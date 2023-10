Your browser does not support the audio element.

Существует набор продуктов, которые действительно оказывают негативное влияние на работу мозга, а в среднесрочной перспективе могут привести к началу процессов, связанных с деменцией и болезнью Альцгеймера, предупреждает читателей Pravda.Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

Фото: "Butter and sugar melt together" by jessicafm is licensed under CC BY 2.0.