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Ирина Гусакова

Врач рассказала о вреде употребления сырого теста

2:28
Здоровье » Здоровье и профилактика

Сырое тесто часто любят есть дети, и причина кроется скорее в любопытстве попробовать что-то необычное. Однако к такому странному пристрастию бывают склонны и взрослые. Тяга к употреблению данного продукта зачастую объясняется стрессом или какими-то нервными расстройствами. Однако стоит знать, что употребление сырого теста может быть вредным для здоровья. Почему — рассказала читателям Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Врач рассказала о вреде употребления сырого теста
Фото: https://pattyspizza.com/products/pattys-raw-sheeted-pizza-dough/

Почему вредно есть сырое тесто

Основные причины включают в себя следующие факторы:

  1. Наличие токсичных веществ в составе сырого теста, которые могут накапливаться в организме и вызывать серьезные проблемы с почками.
  2. Наличие бактерий и микробов, которые могут вызвать опасные кишечные инфекции.
  3. Наличие токсинов и тяжелых металлов, которые могут нанести вред здоровью.
  4. Наличие сальмонеллы в яйцах, которые могут быть использованы в составе сырого теста, что также может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
  5. Наличие остатков фекалий птиц или других животных на зерне пшеницы, которое используется для приготовления муки, что может привести к загрязнению муки вредными микробами.
  6. Наличие определенных ингредиентов в сыром тесте, которые могут вызвать опасную для жизни кишечную инфекцию.

Также в сыром тесте могут содержаться вредные бактерии, такие как сальмонелла и кишечная. Эти бактерии могут размножаться в тесте при температуре от 7 до 50 °C и могут поражать зерна еще до сбора урожая или во время производства. Сырые яйца в тесте также могут быть заражены сальмонеллой, которая может вызвать пищевое отравление.

Симптомы инфекции, вызванной этими бактериями, включают:

  • спазмы в животе,
  • диарею,
  • лихорадку,
  • рвоту,
  • кровавый стул.

Инкубационный период кишечной инфекции составляет от 3 до 8 дней, в то время как для сальмонеллы он составляет от 6 часов до 6 дней. В некоторых случаях эти инфекции могут привести к неврологическим осложнениям, почечной недостаточности и другим хроническим заболеваниям.

Если после употребления сырого теста у вас возникнут какие-либо из упомянутых выше симптомов, немедленно обратитесь к врачу.

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Почему нельзя есть сырое тесто?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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