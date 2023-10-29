Врач перечислил самые популярные формы магния: каждая для своих целей

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Магний необходим для здоровья и прочности костей, зубов, сократительной способности мышц, митохондриальной функции. Он снижает свертываемость крови, поддерживает уровень сахара в крови, может предупреждать появление камней в почках.

Фото: https://www.theinspirespy.com/14-interesting-facts-about-vitamins-no-one-told-you-about/

Мы теряем магний с потом, при стрессе, при вирусных заболеваниях. Тот же витамин Д увеличивает усвоение магния. Магний играет важную роль в передаче сигналов между мозгом и телом. О пользе магния и его формах рассказал читателям Pravda. Ru врач-токсиколог, к. м. н. Михаил Кутушов.

Польза магния

Магний:

поддерживает здоровый сердечный ритм (конкурирует с кальцием, кальций стимулирует сокращение мышечных волокон, магний способствует их расслаблению);

поддерживает регуляцию мышечных сокращений, способствуя в том числе устранению судорог;

способствует снижению артериального давления у гипертоников;

регулирует активность рецепторов инсулина при СД2 и тем самым способствует снижению уровня глюкозы в крови натощак у пациентов с СД2;

способствует снижению частоты появления мигрени, но прием магния носит кратковременный характер, при отмене приема препаратов магния мигрени возвращаются;

уменьшает симптомы депрессии и СДВГ;

улучшает качество сна, помогая расслабиться;

способствует выработке мелатонина;

cвязывается с рецепторами ГАМК.

Симптомы дефицита магния

Утомляемость и слабость, снижение физической выносливости.

Мышечные судороги и спазмы: частые судороги и спазмы мышц, особенно в ногах.

Нервная система: беспокойство, раздражительность, тревога, нервозность, депрессия, бессонница, головные боли, мигрень.

Мышечная слабость: ощущение слабости в мышцах, трудности с поднятием тяжестей.

Нарушения сердечного ритма: аритмия, повышенное сердцебиение.

Снижение аппетита и веса.

Плохое пищеварение: запоры, диарея, тошнота, рвота.

Повышенная чувствительность к холоду или теплу: быстрое ощущение холода или жары.

Дозировка магния для профилактики или легкой коррекции: 200-400 мг в день. Дозировка для коррекции выраженных дефицитов: 400-800 мг в день.

Наиболее популярные формы магния:

Магния цитрат — магниевая соль лимонной кислоты, самая усваиваемая форма магния, используется в большинстве известных препаратов — магнеВ6 и магнелис. Снижает уровень кальция в организме, что может быть полезно для людей с повышенным риском развития камней в почках или желчных путях, а также улучшает качество сна, поднимает настроение, укрепляет нервную систему.

Магния глицинат и бисглицинат — хелатная форма магния в соединении с глицином. Улучшает сон, снижает уровень стресса и тревожности.

Магния малат — магниевая соль яблочной кислоты. Способствует облегченному протеканию судорог, расслаблению мышц и может помочь снять мышечное напряжение и спазмы; помогает усваивать кальций и другие минералы, необходимые для костей.

Магния таурат — хелатная форма магния, соединен с L-таурином. Особенностью магния таурата является то, что таурин улучшает усвояемость и проникновение магния в клетки организма. Он улучшает функционирование сердечно-сосудистой системы, снижает кровяное давление и уровень холестерина, а также улучшает работу мышц и нервной системы.

Важный момент: Магния оксид — неорганическое вещество, для восполнения дефицита магния не применяется. Может использоваться только для снижения повышенной кислотности желудочного сока, для нейтрализации кислот, попавших в желудок, эффективное слабительное — вызывает выраженную осмотическую диарею. Поэтому хорош при запорах.

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Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Бучина Екатерина Ведущий специалист Специалист Горбунова София Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы Специалист Бутина Екатерина Ведущий специалист

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