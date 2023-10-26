Антибиотики присутствуют в большом количестве в мясных и молочных продуктах. Раньше об этом говорили гипотетически, теперь этот факт признается официально. При разработке нового регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011) планируется установить допустимый уровень лекарственных средств, которым разрешено находится в итоговой продукции. И в списке 74 позиции, большая часть из которых антибиотики. Теоретически вы можете купить кусок мяса, приправленный 74 различными лекарствами, предупреждает читателей Pravda.Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.
Стоит напомнить, что раньше нормативов о допустимых нормах антибиотиков в еде вообще не было. Теперь будет официально разрешено их присутствие.
"Антибиотики используют в животноводстве в связи с сильной скученностью животных, которые находятся в грязных, непроветриваемых помещениях. Как следствие, если не добавлять антибиотики регулярно в корм, поголовье может пасть. Это в целом понятно, но в итоге этой бездумной деятельности во всем мире появляются бактерии, стойкие к антибиотикам. В массовом порядке распространяется антибиотикорезистентность среди населения. Фактически каждый день в молоке и мясе мы получаем дозу различных антибиотиков, позволяя болезнетворным бактериям привыкнуть к ним в малых дозах. А когда нам придется принимать антибиотики по медицинским показаниям, они могут уже не помочь", — отмечает эксперт.
Больше всего антибиотиков можно обнаружить в любой мясной продукции, в том числе в мясе птицы, в молочной продукции, сыре. Избежать этого фактически невозможно. Все зависит от добросовестности производителя, но маркировки соответствующей у нас нет, запретов тоже.
"Вы можете, конечно, покупать фермерскую продукцию, тут шансы выше, что это будет чистый продукт. Но фермеры тоже все больше начинают использовать антибиотики в своей работе. Могу посоветовать только сокращать в рационе питания мясные и молочные продукты, добавляйте больше растительной пищи, растительных белков", — резюмирует диетолог.
Конечно, не стоит отказываться от мясных и молочных продуктов, но лучше все же сократить их потребление. Употребляйте в пищу регулярно орехи, цельнозерновые, бобовые, растительное молоко и растительное мясо.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
|
|
Медцентр ОН КЛИНИК на Новом Арбате
ул. Большая Молчановка, д. 32, стр. 1
|
|
Клиника андрологии на Курской
2-й Сыромятнический пер., д. 10
|
|
Семейная на Каширской
Каширское ш., д. 56 корп. 1
Семейная на Университете
Университетский пр-т, д. 4
|
25 отзывов
|
Васечкин Виктор Борисович
медицинская клиника
ул. Ватутина, д. 1
Кунцевская
Кунцевская
Пионерская
Славянский бульвар
Терехово
Кунцевская
Давыдково
Аминьевская
Первичный приём от 5000 руб.
|
46 отзывов
|
Даренский Иван Дмитриевич
медицинская клиника
Измайловский бульвар, д. 43
Измайловская
Первомайская
Первичный приём от 5000 руб.
|
0 отзывов
|
Хдрян Артур Айкович
медицинская клиника
Люблинская,
В Ростовской области житель местности остановил сотрудников ГИБДД, которые ворвались на его участок.