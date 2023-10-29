Магний необходим для здоровья и прочности костей, зубов, сократительной способности мышц, митохондриальной функции. Он снижает свертываемость крови, поддерживает уровень сахара в крови, может предупреждать появление камней в почках.
Мы теряем магний с потом, при стрессе, при вирусных заболеваниях. Тот же витамин Д увеличивает усвоение магния. Магний играет важную роль в передаче сигналов между мозгом и телом. О пользе магния и его формах рассказал читателям Pravda. Ru врач-токсиколог, к. м. н. Михаил Кутушов.
Польза магния
Магний:
поддерживает здоровый сердечный ритм (конкурирует с кальцием, кальций стимулирует сокращение мышечных волокон, магний способствует их расслаблению);
поддерживает регуляцию мышечных сокращений, способствуя в том числе устранению судорог;
способствует снижению артериального давления у гипертоников;
регулирует активность рецепторов инсулина при СД2 и тем самым способствует снижению уровня глюкозы в крови натощак у пациентов с СД2;
способствует снижению частоты появления мигрени, но прием магния носит кратковременный характер, при отмене приема препаратов магния мигрени возвращаются;
уменьшает симптомы депрессии и СДВГ;
улучшает качество сна, помогая расслабиться;
способствует выработке мелатонина;
cвязывается с рецепторами ГАМК.
Симптомы дефицита магния
Утомляемость и слабость, снижение физической выносливости.
Мышечные судороги и спазмы: частые судороги и спазмы мышц, особенно в ногах.
Повышенная чувствительность к холоду или теплу: быстрое ощущение холода или жары.
Дозировка магния для профилактики или легкой коррекции: 200-400 мг в день.
Дозировка для коррекции выраженных дефицитов: 400-800 мг в день.
Наиболее популярные формы магния:
Магния цитрат — магниевая соль лимонной кислоты, самая усваиваемая форма магния, используется в большинстве известных препаратов — магнеВ6 и магнелис. Снижает уровень кальция в организме, что может быть полезно для людей с повышенным риском развития камней в почках или желчных путях, а также улучшает качество сна, поднимает настроение, укрепляет нервную систему.
Магния глицинат и бисглицинат — хелатная форма магния в соединении с глицином. Улучшает сон, снижает уровень стресса и тревожности.
Магния малат — магниевая соль яблочной кислоты. Способствует облегченному протеканию судорог, расслаблению мышц и может помочь снять мышечное напряжение и спазмы; помогает усваивать кальций и другие минералы, необходимые для костей.
Магния таурат — хелатная форма магния, соединен с L-таурином. Особенностью магния таурата является то, что таурин улучшает усвояемость и проникновение магния в клетки организма. Он улучшает функционирование сердечно-сосудистой системы, снижает кровяное давление и уровень холестерина, а также улучшает работу мышц и нервной системы.
Важный момент: Магния оксид — неорганическое вещество, для восполнения дефицита магния не применяется. Может использоваться только для снижения повышенной кислотности желудочного сока, для нейтрализации кислот, попавших в желудок, эффективное слабительное — вызывает выраженную осмотическую диарею. Поэтому хорош при запорах.
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