Как минимизировать развитие молочницы

По данным практикующих гинекологов, 75% процентов женщин репродуктивного возраста хотя бы 1 раз в своей жизни болели молочницей (вульвовагинальным кандидозом). Это заболевание слизистой влагалища, вызываемое дрожжами типа кандиды (грибком). О том, как можно минимизировать развитие молочницы, рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Анастасия Костомаха.
Характерными симптомами заражения являются:
Очень часто пациентки сами себе ставят этот диагноз и назначают самолечение безрецептурными препаратами. Такая терапия приносит кратковременный эффект либо отсутствие результата лечения. Молочница опасна переходом заболевания в хроническую форму, когда даже опытному врачу понадобится дополнительное время на определение диагноза, и лечение вместо недели займет до полугода. Кроме того, застарелая молочница может стать причиной бесплодия.
Также очень частой причиной постоянно возвращающейся молочницы на самолечении является и то, что неверно поставлен самодиагноз! Под молочницу может маскироваться хламидиоз, уреаплазмоз, трихомониаз, гарднереллез и даже генитальный герпес!
Если Вы рискнули сами себе назначить антимикотические препараты без анализов, а симптомы только усиливаются (еще больше творожистых выделений, усиливаются зуд и жжение) — это верный признак, что вы ошиблись в постановке диагноза и нужно обратиться к врачу!
Самая тяжелая ситуация с самолечением — это застарелая молочница с восходящей инфекцией в полость матки. Опасность самолечения даже простейшей молочницы заключается в резистентности грибка к антимикотическим препаратам на продолжительное время. К примеру, пациентка по жалобам решила, что у нее молочница, принимала многократно препарат, который давал только кратковременное облегчение состояния. Резистентность к препарату выработалась, а жалобы остаются, поскольку у нее на самом деле был дисбиоз, бактериальный вагиноз, терапия тут совсем другая!
"Здоровая микрофлора влагалища на 95% состоит из лактобактерий, которые образуют защитную кислую среду, барьер для роста и размножения любого патогена. Также лактобактерии выделяют антибактериальное вещество, что вместе с антителами образует местный иммунитет. Остальные 5% — это условно патогенная флора (стафилококки, стрептококки, энтеробактерии типа кишечной палочки, а также сам грибок кандида в неактивной форме (споры)).
В благоприятной среде кандида переходит в нитевидную форму, и у женщины появляются характерные жалобы на молочницу. Кандида прикрепляется к стенкам влагалища и буквально высасывает из хозяина (женщины) необходимые вещества для жизни и размножения. Грибок вызывает воспалительную реакцию с отеком, болезненными ощущениями, выделением белей.", — рассказывает эксперт.
Причины молочницы:
Молочница лечится системно:
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