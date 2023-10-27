Гемоглобин, который содержится в эритроцитах, отвечает за удержание кислорода для его доставки в ткани организма. Поэтому при его низком уровне человек начинает испытывать слабость и чаще болеть. Однако не всегда нужно поднимать его уровень самостоятельным приемом железа. О том, почему падает уровень гемоглобина и как это можно исправить без приема лекарственных препаратов, рассказал читателям Pravda.Ru врач интегративной медицины и кандидат медицинских наук Руслан Масгутов.
Низкий уровень гемоглобина может указывать на скрытое кровотечение. Это может быть связано с обильными месячными у женщин, нарушением свертываемости крови или злоупотреблением нестероидными противовоспалительными препаратами, такими как найз или аспирин.
Кроме того, это может указывать на нарушение производства эритроцитов из-за анемии, лейкемии, генетических заболеваний или опухолей. Питание также может стать причиной снижения гемоглобина: когда человек не употребляет достаточное количество пищи, содержащей железо, или если он придерживается веганской диеты, так как значительную часть питательных веществ мы получаем из мясных продуктов.
Помимо того, что снижение гемоглобина приводит к недомоганиям у любого человека, есть те, кто находится в особой зоне риска. Низкий уровень гемоглобина может негативно повлиять на здоровье маленьких детей — они могут очень быстро заболеть, а также беременных женщин — из-за таких проблем плод не будет нормально развиваться. Поднять же уровень гемоглобина можно следующим образом:
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