Йод — важнейший минерал, необходимый для оптимального функционирования организма, особенно щитовидной железы. Однако многие люди страдают от дефицита йода, что может привести к различным проблемам со здоровьем. Как выявить признаки дефицита йода и его устранить — рассказала читателям Pravda.Ru врач-терапевт, нутрициолог, эксперт Coral Club Елена Мановска.
Щитовидная железа использует йод для производства гормонов, которые регулируют обмен веществ, рост и развитие, а именно трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4). Эти гормоны регулируют обмен веществ, рост и клеточное развитие. При недостаточном потреблении йода щитовидная железа становится недостаточно активной, что приводит к состоянию, известному как гипотиреоз. Это может провоцировать такие симптомы, как:
Распознать дефицит йода не всегда просто, поскольку симптомы могут различаться и пересекаться с другими проблемами со здоровьем. Однако есть несколько показателей, на которые следует обратить внимание. Если вы постоянно испытываете усталость, слабость или трудности с поддержанием здорового веса, причиной может быть дефицит йода. Другие распространенные признаки включают сухость кожи, выпадение волос, затруднения при глотании и ощущение необычного холода. Недостаточный уровень йода может повлиять на развитие мозга и когнитивные способности, что приводит к трудностям с концентрацией, памятью и когнитивными функциями. Кроме того, у женщин могут наблюдаться изменения в менструальном цикле, а у беременных женщин с дефицитом йода могут возникнуть такие осложнения, как выкидыши или мертворождения.
Дефицит йода может проявляться рядом симптомов, включая зоб, утомляемость и слабость, когнитивные нарушения и увеличение веса. Зоб — это увеличение щитовидной железы, приводящее к видимой припухлости у основания шеи. Люди с дефицитом йода могут заметить отек шеи и испытывать дискомфорт или затруднения при глотании. Усталость и слабость являются распространенными симптомами, характеризующимися низким уровнем энергии и общей слабостью.
Чтобы устранить дефицит йода, важно обеспечить достаточное потребление этого важнейшего минерала. Рекомендуемое ежедневное потребление йода варьируется в зависимости от возраста и этапа жизни. Для взрослых рекомендуемая суточная доза составляет 150 микрограммов (мкг), тогда как беременным и кормящим женщинам требуется большее количество (220-290 мкг).
Лучший способ получить йод — это сбалансированное питание. К продуктам, богатым йодом, относятся морские водоросли, морепродукты (например, рыба и моллюски), молочные продукты, яйца и йодированная соль. Однако важно отметить, что содержание йода в продуктах питания может быть непостоянным, особенно в регионах, где почва испытывает дефицит йода. В таких случаях могут потребоваться добавки йода, но перед началом приема каких-либо добавок крайне важно проконсультироваться с врачом.
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