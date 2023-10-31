Врач рассказала о вреде употребления сырого теста

2:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Сырое тесто часто любят есть дети, и причина кроется скорее в любопытстве попробовать что-то необычное. Однако к такому странному пристрастию бывают склонны и взрослые. Тяга к употреблению данного продукта зачастую объясняется стрессом или какими-то нервными расстройствами. Однако стоит знать, что употребление сырого теста может быть вредным для здоровья. Почему — рассказала читателям Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Фото: https://pattyspizza.com/products/pattys-raw-sheeted-pizza-dough/

Почему вредно есть сырое тесто

Основные причины включают в себя следующие факторы:

Наличие токсичных веществ в составе сырого теста, которые могут накапливаться в организме и вызывать серьезные проблемы с почками. Наличие бактерий и микробов, которые могут вызвать опасные кишечные инфекции. Наличие токсинов и тяжелых металлов, которые могут нанести вред здоровью. Наличие сальмонеллы в яйцах, которые могут быть использованы в составе сырого теста, что также может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Наличие остатков фекалий птиц или других животных на зерне пшеницы, которое используется для приготовления муки, что может привести к загрязнению муки вредными микробами. Наличие определенных ингредиентов в сыром тесте, которые могут вызвать опасную для жизни кишечную инфекцию.

Также в сыром тесте могут содержаться вредные бактерии, такие как сальмонелла и кишечная. Эти бактерии могут размножаться в тесте при температуре от 7 до 50 °C и могут поражать зерна еще до сбора урожая или во время производства. Сырые яйца в тесте также могут быть заражены сальмонеллой, которая может вызвать пищевое отравление.

Симптомы инфекции, вызванной этими бактериями, включают:

спазмы в животе,

диарею,

лихорадку,

рвоту,

кровавый стул.

Инкубационный период кишечной инфекции составляет от 3 до 8 дней, в то время как для сальмонеллы он составляет от 6 часов до 6 дней. В некоторых случаях эти инфекции могут привести к неврологическим осложнениям, почечной недостаточности и другим хроническим заболеваниям.

Если после употребления сырого теста у вас возникнут какие-либо из упомянутых выше симптомов, немедленно обратитесь к врачу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Почему нельзя есть сырое тесто?

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Симанкова Татьяна Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д. Специалист Акимова Любовь Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д

Специалисты

Клиники