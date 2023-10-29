Вы получите множество советов — от друзей и семьи, в фильмах и статьях — о том, как пережить расставание. Мы все были там, и обычно это время горя, одиночества и душевной боли. Но что, если вы на самом деле никогда не встречались с этим человеком? "Почти отношения" невероятно распространены, и иногда двигаться дальше от них более болезненно, чем от "настоящих отношений". Как забыть того, с кем ты никогда не встречался? Об этом рассказал читателям Pravda.Ru тренер по отношениям Андрей Потапов.
Нет такой вещи, как плохое время. Либо вы хотите быть с кем-то настолько сильно, чтобы найти способ заставить это работать, независимо от того, что еще происходит в вашей жизни прямо сейчас, либо вы не хотите быть с этим человеком. Плохое время часто является результатом принятия желаемого за действительное и, как правило, просто случаем несовместимости, проблем с обязательствами или столкновением приоритетов.
Если вы вините в своей ситуации плохое время, то вы позволяете себе цепляться за идею, что, возможно, в будущем между вами все наладится. И это ложное убеждение только удержит вас в тупике.
Если бы это был правильный парень для вас, то, поверьте, вы были бы вместе. Но это не так, а это значит, что твой парень все еще ждет, пока ты его найдешь.
"Почти отношения" обычно случаются, когда мы позволяем своему воображению разгуляться, опережая то, что происходит в реальной жизни.
Может быть, вы разговаривали с этим парнем в приложении для знакомств всего несколько недель, но из-за того, что вы разговаривали без остановки и углублялись в свои разговоры, создается впечатление, что вы знаете друг друга три года, а не три недели. Может быть, вы ходили всего на пару свиданий? Но вы были так взволнованы общением с кем-то, кто (на первый взгляд) соответствует вашему любовному видению, что позволили себе погрузиться в фантазии о свадьбе и милых детях.
Если вы создали представление о том, какими могли быть эти отношения, еще до того, как они стали настоящими, вы, вероятно, испытаете глубокое чувство утраты. По вашему мнению, вы не только что потеряли парня, с которым встречались три недели, вы потеряли целое будущее с ним.
Вы все еще преследуете этого парня в социальных сетях? Как вы можете двигаться дальше, если привязаны к прошлому?
Вот что вам нужно сделать:
Одна из проблем с "почти отношениями" заключается в том, что ваши друзья могут предположить, что вы уже покончили с этим, или ожидать, что вы покончите с этим всего через несколько недель. Но, как мы уже говорили, "почти отношения" могут быть такими же долгими и болезненными для восстановления.
Так что независимо от того, понимают ли это окружающие вас люди или нет, вот как можно забыть человека, с которым вы никогда даже не встречались: позвольте себе грустить.
Если вы заставите себя не грустить и не чувствовать своих истинных чувств, вы только замедлите процесс исцеления.
Если вы хотите понять, как забыть человека, с которым никогда не встречались, следующий шаг — спросить себя, как произошла эта ситуация.
Есть ли вероятность того, что вы подсознательно притягиваете в свою жизнь токсичные или не приносящие удовлетворения отношения?
С точки зрения психологии, может существовать какая-то часть вас, которая считает, что вы не заслуживаете счастья. Может быть, в этом есть доля правды?
Если вы на самом деле не верите, что заслуживаете счастья, то вы обязательно привлечете в свой мир не тех мужчин.
Составьте список всего, что привлекало вас в этом парне: физические качества и черты характера. Как только вы закончите со своим списком, вы можете начать его уточнять, добавляя другие существенные качества, которых нет у этого парня (посмотрите — он явно не ваш парень). Это называется созданием своего любовного видения. Когда вы знаете, какой тип мужчины подходит вашему будущему, вы можете начать выбирать правильных мужчин и искусно уклоняться от неправильных.
Если вы хотите узнать, как быстро забыть человека, с которым никогда не встречались, вам нужно сфокусироваться на чем-то другом. Это может быть все, что вы захотите: ваша карьера, подработка, увлеченный проект, новое хобби и т. д.
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