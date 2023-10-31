Сырое тесто часто любят есть дети, и причина кроется скорее в любопытстве попробовать что-то необычное. Однако к такому странному пристрастию бывают склонны и взрослые. Тяга к употреблению данного продукта зачастую объясняется стрессом или какими-то нервными расстройствами. Однако стоит знать, что употребление сырого теста может быть вредным для здоровья. Почему — рассказала читателям Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.
Основные причины включают в себя следующие факторы:
Также в сыром тесте могут содержаться вредные бактерии, такие как сальмонелла и кишечная. Эти бактерии могут размножаться в тесте при температуре от 7 до 50 °C и могут поражать зерна еще до сбора урожая или во время производства. Сырые яйца в тесте также могут быть заражены сальмонеллой, которая может вызвать пищевое отравление.
Симптомы инфекции, вызванной этими бактериями, включают:
Инкубационный период кишечной инфекции составляет от 3 до 8 дней, в то время как для сальмонеллы он составляет от 6 часов до 6 дней. В некоторых случаях эти инфекции могут привести к неврологическим осложнениям, почечной недостаточности и другим хроническим заболеваниям.
Если после употребления сырого теста у вас возникнут какие-либо из упомянутых выше симптомов, немедленно обратитесь к врачу.
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