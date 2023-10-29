Психолог про кризис средних лет: "Важно не уходить в разрушающий формат"

4:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Психотерапия

Кризис среднего возраста, как и любой другой кризис — это про противоречия, про столкновение внутреннего (ожидания, мечты, планы, представления о себе) и внешнего (что получилось, реальные достижения, сложившиеся отношения, мнения окружающих о тебе).

Фото: mosoah.com

В возрасте 30-50 лет начинается новое осознание себя в этом мире, переосмысление прожитых лет и переосознание своих результатов/успехов/достижений, образа жизни, отношений. Это тот период, когда вне зависимости от реальных достижений мы начинаем задаваться вопросами — а почему происходит так, а не иначе.

Именно в этот период в одной точке сходятся количество жизненного опыта, количество прожитых событий и начало физиологических изменений. Уходит чувство новизны — те же люди, те же маршруты, даже те же рестораны вокруг. Человек начинает понимать, что не молодеет, что на горизонте старение, старость и смерть, а вокруг много молодых и дерзких, которые теперь вместе тебя ощущают себя королями этой жизни.

И тут начинаются попытки убежать от этого любыми способами:

развод с привычным партнером и новая молодая жена/муж;

продажа успешного бизнеса и отъезд на Гоа;

внезапная новая профессия;

покупка байка, красной спортивной машины и увлечение экстремальными видами спорта и т. д.

При этом часто сам человек считает, что у него нет никакого кризиса, просто старая жизнь надоела и хочется новизны. Нередко этот кризис сопровождается затяжной депрессией, когда рушится привычная картина мира, а ничего нового не приходит. О том, как пережить кризис среднего возраста, рассказал психолог, коуч, генеральный директор Института НЛП в Санкт-Петербурге Аркадий Бондарь.

Кризис среднего возраста: как пережить

Ключевой симптом, чтобы распознать кризис среднего возраста — это внезапные изменения:

меняется поведение: человек становится менее терпимым, более раздражительным или, наоборот, замыкается в себе и уходит в апатию;

усугубляются вредные привычки — появляется больше алкоголя или же, наоборот, внезапно начинается исключительно здоровый образ жизни;

ищутся разнообразные новые отношения — любовники, любовницы сменяют друг друга, увеличивается число разводов, находятся более молодые спутники жизни,

кто-то забивает на себя, а кто-то, наоборот, начинает регулярно заниматься собой: похудение, новая прическа, внимание одежде и внешнему виду.

В целом эти изменения выглядят как попытка доказать себе и миру, что я еще молод, я на многое способен, в том числе и на вот этот бунт.

Кризис длится 3-5 лет, это не одномоментная история. И проходить его можно по-разному: если делать это конструктивно, через осознание себя, своей роли, то из него можно выйти с личным ростом. Если же стремиться разрушить все, что было создано до этого, то последствия могут быть из разряда "и осталась старуха у разбитого корыта”.

Как легче пройти кризис среднего возраста:

Понять и принять, что происходящие с вами процессы — это нормально. Признать, что это кризис среднего возраста. Да, он случился с вами. Да, вы человек среднего возраста. Перестать обесценивать то, что у вас есть сейчас. Именно это обесценивание и есть самое опасное в этом кризисе, то, что рушит карьеры, бизнес, отношения. Увидеть, что ситуация кризиса — это ступенька роста, чтобы не уходить в разрушающий формат и сберечь то, что важно. Планировать и регулярно включать в план физическую активность: на кризис, как и на любое другое напряжение, нужно правильно отреагировать, в том числе телесно. Перейти от отрицания (это не хочу больше, это не нравится) к созиданию (а что тогда хочу вместо, что нравится, к чему стремлюсь).

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