Общий анализ мочи: показатели и расшифровка результатов

Общий анализ мочи (ОАМ), также называемый клиническим, – одно из самых частых лабораторных исследований, которое проводится в диагностических целях. Он назначается при многих заболеваниях и включает в себя определение до 20 показателей, каждый из которых помогает в постановке правильного диагноза. Если вам назначили общий анализ мочи, будет полезно ознакомиться с правилами интерпретации его результатов.

Общий (клинический) анализ мочи относится к обязательным лабораторным исследованиям для всех пациентов, нуждающихся в диагностическом обследовании.

Зачем назначается общий анализ мочи?

Урина (лат. urina), или моча, – вид биологической жидкости, выделяемый почками. Вместе с мочой из организма выводятся многие продукты обмена веществ, а потому по ее характеристикам можно косвенно судить и о составе крови, и о состоянии мочевыводящих путей и почек.

Моча включает в себя такие вещества, как мочевина, мочевая кислота, кетоновые тела, аминокислоты, креатинин, глюкоза, белок, хлориды, сульфаты и фосфаты. Анализ химического и микробиологического состава мочи играет важную роль при диагностике: любые отклонения от нормы указывают на неправильный обмен веществ в организме пациента.

Когда назначается общий анализ мочи? Данное исследование необходимо при любых заболеваниях мочеполовой и эндокринной систем, при отклонениях в работе сердечнососудистой и иммунной систем, а также при подозрении на диабет. Также общий анализ мочи назначается больным, перенесшим стрептококковую инфекцию. Кроме того, он проводится в профилактических целях и для наблюдения за динамикой заболеваний.

Как сдавать общий анализ мочи?

Чтобы результаты анализа отражали истинную клиническую картину, подготовка к процедуре и сбор урины проводятся с соблюдением ряда правил.

Основные требования при подготовке к общему анализу мочи:

необходимо заранее приобрести в аптеке или получить у врача специальный стерильный контейнер для сбора жидкости;

сбор нужно проводить с утра: для анализа рекомендуется использовать именно утреннюю жидкость, скопившуюся за ночь, при этом для сбора в контейнер важна «средняя порция» струи мочи;

накануне вечером следует отказаться от приема любых лекарств, которые могут повлиять на состав мочи (об этом лучше проконсультироваться с врачом), а также от алкоголя и окрашивающих продуктов (свекла, морковь, ревень, лавровый лист и др.);

утренняя моча собирается натощак, перед этим нельзя ничего есть или пить;

перед сбором анализа нельзя сильно переохлаждаться или перегреваться.

Правила сбора:

желательно собрать 100–150 мл (или 2/3 специального контейнера);

перед сбором нужно провести тщательный туалет половых органов: в некоторых случаях женщинам рекомендуется использовать тампон;

собранную жидкость следует как можно скорее доставить в лабораторию (с задержкой не более 2 часов);

если жидкость необходимо некоторое время хранить, то контейнер можно поставить в темное и прохладное, но не слишком холодное место;

транспортировать контейнер желательно при плюсовых температурах в диапазоне 5-20 градусов.

Что показывает общий анализ мочи: расшифровка результатов

Расшифровка результатов общего анализа мочи поможет разобраться в полученных показателях до визита к врачу. Однако ни в коем случае нельзя заниматься самодиагностикой и самолечением на основе полученных данных: для правильного анализа результатов и постановки диагноза необходимо обратиться к специалисту.

Моча анализируется по нескольким категориям, среди которых органолептические свойства, физико-химические показатели, биохимические характеристики, микроскопические исследования. Но обо всем по порядку.

Органолептические показатели

Объем. Общий объем жидкости для анализа не позволяет делать каких-либо выводов о нарушениях диуреза. Он необходим только для определения удельного веса мочи (относительной плотности).

Диурез – объем мочи, образуемый за определенный промежуток времени (суточный или минутный диурез). Суточный диурез обычно составляет 1,5–2 литра (70–80% от выпитой жидкости). Увеличение суточного диуреза называется полиурия, уменьшение до 500 мл – олигурия.

Цвет мочи, как и прозрачность, определяется лаборантом на глаз. В норме цвет может варьироваться от соломенного до насыщенного желтого. Он определяется присутствием в моче красящих веществ – уробилина, урозеина, уроэритрина. Любые другие оттенки могут сигнализировать о тех или иных патологиях в организме, например:

темно-бурый – желтуха, гепатит;

красный или розовый цвет говорит о наличии крови в анализе;

темно-красный – гемоглобинурия, гемолитический криз, порфириновая болезнь;

черный – алкаптонурия;

серовато-белый цвет говорит о присутствии гноя;

зеленый или синий цвет объясняется процессами гниения в кишечнике.

