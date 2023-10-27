Врач Филёва: "Беспокоиться стоит, если родинка асимметричная"

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Обычно родинками в быту называют невусы — доброкачественные новообразования кожи, окрашенные в более тёмный (чаще коричневый) цвет. Невусы формируются из-за скопления особых пигментных клеток кожи — меланоцитов, которые отвечают за цвет кожи и проявление загара. Окраской невусы также обязаны пигментным клеткам — они бывают розового, чёрного, но чаще коричневого и тёмно-коричневого цвета. Вопреки распространённому мнению, родинки появляются не только на коже. Они могут образоваться, например, на слизистых оболочках или радужке глаза. Что нужно знать об удалении родинок и когда его стоит делать — рассказала читателям Pravda.Ru эксперт лаборатории "Гемотест", врач-дерматолог Александра Филёва.

Фото: freepik.com

Почему появляются родинки?

Невусы появляются под влиянием трёх основных факторов:

генетической предрасположенности,

гормональной перестройки,

длительного и агрессивного воздействия ультрафиолета.

На первый фактор человек повлиять никак не может, так как процесс заложен в ДНК. Причина появления невуса в таком случае — наследственные генные мутации. И чем больше у близких родственников родинок, тем выше вероятность, что и ребёнок унаследует подобные новообразования.

Изменения гормонального фона — тоже вполне естественное явление. Он меняется на протяжении всей жизни: и у детей, и у подростков, и даже у взрослых людей. Суть проста: в период полового созревания уровень гормонов, отвечающих за работу репродуктивной системы, повышается. Но помимо основного своего назначения — "запуска" половой функции у мальчиков и девочек, — гормоны обладают и побочным эффектом: они провоцируют чрезмерный выброс меланина в кровь, за счёт чего активно вырабатывается коричневый пигмент. По той же причине из-за изменения концентрации гормонов родинки могут расти и у беременных женщин.

Ультрафиолетовое излучение — единственный фактор, на который человек может повлиять. Специалисты установили, что солнечные ожоги в детстве и подростковом возрасте могут быть связаны с появлением невусов.

По сути, реагировать на ультрафиолет — это основная задача меланоцитов. В ответ на его воздействие они вырабатывают пигмент меланин, который и обеспечивает красивый загар. Но проблема в том, что избыточное воздействие ультрафиолета нарушает иммунный контроль кожи и провоцирует аномальное разрастание пигментных клеток. То есть появляются новые родинки.

Что такое меланома и из-за чего она появляется?

Меланома — один из видов рака кожи. Это злокачественная опухоль, которая образуется при аномальном разрастании пигментных клеток — меланоцитов.

Однако есть нюанс: меланоциты есть не только на коже. Они присутствуют в слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта, в половых путях, головном и спинном мозге и даже сосудах глаз. Потому теория о том, что меланома может возникнуть только на поверхности кожи, — заблуждение.

В норме клетки кожи развиваются контролируемым и упорядоченным образом: новые клетки "выталкивают" старые на поверхность, где они становятся клетками рогового слоя, а затем отмирают и слущиваются. Но когда в некоторых клетках происходит повреждение ДНК, они начинают хаотично и бесконтрольно делиться и расти. В итоге они образуют массу раковых клеток. И если такая "поломка" произошла в меланоцитах, вырастает меланома.

Конкретной причины, которая приводит к появлению рака кожи, врачи до сих пор не выявили. Однако установлено, что факторы развития опухоли схожи с факторами, которые отвечают за появление родинок: это наследственность, воздействие на кожу солнечных лучей и солнечные ожоги в детстве.

Как врачи отличают родинки от меланом?

Для диагностики и определения характера родинки следует обращаться к дерматологу или онкологу. Врач проводит осмотр невуса с помощью специального увеличительного прибора — дерматоскопа, а также в обязательном порядке собирает анамнез. Специалист может спросить, как давно появилась родинка и менялась ли она на протяжении последних месяцев.

Беспокоиться стоит, если родинка асимметричная, с неровными краями, неоднородного цвета, её диаметр более 6 мм и она изменилась с момента возникновения. Например, начала резко увеличиваться в размере, а в её структуре появились уплотнения или узелки.

В случае если врач подозревает злокачественную природу новообразования, он назначит хирургическое удаление с последующим гистологическим исследованием. Такой анализ позволит выявить раковые клетки, а также определит тактику дальнейшей диагностики и лечения: дело в том, что меланомы очень быстро создают вторичные очаги — метастазы. Вероятно, врач назначит дополнительные исследования, чтобы исключить их развитие.

Как удаляют невусы?

Если родинка однозначно не злокачественная, её можно удалить не одним (как в случае меланомы), а несколькими способами: лазером, радиоволновым методом, электрокоагуляцией (прижиганием), а также замораживанием — такой метод называют криодеструкцией.

Однако удалять родинку должен только врач и исключительно после диагностики. Если удалять родинку самостоятельно, причём неважно, как именно, есть шанс травмировать ткани и спровоцировать последующее инфицирование раны.

То же самое касается и травм: если родинка часто цепляется за одежду, ювелирные украшения, кровоточит — лучше в ближайшее время обратиться к врачу и безопасно удалить её.

Людям, у которых есть подозрительные родинки, лучше сначала проконсультироваться с врачом — дерматологом или онкологом. Тем, у кого была диагностирована меланома, загорать противопоказано — даже если новообразование удалили.

Если же подозрительных невусов и злокачественных опухолей нет, солнечные ванны принимать можно. Но это нужно делать правильно — только в таком случае удастся получить красивый загар и не навредить собственной коже.

Принципа всего два:

в тёплое время года не рекомендуется загорать с 10:00 до 17:00,

важно использовать средства для защиты от ультрафиолетового излучения — это кремы и спреи с SPF.

Кроме того, их нужно периодически обновлять на коже — например, после купания.

Если родинок много, шанс заболеть раком выше?

Если невусов на коже слишком много, заметить подозрительное пятно будет труднее. Отчасти этим и обусловлен повышенный риск меланомы у людей с большим количеством родинок. Кроме того, чем больше на коже невусов, тем выше риск их трансформации в злокачественное новообразование.

Однако поводов для паники нет: за родинками нужно тщательно следить, не допускать появления солнечных ожогов и периодически проверяться у дерматолога. В таком случае осторожность — залог здоровья кожи.

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Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Ходаковский Евгений Имеет обширный опыт введения внутрикожных имплантов в коррекции носогубных складок, изменения формы и размеров губ, "подъеме" овала лица, препарата Диспорт, Ксеомин в коррекции морщин верхней трети лица и при лечении повышенной потливости (гипергидроз), IAL-SYSTEM, IAL-SYSTEM ACP в улучшении качества кожи лица, шеи, декольте, Ialupro-лечение растяжек. Специалист Басанов Руслан Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований Специалист Самсонова (Ревкова) Елена Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных

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