Мясо, газировка, молочка: диетолог перечислил вредные для сосудов мозга продукты

4:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Существует набор продуктов, которые действительно оказывают негативное влияние на работу мозга, а в среднесрочной перспективе могут привести к началу процессов, связанных с деменцией и болезнью Альцгеймера, предупреждает читателей Pravda.Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

Фото: "Butter and sugar melt together" by jessicafm is licensed under CC BY 2.0.

Продукты, которые делают нас глупее

Сладкие газированные напитки.

Чрезмерное употребление сахара губительно сказывается на состоянии сосудов головного мозга. Все дело в огромном и недопустимом количестве сахара в этих напитках. К примеру, в коле содержится до 20 г сахара на 100 мл продукта. Получается, что, выпив один стакан колы, вы перекроете суточную норму потребления сахара для взрослого человека. Любые другие сладкие продукты уже пойдут выше нормы. Сахарный диабет и деменция тесно соседствуют, зачастую одно заболевание провоцирует другое. Все дело в том, что поджелудочная железа не справляется с выработкой инсулина в нужных количествах при чрезмерном употреблении сахара.

Слишком соленые продукты.

Норма потребления соли для взрослого человека — 5 г в сутки. К сожалению, в современных продуктах питания соль присутствует почти везде. Если уж употреблять слишком соленые продукты, то вред мозгу, точнее сосудам головного мозга будет существенным. Отсюда и проблемы с повышенным давлением, головные боли, обезвоживание по утрам. Постарайтесь заменить соленые продукты на аналоги без соли. К примеру, не стоит сильно солить картофель. Можно заменить соления натуральными овощами и грибами. А соленой рыбе лучше предпочесть свежую.

Мясные продукты.

Любые мясные продукты, особенно переработанные мясные продукты, несут серьёзный вред сосудам головного мозга. Если речь идет о колбасных изделиях, то тут мы получаем вред 3 в 1: насыщенные жирные кислоты, соль и сахар. Очень часто производители добавляют, кроме усилителей вкуса, еще сахар и соль. Эти добавки являются натуральными консервантами и усиливают также вкусовые ощущения. Переизбыток насыщенных жирных кислот приводит к нарушению когнитивных функций и значительно повышает риск возникновения болезни Альцгеймера.

Неоднократно проводились эксперименты, где лабораторных мышей кормили мясными продуктами и полезной растительной пищей. Те мышки, которые питались исключительно мясом, стали хуже обучаться, нарушилось пространственное мышление и память. Тем не менее для работы мозга важно получать жиры, но это должны быть полезные ненасыщенные жирные кислоты, такие как Омега-3 и Омега-6, а также Омега-9. Омега-3 есть в жирных сортах рыбы, а Омега-6 и Омега-9 в растительных маслах.

Трансжиры.

Многие популярные продукты могут достаточно быстро привести к развитию депрессии и деменции в будущем. Это всеми любимые чипсы и сухарики, фастфуд, молочные продукты (особенно сливочное масло). Все дело в содержании в таких продуктах траснжиров, причем и природного происхождения. Последними изменениями в законодательстве количество трансжиров в составе продуктов ограничили 2%, но никто не следит за объемом потребляемой пищи с транжирами. Употребление таких продуктов никак не ограничивается, отсутствует предупреждающая маркировка, нет ограничения по возрасту. К тому же есть фактор природных трансжиров, который никто не учитывает. Природные трансжиры присутствуют в молочных продуктах, и их там значительно больше 2%. К тому же молочные продукты содержат излишние антибиотики, которые используются в животноводстве. Так что диетолог рекомендует воздержаться от творога или сливочного масла в связи с природными траснжирами и антибиотиками в составе.

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