Запах при общем анализе мочи не имеет решающего значения, так как многие продукты питания, содержащие эфирные масла или просто сильно пахнущие продукты, могут придавать ей специфический запах. Тем не менее, некоторые запахи могут свидетельствовать об определенных патологиях:

запах аммиака говорит о цистите;

фекальный запах – кишечная палочка;

гнилостный запах – гангренозные процессы в мочевыводящих путях;

запах ацетона – кетонурия (наличие кетоновых тел в моче);

запах гниющей рыбы – триметиламинурия (накопление триметиламина в организме).

В норме запах мочи является мягким, несколько специфичным. Если емкость находится в открытом состоянии, запах становится резким из-за процесса окисления.

Пенистость. В норме при взбалтывании мочи в ней практически не образуется пены, а если образуется, то она является прозрачной и нестойкой. При стойкости пены или ее окрашивании можно говорить о желтухе или о наличии белка в моче.

Прозрачностьмочи здорового человека приближается к абсолютной. Замутнение может быть вызвано присутствием эритроцитов, бактерий, слизи, жиров, солей, гноя и других веществ. Наличие какого-либо вещества выявляется с помощью специальных методик (нагревание, добавление различных кислот и пр.). Если в моче были выявлены эритроциты, бактерии, белок или эпителий, это говорит о мочекаменной болезни, пиелонефрите, простатите и некоторых других заболеваниях. Лейкоциты свидетельствуют о цистите. Выпадение в осадок солей говорит о наличии уратов, фосфатов, оксалатов.

Физико-химические показатели

Плотность

Удельная плотность мочи – показатель, который зависит от возраста. Норма для взрослых и детей старше 12 лет – 1.010–1.022 г/л, для детей 4–12 лет – 1.012–1.020, для детей в возрасте 2–3 лет – 1.010–1.017, новорожденных – 1.008–1.018. Плотность мочи зависит от количества растворенных в ней солей, белков, сахаров и других веществ. При некоторых патологиях этот показатель повышается из-за наличия бактерий, лейкоцитов, эритроцитов. Повышенный показатель может говорить о сахарном диабете, инфекционных процессах в мочевыводящих путях. У беременных – свидетельствует о токсикозе. Также плотность может быть повышена из-за недостаточного потребления жидкости или ее потери. Пониженный показатель свидетельствует о почечной недостаточности, несахарном диабете. Может также возникать при обильном питье или приеме мочегонных лекарств.

Кислотность

в норме находится в пределах 4–7 pH. Пониженный показатель может говорить о наличии многих заболеваний: хронической почечной недостаточности, повышенном уровне калия в крови, гормонов паращитовидной железы, уреаплазмозе, раке почек или мочевого пузыря и т.д. Повышенная кислотность также возникает при обезвоживании и голодании, при приеме некоторых препаратов, при высокой температуре и обильном потреблении мяса. pH выше нормы может свидетельствовать о сахарном диабете, снижении уровня калия и нарушениях кислотно-основного баланса крови.

Биохимические характеристики

Белок. Его концентрация в норме не должна превышать 0.033 г/л. Обнаружение повышенного содержания может говорить о повреждении почек, воспалениях в мочеполовой системе, аллергических реакциях, лейкозе, эпилепсии, сердечной недостаточности. Увеличение количества белка происходит при повышенных физических нагрузках, обильном потоотделении, долгой ходьбе.

Повышенный белок в моче определяется у физически слабо развитых детей 7–16 лет и беременных женщин.

Сахар (глюкоза)в моче при норме – не более 0.8 ммоль/л. Повышенный сахар может быть следствием диабета, чрезмерного потребления сладкого, нарушений в работе почек, острого панкреатита, синдрома Кушинга, повышения уровня адреналина из-за поражения надпочечников. Также повышенное содержание сахара в моче может возникать во время беременности.

Билирубин– это желчный пигмент, который в норме должен отсутствовать в моче. Его обнаружение свидетельствует о резком повышении концентрации билирубина в крови, из-за чего почки берут на себя работу по его выведению (в норме билирубин полностью выводится через кишечник). Повышенный уровень данного пигмента в моче говорит о циррозе печени, гепатите, печеночной недостаточности, желчекаменной болезни. Также причиной может являться массивное разрушение эритроцитов в крови вследствие гемолитической болезни, серповидноклеточной анемии, малярии, токсического гемолиза.

Кетоновые тела (ацетон)в норме не должны определяться в общем анализе мочи. Их обнаружение говорит о нарушениях обменных процессов в результате таких заболеваний, как сахарный диабет, острый панкреатит, тиреотоксикоз, болезнь Иценко-Кушинга. Также образование кетоновых тел происходит во время голодания, вследствие алкогольной интоксикации, при чрезмерном потреблении белковой и жирной пищи, вследствие токсикоза у беременных, а также после травм, затронувших центральную нервную систему.

