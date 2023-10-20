Мы любим хлеб (углеводы) за состояние эйфории и удовольствие, которое получаем от его употребления. Биохимические процессы, которые активизируются в то время, пока вы уплетаете булочку, способствуют выделению серотонина (гормон счастья), наступает ощущение радости.
Проблема состоит в том, что хлеб — это высококалорийный продукт: в 100 граммах хлеба содержится 56 ккал. О том, какой хлеб можно есть при похудении, рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Анастасия Костомаха.
Диетологи считают, что набор веса при употреблении хлеба заключается не в самом факте поедания именно этого продукта, а в том, с чем вы его едите. Классический бутерброд с маслом умножает калорийность вдвое! Более здоровая альтернатива — это:
Кстати, если вы на диете, то имейте в виду, что никакой разницы между дрожжевым и бездрожжевым хлебом нет, так как дрожжи погибают при термической обработке.
Для души и сохранения веса выбирайте хлеб из цельной муки, так как грубые волокна замедляют усваиваемость углеводов. так вы исключаете опасность резкого выброса глюкозы и инсулина, как следствие, жир в бока не успевает отложиться. Также ищите на упаковке надпись: "с отрубями” или "с добавлением грубого волокна”.
Значительно улучшают вкус хлеба различные добавки в виде сухофруктов и зерен, но это также повышает калорийность, поэтому из соображений стройности лучше отказаться от такого хлебобулочного изделия.
Лайфхак: попробуйте хранить нарезанный ломтиками хлеб в морозилке, а непосредственно перед использованием поджарить в тостере.
Хлеб — это очень полезный продукт сам по себе и полное исключение его из рациона не будет благом для здоровья! В хлебе есть марганец, который помогает кальцию "заходить в наши кости”. Витамины группы В, содержащиеся в хлебе, нужны для функционирования нервной системы. А грубые пищевые волокна улучшают как таковой процесс пищеварения.
"В качестве здоровой и равнозначной альтернативы хлебу я рекомендую такой продукт, как хлебцы. В них точно не добавляют сахара, дрожжи, что является их преимуществом в сравнении с хлебом. От вкусного хлеба сложно отказаться во время диеты, а вот заменить его на хлебцы — легко! В их приготовлении используется зерно, вода, соль. Кроме того, хлебцы — это долгие углеводы, которые плохо усваиваются организмом, не повышая при этом аппетит", — рассказала нутрициолог.
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