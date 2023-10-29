Эксперт Винидиктов рассказал о пользе негативных эмоций

3:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Психотерапия

В природе все закономерно, и любая эмоция — это часть нашей общей гармонии, поэтому как негативные, так и позитивные эмоции имеют свое значение. Важно быть в контакте со всеми своими чувствами и знать, о чем они сигнализируют. Если относительно положительных эмоций вопросов не возникает, они доставляют приятные ощущения, к ним человек стремится, то с отрицательными мало кто может быть в контакте.

Фото: Wikipedia by Peter Ziegler is licensed under CC BY-SA 4.0

На самом же деле негативные эмоции необходимы, чтобы помогать человеку быть в балансе. Информацию о значении эмоций и способах использовать их себе на благо Николай Винидиктов оформил в духовное учение "гармонизм", которое помогает найти гармонию с собой. Подробнее о нем он рассказал читателям Pravda.Ru.

Как найти гармонию с собой

Основное предназначение негативных эмоций — подчеркнуть тот факт, что мы находимся не там, где должны. Также они являются важным контрастом для позитивных эмоций, помогая человеку ощутить счастье по-настоящему. Правда также состоит в том, что от любых эмоций никуда не деться, потому что все мы люди. Важно смотреть на них, как на инструмент помощи в нашем росте и развитии. При этом не нужно уходить в крайности — жить эмоциями или совсем избегать их, а искать баланс.

В гармонизме для удобства работы с отрицательными эмоциями они разделены на два типа.

Первый — это активные, куда относится злость, агрессия и ненависть. Все эти чувства дают очень много энергии, которую нельзя заглушать, игнорировать и сдерживать. Хорошие новости в том, что эту энергию можно трансформировать в позитивную, но для начала надо ее выпустить через тело. В этом помогают такие простые практики, как:

орать в подушку,

побить что-то,

потрястись, попрыгать, побегать.

Так волна деструктивных чувств стихнет, оставив энергию для решительных действий без вреда для других.

Второй тип сигнализирует о том, что сейчас необходимо более бережное отношения к себе, это так называемые пассивные эмоции: обида, разочарование и чувство вины. Они также дают понять, что в жизни что-то не устраивает и пришла пора изменений. Для того, чтобы лучше услышать себя, распознать, какая именно сфера требует внимания, поможет медитация — состояние наблюдения за своими мыслями. Если вышеописанные чувства очень ярко проявляются, их важно выпустить из тела через слезы и сострадание к себе. К сожалению, в обществе табу на слезы, особенно мужские. Но истинная сила состоит именно в умении распознать свои эмоции, дать им конструктивных выход, а не нести свой негатив дальше, сливать его на других людей.

Гармония с собой состоит в умении справляться с собственными чувствами самостоятельно, особенно с негативными. А мудрость заключается в том, чтобы принимать любое свое состояние и знать, что эмоции — это сигнальная система, они несут в себе важные послания о том, двигаемся ли мы в верном направлении по жизни. Путь к гармонии с собой лежит через работу со своими эмоциями. Практика внутреннего диалога, честности с собой и признания любых собственных чувств помогает сбалансировать эмоциональный спектр, стать спокойнее и следовать за своими истинными желаниями.

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Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Барсегян Севак Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии. Специалист Сторожев Константин Челюстно-лицевой хирург, имплантолог Специалист Лушанин Михаил Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации

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