Эксперт: "Под молочницу может маскироваться даже генитальный герпес"

4:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье Акушерство и гинекология

По данным практикующих гинекологов, 75% процентов женщин репродуктивного возраста хотя бы 1 раз в своей жизни болели молочницей (вульвовагинальным кандидозом). Это заболевание слизистой влагалища, вызываемое дрожжами типа кандиды (грибком). О том, как можно минимизировать развитие молочницы, рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Анастасия Костомаха.

Фото: https://www.thehealthdispensary.co.uk/top-pharmacist-tips-curing-thrush/

Как минимизировать развитие молочницы

Характерными симптомами заражения являются:

творожистые выделения;

зуд и жжение в области наружных половых органов;

бели;

болезненное учащенное мочеиспускание.

Очень часто пациентки сами себе ставят этот диагноз и назначают самолечение безрецептурными препаратами. Такая терапия приносит кратковременный эффект либо отсутствие результата лечения. Молочница опасна переходом заболевания в хроническую форму, когда даже опытному врачу понадобится дополнительное время на определение диагноза, и лечение вместо недели займет до полугода. Кроме того, застарелая молочница может стать причиной бесплодия.

Также очень частой причиной постоянно возвращающейся молочницы на самолечении является и то, что неверно поставлен самодиагноз! Под молочницу может маскироваться хламидиоз, уреаплазмоз, трихомониаз, гарднереллез и даже генитальный герпес!

Если Вы рискнули сами себе назначить антимикотические препараты без анализов, а симптомы только усиливаются (еще больше творожистых выделений, усиливаются зуд и жжение) — это верный признак, что вы ошиблись в постановке диагноза и нужно обратиться к врачу!

Самая тяжелая ситуация с самолечением — это застарелая молочница с восходящей инфекцией в полость матки. Опасность самолечения даже простейшей молочницы заключается в резистентности грибка к антимикотическим препаратам на продолжительное время. К примеру, пациентка по жалобам решила, что у нее молочница, принимала многократно препарат, который давал только кратковременное облегчение состояния. Резистентность к препарату выработалась, а жалобы остаются, поскольку у нее на самом деле был дисбиоз, бактериальный вагиноз, терапия тут совсем другая!

"Здоровая микрофлора влагалища на 95% состоит из лактобактерий, которые образуют защитную кислую среду, барьер для роста и размножения любого патогена. Также лактобактерии выделяют антибактериальное вещество, что вместе с антителами образует местный иммунитет. Остальные 5% — это условно патогенная флора (стафилококки, стрептококки, энтеробактерии типа кишечной палочки, а также сам грибок кандида в неактивной форме (споры)). В благоприятной среде кандида переходит в нитевидную форму, и у женщины появляются характерные жалобы на молочницу. Кандида прикрепляется к стенкам влагалища и буквально высасывает из хозяина (женщины) необходимые вещества для жизни и размножения. Грибок вызывает воспалительную реакцию с отеком, болезненными ощущениями, выделением белей.", — рассказывает эксперт.

Причины молочницы:

инфекционные процессы;

снижение иммунитета;

метаболические нарушения;

онкология;

ВИЧ;

сахарный диабет;

злоупотребление антибактериальными препаратами;

неправильная гигиена;

вымывание защитной флоры спринцеванием;

продолжительное ношение ежедневных прокладок (нужно менять 4 раза в день и чаще);

прием оральных контрацептивов;

наличие установленной внутриматочной спирали;

частая смена половых партнеров;

ношение синтетического белья, в которым создается парниковый эффект.

Молочница лечится системно:

обращение к врачу,

забор анализов,

постановка диагноза,

назначение антимикотиков (противогрибковые препараты в виде свечей или мазей, которые вводятся во влагалище чтобы убрать творожистые выделения).

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