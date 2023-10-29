Кризис среднего возраста, как и любой другой кризис — это про противоречия, про столкновение внутреннего (ожидания, мечты, планы, представления о себе) и внешнего (что получилось, реальные достижения, сложившиеся отношения, мнения окружающих о тебе).
В возрасте 30-50 лет начинается новое осознание себя в этом мире, переосмысление прожитых лет и переосознание своих результатов/успехов/достижений, образа жизни, отношений. Это тот период, когда вне зависимости от реальных достижений мы начинаем задаваться вопросами — а почему происходит так, а не иначе.
Именно в этот период в одной точке сходятся количество жизненного опыта, количество прожитых событий и начало физиологических изменений. Уходит чувство новизны — те же люди, те же маршруты, даже те же рестораны вокруг. Человек начинает понимать, что не молодеет, что на горизонте старение, старость и смерть, а вокруг много молодых и дерзких, которые теперь вместе тебя ощущают себя королями этой жизни.
И тут начинаются попытки убежать от этого любыми способами:
При этом часто сам человек считает, что у него нет никакого кризиса, просто старая жизнь надоела и хочется новизны. Нередко этот кризис сопровождается затяжной депрессией, когда рушится привычная картина мира, а ничего нового не приходит. О том, как пережить кризис среднего возраста, рассказал психолог, коуч, генеральный директор Института НЛП в Санкт-Петербурге Аркадий Бондарь.
Ключевой симптом, чтобы распознать кризис среднего возраста — это внезапные изменения:
В целом эти изменения выглядят как попытка доказать себе и миру, что я еще молод, я на многое способен, в том числе и на вот этот бунт.
Кризис длится 3-5 лет, это не одномоментная история. И проходить его можно по-разному: если делать это конструктивно, через осознание себя, своей роли, то из него можно выйти с личным ростом. Если же стремиться разрушить все, что было создано до этого, то последствия могут быть из разряда "и осталась старуха у разбитого корыта”.
Как легче пройти кризис среднего возраста:
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