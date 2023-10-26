Как отличить плохую память от начинающегося Альцгеймера

Определение разницы между плохой памятью и начинающимся Альцгеймером может быть сложной задачей, но существуют определенные признаки, на которые стоит обратить внимание. Про основные различия рассказал читателям Pravda.Ru профессор, доктор медицинских наук, невролог, научный руководитель Клиники восстановительной неврологии Ринат Гимранов.
Изменения в обычном поведении:
Краткосрочная память:
Способность к обучению:
Забывание близких событий и людей:
Способность к решению задач:
Плохая память: Пациент может испытывать затруднения в решении сложных задач, но сохраняет способность к логическому мышлению.
Альцгеймер: У пациентов с Альцгеймером наблюдаются серьезные нарушения в способности решать даже простейшие задачи, возникают абсурдные решения и происходит потеря логического мышления.
Только специалист может провести точную диагностику начинающегося Альцгеймера на основе более детального медицинского обследования и оценки.
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