Микроскопические исследования

Осадок (органический, неорганический). В общем анализе мочи под осадком понимают осаждающиеся после кратковременного центрифугирования клетки, цилиндры, кристаллы солей. Более подробно о различных веществах, которые могут быть выявлены в осадке, поговорим ниже.

Кровяные тельца (эритроциты, лейкоциты). Эритроциты – красные кровяные тельца – могут присутствовать в моче в малом количестве (для женщин – 0–3 в поле зрения, единичные – для мужчин). Повышенное содержание эритроцитов говорит о серьезных заболеваниях, таких как:

мочекаменная болезнь;

нефротический синдром;

инфаркт почки;

острый гломерулонефрит;

рак почки, мочевого пузыря, простаты.

Лейкоциты в осадке, выявленные в общем анализе мочи, могут быть следствием заболеваний мочевыводящих путей (пиелонефрит, цистит, мочекаменная болезнь, простатит, уретрит, цистит и пр.). В норме лейкоциты в моче у женщин и детей составляют 0–6 в поле зрения, у мужчин – 0–3.

Если в результатах общего анализа мочи у вас был установлен повышенный уровень лейкоцитов, следует записаться на прием к урологу, который, вероятно, назначит дополнительные исследования – повторный ОАМ либо в совокупности с анализом мочи по Нечипоренко, трехстаканной пробой, УЗИ почек. Зачастую все опасения развеиваются после проведения повторных и дополнительных исследований.

Гиалиновые цилиндры– это цилиндрические образования, в составе которых преобладают клетки почечных канальцев и белок. В норме их не должно быть в моче. Их обнаружение (свыше 20 в 1 мл) говорит о гипертонической болезни, пиелонефрите, гломерулонефрите. Данные цилиндрические образования могут возникать также при приеме мочегонных препаратов.

Зернистые цилиндры. В их составе преобладают эритроциты и клетки почечных канальцев. Присутствие в моче зернистых цилиндров в любом количестве свидетельствует о вирусных инфекциях, пиелонефрите и гломерулонефрите. Возможно также отравление свинцом.

Восковые цилиндры, или восковидные цилиндры, образуются в результате длительного пребывания в просвете почечного канальца гиалинового или зернистого цилиндра. Их нахождение в моче в любом количестве свидетельствует о таких патологиях, как хроническая почечная недостаточность, амилоидоз почек (отложение в ткани почек нерастворимого белка – амилоида), нефротический синдром.

Бактерии. Наличие любых бактерий в общем анализе мочи говорит о воспалительных процессах в мочевыводящей системе. То есть, в норме бактерии должны отсутствовать. Их обнаружение свидетельствует о таких инфекционных заболеваниях, как уретрит, цистит, простатит и прочих. Чтобы результаты были достоверными, необходима тщательная гигиена интимных зон перед сбором мочи.

Грибыв моче, которые в норме не должны определяться, являются следствием инфекционных грибковых поражений мочевыводящих путей и наружных половых органов. Кроме того, их обнаружение может говорить об иммунодефицитных состояниях и о длительном применении антибиотиков.

Соли. Их отсутствие в моче является нормой, а наличие в осадке может говорить о возможности образования почечных камней. Повышенное содержание мочевой кислоты (уратов) может быть результатом подагры, нефрита, хронической почечной недостаточности. Ураты зачастую являются следствием определенной диеты и обезвоживания организма. У новорожденных наличие уратов является нормальным. Оксалаты могут образовываться из-за сахарного диабета и пиелонефрита, кристаллы гиппуровой кислоты – из-за дисбактериоза кишечника и печеночной недостаточности, фосфаты – из-за высокого содержания кальция в моче. Однако всегда стоит помнить, что выявление тех или иных солей часто бывает связано с повышенным потреблением тех или иных продуктов, а значит, их концентрацию можно легко снизить, изменив рацион питания.

Сводная таблица основных показателей общего анализа мочи с нормальными значениями выглядит следующим образом:

Итак, с помощью общего анализа мочи можно выявлять разнообразные болезни почек и мочевого пузыря, проблемы с предстательной железой, опухоли и пиелонефриты, а также целый ряд патологических состояний на начальных стадиях, когда клинические проявления как таковые отсутствуют. Поэтому ОАМ следует проводить не только при появлении болезненных ощущений, но также для профилактики и раннего обнаружения многих заболеваний мочеполовой системы, чтобы предупредить их дальнейшее развитие.

Где можно сдать клинический анализ мочи?

Конечно, общий анализ мочи можно всегда провести в районной поликлинике, воспользовавшись полисом обязательного медицинского страхования. Тем не менее, обращение в государственные медучреждения не всегда бывает удобным для занятых, работающих людей или для тех, кто не хочет посещать поликлинику, чтобы не находиться рядом с инфицированными пациентами. В таком случае наилучшим решением станет частный медицинский центр или лаборатория, тем более что клинический анализ мочи обычно стоит недорого.

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