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Ирина Гусакова

Мясо, молоко, сыр: диетолог назвал продукты, в которых больше всего антибиотиков

2:46
Здоровье » Здоровье и профилактика

Антибиотики присутствуют в большом количестве в мясных и молочных продуктах. Раньше об этом говорили гипотетически, теперь этот факт признается официально. При разработке нового регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011) планируется установить допустимый уровень лекарственных средств, которым разрешено находится в итоговой продукции. И в списке 74 позиции, большая часть из которых антибиотики. Теоретически вы можете купить кусок мяса, приправленный 74 различными лекарствами, предупреждает читателей Pravda.Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

Мясо, молоко, сыр: диетолог назвал продукты, в которых больше всего антибиотиков
Фото: https://www.americanostrichfarms.com/blogs/news/what-does-ostrich-meat-taste-like-a-complete-guide

Наша еда наполнена антибиотиками: что следует об этом знать

Стоит напомнить, что раньше нормативов о допустимых нормах антибиотиков в еде вообще не было. Теперь будет официально разрешено их присутствие.

"Антибиотики используют в животноводстве в связи с сильной скученностью животных, которые находятся в грязных, непроветриваемых помещениях. Как следствие, если не добавлять антибиотики регулярно в корм, поголовье может пасть. Это в целом понятно, но в итоге этой бездумной деятельности во всем мире появляются бактерии, стойкие к антибиотикам. В массовом порядке распространяется антибиотикорезистентность среди населения. Фактически каждый день в молоке и мясе мы получаем дозу различных антибиотиков, позволяя болезнетворным бактериям привыкнуть к ним в малых дозах. А когда нам придется принимать антибиотики по медицинским показаниям, они могут уже не помочь", — отмечает эксперт.

Больше всего антибиотиков можно обнаружить в любой мясной продукции, в том числе в мясе птицы, в молочной продукции, сыре. Избежать этого фактически невозможно. Все зависит от добросовестности производителя, но маркировки соответствующей у нас нет, запретов тоже.

"Вы можете, конечно, покупать фермерскую продукцию, тут шансы выше, что это будет чистый продукт. Но фермеры тоже все больше начинают использовать антибиотики в своей работе. Могу посоветовать только сокращать в рационе питания мясные и молочные продукты, добавляйте больше растительной пищи, растительных белков", — резюмирует диетолог.

Конечно, не стоит отказываться от мясных и молочных продуктов, но лучше все же сократить их потребление. Употребляйте в пищу регулярно орехи, цельнозерновые, бобовые, растительное молоко и растительное мясо.

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