Существует набор продуктов, которые действительно оказывают негативное влияние на работу мозга, а в среднесрочной перспективе могут привести к началу процессов, связанных с деменцией и болезнью Альцгеймера, предупреждает читателей Pravda.Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.
Чрезмерное употребление сахара губительно сказывается на состоянии сосудов головного мозга. Все дело в огромном и недопустимом количестве сахара в этих напитках. К примеру, в коле содержится до 20 г сахара на 100 мл продукта. Получается, что, выпив один стакан колы, вы перекроете суточную норму потребления сахара для взрослого человека. Любые другие сладкие продукты уже пойдут выше нормы. Сахарный диабет и деменция тесно соседствуют, зачастую одно заболевание провоцирует другое. Все дело в том, что поджелудочная железа не справляется с выработкой инсулина в нужных количествах при чрезмерном употреблении сахара.
Норма потребления соли для взрослого человека — 5 г в сутки. К сожалению, в современных продуктах питания соль присутствует почти везде. Если уж употреблять слишком соленые продукты, то вред мозгу, точнее сосудам головного мозга будет существенным. Отсюда и проблемы с повышенным давлением, головные боли, обезвоживание по утрам. Постарайтесь заменить соленые продукты на аналоги без соли. К примеру, не стоит сильно солить картофель. Можно заменить соления натуральными овощами и грибами. А соленой рыбе лучше предпочесть свежую.
Любые мясные продукты, особенно переработанные мясные продукты, несут серьёзный вред сосудам головного мозга. Если речь идет о колбасных изделиях, то тут мы получаем вред 3 в 1: насыщенные жирные кислоты, соль и сахар. Очень часто производители добавляют, кроме усилителей вкуса, еще сахар и соль. Эти добавки являются натуральными консервантами и усиливают также вкусовые ощущения. Переизбыток насыщенных жирных кислот приводит к нарушению когнитивных функций и значительно повышает риск возникновения болезни Альцгеймера.
Неоднократно проводились эксперименты, где лабораторных мышей кормили мясными продуктами и полезной растительной пищей. Те мышки, которые питались исключительно мясом, стали хуже обучаться, нарушилось пространственное мышление и память. Тем не менее для работы мозга важно получать жиры, но это должны быть полезные ненасыщенные жирные кислоты, такие как Омега-3 и Омега-6, а также Омега-9. Омега-3 есть в жирных сортах рыбы, а Омега-6 и Омега-9 в растительных маслах.
Многие популярные продукты могут достаточно быстро привести к развитию депрессии и деменции в будущем. Это всеми любимые чипсы и сухарики, фастфуд, молочные продукты (особенно сливочное масло). Все дело в содержании в таких продуктах траснжиров, причем и природного происхождения. Последними изменениями в законодательстве количество трансжиров в составе продуктов ограничили 2%, но никто не следит за объемом потребляемой пищи с транжирами. Употребление таких продуктов никак не ограничивается, отсутствует предупреждающая маркировка, нет ограничения по возрасту. К тому же есть фактор природных трансжиров, который никто не учитывает. Природные трансжиры присутствуют в молочных продуктах, и их там значительно больше 2%. К тому же молочные продукты содержат излишние антибиотики, которые используются в животноводстве. Так что диетолог рекомендует воздержаться от творога или сливочного масла в связи с природными траснжирами и антибиотиками в составе.
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