Врач о том, как повысить гемоглобин: "Откажитесь от сладкого и бобовых"

3:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Гемоглобин, который содержится в эритроцитах, отвечает за удержание кислорода для его доставки в ткани организма. Поэтому при его низком уровне человек начинает испытывать слабость и чаще болеть. Однако не всегда нужно поднимать его уровень самостоятельным приемом железа. О том, почему падает уровень гемоглобина и как это можно исправить без приема лекарственных препаратов, рассказал читателям Pravda.Ru врач интегративной медицины и кандидат медицинских наук Руслан Масгутов.

Фото: https://pbs.twimg.com/

Почему падает уровень гемоглобина

Низкий уровень гемоглобина может указывать на скрытое кровотечение. Это может быть связано с обильными месячными у женщин, нарушением свертываемости крови или злоупотреблением нестероидными противовоспалительными препаратами, такими как найз или аспирин.

Кроме того, это может указывать на нарушение производства эритроцитов из-за анемии, лейкемии, генетических заболеваний или опухолей. Питание также может стать причиной снижения гемоглобина: когда человек не употребляет достаточное количество пищи, содержащей железо, или если он придерживается веганской диеты, так как значительную часть питательных веществ мы получаем из мясных продуктов.

Как распознать, что у вас низкий уровень гемоглобина

У вас мерзнут руки или ноги — особенно это свойственно молодым девушкам с пониженным давлением.

Вы быстро начинаете испытывать усталость и слабость, у вас может появиться головокружение, когда вы встаете с кровати.

Вы ощущаете боль в груди или же у вас нередко появляется аритмия.

У вас хронические заболевания — если организм недополучает кислород, резко ухудшается иммунная система, что может привести к различным последствиям: у кого-то начинает постоянно болеть голова, а кто-то сталкивается с проблемами в желудочно-кишечном тракте.

3 способа, как повысить уровень гемоглобина

Помимо того, что снижение гемоглобина приводит к недомоганиям у любого человека, есть те, кто находится в особой зоне риска. Низкий уровень гемоглобина может негативно повлиять на здоровье маленьких детей — они могут очень быстро заболеть, а также беременных женщин — из-за таких проблем плод не будет нормально развиваться. Поднять же уровень гемоглобина можно следующим образом:

В первую очередь нужно добиться снятия хронических воспалительных процессов в кишечнике. Проблемы с ЖКТ приводят к тому, что железо из продуктов перестает усваиваться, и уровень гемоглобина падает.

Есть богатые железом продукты. Один из самых полезных продуктов для поднятия уровня гемоглобина — гранат, но его нужно принимать в умеренных количествах, так как он может изменять действие лекарственных препаратов. Кроме того, много железа содержится в яблоках, зеленых овощах, таких как шпинат, и говяжьей печени.

Отказаться от продуктов, которые вызывают воспаления. Это сладкое и бобовые, которые содержат воспалительные белки — если у человека плохо всасывается железо, эти продукты будут только способствовать ухудшению ситуации.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Попова Юлия Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как различные виды анемий, острые лейкозы, миелодиспластический синдром, хронические миелопролиферативные заболевания, множественная миелома, гистиоцитозы, патология системы гемостаза, реактивные изменения крови, лихорадка неясного генеза, антифосфолипидный синдром, неотложные состояния в гематологии и др Специалист Павлова Ольга Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз). Специалист Шеина Ирина Проводит диагностику и лечение заболеваний крови и патологий кроветворных органов (печень селезенка и др.), таких как анемия, гемофилия, лейкоз, лимфома (в том числе лимфогранулез), миеломная болезнь.

Специалисты

Клиники