного сложнее.
"Простой отказ от яичных желтков не спасет вас от повышенного холестерина, если вы продолжите потреблять много насыщенных жиров и вести малоподвижный образ жизни. А вот полезные вещества, которых масса в желтках, вы не получите. Яичный желток — это мощный заряд витаминов и микроэлементов: ненасыщенные жирные кислоты омега-3, фолиевая кислота, витамины группы B, фосфор, кальций, селен и т. д. Фактически желток — это стартовый набор необходимых для жизни элементов, природный БАД высокой эффективности и пользы", — отмечает диетолог.
К примеру, всем известный майонез, который делается в том числе на основе яичных желтков, в особенности домашний натуральный майонез, при умеренном употреблении не так уж и вреден, а скорее даже полезен. Растительные масла и желтки в его основе позволят вашему организму получить необходимые ненасыщенные жирные кислоты, а вредных насыщенных жиров в майонезе как раз нет.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
|
|
Астери-Мед на Автозаводской
ул. Велозаводская, д. 13, стр. 2
Клиника урологии и гинекологии МедЭйт
Климентовский переулок, д. 12, стр. 1
|
|
Медико-генетический центр ПРОГЕН
Старокалужское ш., д. 62
|
|
Медико-генетический центр ПРОГЕН
Старокалужское ш., д. 62
|
25 отзывов
|
Васечкин Виктор Борисович
медицинская клиника
ул. Ватутина, д. 1
Кунцевская
Кунцевская
Пионерская
Славянский бульвар
Терехово
Кунцевская
Давыдково
Аминьевская
Первичный приём от 5000 руб.
|
46 отзывов
|
Даренский Иван Дмитриевич
медицинская клиника
Измайловский бульвар, д. 43
Измайловская
Первомайская
Первичный приём от 5000 руб.
|
0 отзывов
|
Хдрян Артур Айкович
медицинская клиника
Люблинская,
В России с 1 декабря 2023 года водителям придется обязательно установить антиблокировочную систему (АБС) на своих автомобилях.