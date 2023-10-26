Врач Гимранов назвал основные признаки начинающегося Альцгеймера

2:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Определение разницы между плохой памятью и начинающимся Альцгеймером может быть сложной задачей, но существуют определенные признаки, на которые стоит обратить внимание. Про основные различия рассказал читателям Pravda.Ru профессор, доктор медицинских наук, невролог, научный руководитель Клиники восстановительной неврологии Ринат Гимранов.

Фото: Openverse by Diari La Veu is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Как отличить плохую память от начинающегося Альцгеймера

Изменения в обычном поведении:

Плохая память: Забывчивость встречается у всех людей изредка. Забыть название книги или имя знакомого — нормальное явление.

Забывчивость встречается у всех людей изредка. Забыть название книги или имя знакомого — нормальное явление. Альцгеймер: Изменения в поведении, например, потеря интереса к хобби, изменения в социальной активности, смена настроения или аппетита.

Краткосрочная память:

Плохая память: Забываются небольшие и незначительные детали, которые обычно не имеют серьезного значения.

Забываются небольшие и незначительные детали, которые обычно не имеют серьезного значения. Альцгеймер: Проблемы с краткосрочной памятью становятся ярко выраженными, и человек может забывать важные события, называть одни и те же вещи несколько раз и потерять ориентацию во времени и месте.

Способность к обучению:

Плохая память: Возможны трудности в усвоении новой информации, но с подходящим стимулированием и повторением человек может улучшить память.

Возможны трудности в усвоении новой информации, но с подходящим стимулированием и повторением человек может улучшить память. Альцгеймер: Пациенты могут иметь серьезные трудности в усвоении новой информации и быстро забывать пройденный материал.

Забывание близких событий и людей:

Плохая память: Пациент может иногда забыть о встрече или потерять предметы, но он обычно может вспомнить их позже.

Пациент может иногда забыть о встрече или потерять предметы, но он обычно может вспомнить их позже. Альцгеймер: Забывание событий, таких как свадьбы или рождения детей, и даже забывание близких родственников или друзей — это серьезный симптом.

Способность к решению задач:

Плохая память: Пациент может испытывать затруднения в решении сложных задач, но сохраняет способность к логическому мышлению.

Альцгеймер: У пациентов с Альцгеймером наблюдаются серьезные нарушения в способности решать даже простейшие задачи, возникают абсурдные решения и происходит потеря логического мышления.

Только специалист может провести точную диагностику начинающегося Альцгеймера на основе более детального медицинского обследования и оценки.

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