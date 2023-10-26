Врач Драпкина рассказала, почему полезно пить кофе с молоком.

2:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор медицинских наук, заслуженный врач России Оксана Драпкина поделилась информацией о том, почему употребление кофе с молоком может быть полезным для организма.

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Она пояснила, что при избыточном потреблении кофе, кальций может плохо усваиваться в организме, что оказывает негативное воздействие на костную систему. Особенно это актуально для женщин, у которых обмен кальция в организме нарушен, и риск развития остеопороза значительно повышен.

Эффект оказывается заметным, если потреблять более трех-четырех чашек кофе в день. Однако, чтобы избежать этой проблемы и компенсировать недостаток кальция, достаточно просто добавить немного молока в кофейную чашку.

Польза употребления кофе с молоком включает в себя следующие аспекты:

Молоко помогает улучшить вкус кофе.

Добавление молока снижает воздействие кофе на нервную систему и артериальное давление.

Кофе способен снизить риск развития некоторых видов рака, болезней Альцгеймера и Паркинсона, сахарного диабета второго типа, инфаркта миокарда и желчекаменной болезни, в то время как молоко помогает восполнить запасы кальция.

Кофе с молоком менее раздражает слизистую желудка.

Следует отметить, что кофе богат витаминами и антиоксидантами, однако содержит кислоты, которые могут раздражать слизистую оболочку желудка. Употребление кофе на голодный желудок может увеличить выработку желудочного сока, что может негативно сказаться на здоровье слизистой оболочки. Поэтому рекомендуется пить кофе с молоком или сливками.

Существует мнение, что молоко может связывать кофеин и делать его менее вредным для сна, но это утверждение не подтверждено научными исследованиями. Важно понимать, что молоко не взаимодействует с главным активным веществом кофе – кофеином. Концентрация кофеина в напитке может изменяться в зависимости от количества добавленной жидкости.

Также стоит учитывать, что молоко, добавленное в кофе, может вызвать диарею у некоторых людей, особенно у тех, кто не переносит лактозу. Это связано с задержкой воды в толстой кишке, вызванной неполноценным перевариванием лактозы, и влияет на стул. В данном случае диарея связана с молоком, а не с кофе.

И, наконец, следует помнить, что антиоксидантный эффект кофе сохраняется только при его употреблении без добавок. Молоко, особенно казеин, может нейтрализовать полифенольные соединения кофе, уменьшая его антиоксидантные свойства. Поэтому, если целью является получение максимальной пользы от антиоксидантов в кофе, лучше употреблять его без добавок.

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