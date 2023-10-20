Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Нутрициолог рассказала, какой хлеб надо есть при похудении

2:55
Здоровье » Здоровье и профилактика

Мы любим хлеб (углеводы) за состояние эйфории и удовольствие, которое получаем от его употребления. Биохимические процессы, которые активизируются в то время, пока вы уплетаете булочку, способствуют выделению серотонина (гормон счастья), наступает ощущение радости.

Нутрициолог рассказала, какой хлеб надо есть при похудении
Фото: Нейросеть Шедеврум

Проблема состоит в том, что хлеб — это высококалорийный продукт: в 100 граммах хлеба содержится 56 ккал. О том, какой хлеб можно есть при похудении, рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Анастасия Костомаха.

Какой хлеб можно есть при похудении

Диетологи считают, что набор веса при употреблении хлеба заключается не в самом факте поедания именно этого продукта, а в том, с чем вы его едите. Классический бутерброд с маслом умножает калорийность вдвое! Более здоровая альтернатива — это:

  • хлеб+творог+ломтики овощей,
  • хлеб+куриная грудка+зелень,
  • хлеб+ломтик соленого лосося.

Кстати, если вы на диете, то имейте в виду, что никакой разницы между дрожжевым и бездрожжевым хлебом нет, так как дрожжи погибают при термической обработке.

Для души и сохранения веса выбирайте хлеб из цельной муки, так как грубые волокна замедляют усваиваемость углеводов. так вы исключаете опасность резкого выброса глюкозы и инсулина, как следствие, жир в бока не успевает отложиться. Также ищите на упаковке надпись: "с отрубями” или "с добавлением грубого волокна”.

Значительно улучшают вкус хлеба различные добавки в виде сухофруктов и зерен, но это также повышает калорийность, поэтому из соображений стройности лучше отказаться от такого хлебобулочного изделия.

Лайфхак: попробуйте хранить нарезанный ломтиками хлеб в морозилке, а непосредственно перед использованием поджарить в тостере.

Хлеб — это очень полезный продукт сам по себе и полное исключение его из рациона не будет благом для здоровья! В хлебе есть марганец, который помогает кальцию "заходить в наши кости”. Витамины группы В, содержащиеся в хлебе, нужны для функционирования нервной системы. А грубые пищевые волокна улучшают как таковой процесс пищеварения.

"В качестве здоровой и равнозначной альтернативы хлебу я рекомендую такой продукт, как хлебцы. В них точно не добавляют сахара, дрожжи, что является их преимуществом в сравнении с хлебом. От вкусного хлеба сложно отказаться во время диеты, а вот заменить его на хлебцы — легко! В их приготовлении используется зерно, вода, соль. Кроме того, хлебцы — это долгие углеводы, которые плохо усваиваются организмом, не повышая при этом аппетит", — рассказала нутрициолог.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Темы продукты питания

Специалисты

4.9
144 отзыва
 Пономарёва
Алла Васильевна
Диетолог
Стаж 37 лет
Врач высшей категории
Приём от 2500 руб.
Медцентр ОН КЛИНИК на Новом Арбате
ул. Большая Молчановка, д. 32, стр. 1
4.9
133 отзыва
 Щербаков
Сергей Анатольевич
Диетолог
Стаж 27 лет
Врач высшей категории
Приём от 2000 руб.
Клиника андрологии на Курской
2-й Сыромятнический пер., д. 10
4.7
88 отзывов
 Елисеева
Виктория Викторовна
Диетолог
Стаж 12 лет
Врач первой категории
Приём от 3350 руб.
Семейная на Каширской
Каширское ш., д. 56 корп. 1
Семейная на Университете
Университетский пр-т, д. 4

Клиники

10.0
25 отзывов
 Васечкин Виктор Борисович медицинская клиника
ул. Ватутина, д. 1
Кунцевская
Кунцевская
Пионерская
Славянский бульвар
Терехово
Кунцевская
Давыдково
Аминьевская
Первичный приём от 5000 руб.
10.0
46 отзывов
 Даренский Иван Дмитриевич медицинская клиника
Измайловский бульвар, д. 43
Измайловская
Первомайская
Первичный приём от 5000 руб.
9.9
0 отзывов
 Хдрян Артур Айкович медицинская клиника
Люблинская,


Новости Все >
В госдепе назревает мятеж из-за политики США на Ближнем Востоке
В Нижнем Новгороде мошенники обманули женщину на 8,8 млн рублей
Новосибирский блогер открыл стрельбу за рулём автомобиля
В Самаре арестовали малолетних мигрантов, которые избивали русских подростков
Кардиолог Бирюкова заявила, что лекарства от давления могут негативно сказаться на мозге
Кинологи назвали способы правильного воспитания собаки
Психолог Северный объяснил любовь подростков к энергетикам
Врач: какие пять витаминов нужно принимать женщине после 50 лет
Салливан: средства на оказание помощи Украине в бюджете США практически закончились
Олимпийская чемпионка по по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова скончалась в 58 лет
Популярное
"Я не могу говорить, я в аду": пропавшая полгода назад россиянка отправила мужу сообщение

В Екатеринбурге пропавшая полгода назад 38-летняя женщина отправила мужу сообщение со словами "я в аду" и попросила о помощи.

В Екатеринбурге исчезнувшая полгода назад женщина отправила мужу СМС со словами "я в аду"
Кардиолог Бирюкова перечислила наиболее опасные продукты для сердца
Самые опасные продукты для сердца
Российские ученые повторили опыт западных специалистов, вернув молодость организму биохакера Станислава Скакуна
Зеленскому дали шокирующий совет по России
Черноморский флот покинул Севастополь — изгнание или стратегия? Виктор Пахомов "Кинжалы" над Чёрным морем: какой будет реакция НАТО? Андрей Николаев Алексей Апухтин: судьба забытого поэта Сергей Лебедев
Израиль не спасут даже авианосцы и американские морские пехотинцы
Понеслась? В Ираке объявили войну войскам США 
Депутат Госсовета Татарстана высказал претензии Кадырову: "В каком правовом поле мы живём?"
Депутат Госсовета Татарстана высказал претензии Кадырову: "В каком правовом поле мы живём?"
Последние материалы
В Нижнем Новгороде мошенники обманули женщину на 8,8 млн рублей
Новосибирский блогер открыл стрельбу за рулём автомобиля
В Самаре арестовали малолетних мигрантов, которые избивали русских подростков
Кардиолог Бирюкова заявила, что лекарства от давления могут негативно сказаться на мозге
Нутрициолог рассказала, какой хлеб надо есть при похудении
Кинологи назвали способы правильного воспитания собаки
Психолог Северный объяснил любовь подростков к энергетикам
Врач: какие пять витаминов нужно принимать женщине после 50 лет
Салливан: средства на оказание помощи Украине в бюджете США практически закончились
Как из несортовой поросли сирени получить сортовую красавицу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников