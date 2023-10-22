Овощная диета: плюсы и минусы

Овощная диета, без сомнения, крайне эффективна для похудения. Овощи низкокалорийны, но богаты витаминами и клетчаткой. С одной стороны, вы значительно снижаете суточную сумму калорий, а с другой — позволяете вашему желудочно-кишечному тракту работать лучше благодаря клетчатке. Это также способствует снижение веса. Организм быстрее и легче освобождается от лишних килограммов благородя усиливающемуся обмену веществ. О плюсах и минусах овощной диеты рассказал читателям Pravda.Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.
"Отдельно следует упомянуть о большой пользе всему организму благодаря отказу от мясных и молочных продуктов. В овощах полностью отсутствуют насыщенные жиры, что позволяет не только значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения, но и получить заряд энергии, лёгкости, моментально сбросить пару килограммов", — отмечает Алексей Кабанов.
Растительные, в том числе овощные продукты, лежат в основе древних и здоровых рационов питания. Средиземноморская диета, скандинавский план питания — наиболее востребованные диеты в мире. Люди, которые придерживаются этих рационов, нередко являются долгожителями.
Важно понимать, что овощи — это достаточно широкое понятие. Не стоит ограничиваться огурцами и помидорами. Важно добавить существенное количество растительного белка, которым богаты бобовые.
Винегрет, заправленный растительным маслом, — может стать основой овощной диеты. Растительное масло даст организму необходимые ненасыщенные жиры, поддержит энергией. Добавляйте в рацион свежую зелень — этот продукт больше всего богат витаминами и микроэлементами. Их тоже может недоставать.
"Следует с осторожностью переходить исключительно на овощной рацион. Это, пожалуй, главный минус этого плана питания. Вы должны быть здоровы, чтобы так резко менять пищевые пристрастия. Для организма такая смена стресс. Конечно, итог будет положительный как для здоровья, так и с точки зрения похудения. Но я рекомендую проконсультироваться с вашим лечащим врачом или терапевтом, возможно, надо сдать необходимые анализы. Важно быть уверенным в том, что ваш организм готов к овощному детоксу", — отмечает диетолог.
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