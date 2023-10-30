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Ирина Гусакова

Врач перечислил нестандартные способы заражения ВИЧ, сифилисом или гепатитом

3:28
Здоровье » Здоровье и профилактика

Каждый день в мире около миллиона людей заражаются инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП). Во время секса от человека к человеку могут передаваться 30 различных бактерий, паразитов и вирусов, но наиболее распространенными, по данным ВОЗ, считаются восемь ИППП. Четыре из них (сифилис, гонорея, хламидиоз и трихомониаз) излечимы. Еще четыре (гепатит В, вирус простого герпеса, ВИЧ и вирус папилломы человека — ВПЧ) полностью вылечить невозможно.

Врач перечислил нестандартные способы заражения ВИЧ, сифилисом или гепатитом
Фото: https://assets.newatlas.com/

"Современная медицина позволяет держать эти заболевания под контролем. Даже ВИЧ-инфицированные люди, соблюдающие рекомендации врача и принимающие антиретровирусные препараты, сохраняют высокое качество жизни, а ее продолжительность может составлять 70-80 лет", — отмечает эксперт лаборатории "Гемотест", врач-дерматовенеролог Роман Иванов.

Но многих беспокоит вопрос — а можно ли подхватить ИППП в бассейне или сауне?

Можно ли подхватить ИППП в бассейне или сауне: мифы и реальность

В большинстве случаев ИППП передаются половым путем во время вагинального, анального или орального секса. Некоторыми вирусами (например, ВПЧ) можно заразиться даже при поцелуях или во время петтинга. Реже передача инфекции происходит контактно-бытовым путем. Например, ВИЧ, сифилисом или гепатитом можно заразиться, если использовать чужой бритвенный станок или зубную щетку, на которых остались частицы слюны и крови. Также есть риск инфицирования через плохо продезинфицированные инструменты в стоматологическом кабинете, во время маникюра или в тату-салоне. А вот в бассейне, сауне или общественном туалете заразиться ИППП невозможно, отмечает врач.

"Дело в том, что возбудители этих инфекций не могут существовать долго вне организма человека, во внешней среде они быстро погибают. Даже если микробы или вирусы попали в бассейн или на ободок унитаза, их количество недостаточно для заражения. Для инфицирования необходим тесный и длительный контакт с зараженным человеком. Но, конечно, в общественных местах необходимо очень тщательно соблюдать правила личной гигиены. ИППП в бане или сауне получить невозможно, зато есть довольно большая вероятность заразиться ОРВИ, гельминтами, гепатитом А, ротавирусной или грибковой инфекцией, педикулезом или чесоткой", — рассказал Роман Иванов.

Главное средство профилактики ИППП — презерватив. Но даже он не защищает от всех половых инфекций. Например, этот вид контрацепции малоэффективен против ВПЧ и гепатитов: вирусы могут передаваться при тесном контакте с окружающей гениталии кожей. Поэтому рекомендуется провести вакцинацию против этих заболеваний. Кроме того, всем без исключения людям, ведущим половую жизнь, необходимо регулярно сдавать анализы на ИППП. Современная медицина позволяет справиться с инфекциями, но эффективность лечения во многом зависит от того, насколько своевременно было выявлено заболевание.

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Чем можно заразиться в бассейне
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
Специалист Ниязов Аслан
Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит.
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