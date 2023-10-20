Синдром Мюнхгаузена — это имитируемое расстройство психики, которое характеризируется преувеличением каких-либо испытываемых состояний, чаще всего болезней. Например, это не просто боль в горле, а сразу ангина, которая вызвана невероятным вирусом и которая требует внимания (ключевое) лучших светил медицины и срочной госпитализации. Человек может специально заболеть или принять медикаменты, чтобы имитировать серьезнейшую болезнь. О том, как распознать синдром Мюнхгаузена и как он возникает, рассказала читателям Pravda. Ru психолог, преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета "Синергия" Лилия Шувалова.
Человек с помощью имитирования неблагоприятных состояний пытается добиться внимания к себе и получить заботу, чаще всего от врачей. Следует понимать, что человек, страдающий синдромом Мюнхгаузена, не требует материальной выгоды, он нуждается во внимании, заботе и любви. Чаще всего это расстройство наблюдается у людей, у которых отсутствует чувство базовой безопасности и подорвана базовая привязанность в раннем возрасте в отношениях со значимым взрослым (в особенности с мамой). Потребности таких людей в раннем возрасте игнорировали, удовлетворялись потребности только жизненно важные, а потребность в любви, в эмоциональном принятии и заботе не получала своего удовлетворения.
К наиболее ярким симптомам синдрома Мюнхгаузена можно отнести, к примеру, очень драматичную, но весьма противоречивую историю болезни. Также таким людям свойственно возникновение новых или дополнительных симптомов после отрицательных результатов анализов.
Симптомы наиболее ярко проявляются только тогда, когда пациент находится с другими или под наблюдением врачей. Такие люди хорошо осведомлены о больницах, инновационных и сложных методах лечения, владеют медицинской терминологией и описанием болезней из учебников. Имеют насыщенную историю обращения за лечением в многочисленные больницы, частные клиники и консультации с врачами. Всегда готовы и жаждут пройти диагностику, операции или другие медицинские процедуры. Всегда имеют проблемы с самооценкой и собственной идентичностью.
Необходимо чётко отделять симптомы ипохондрии от симптомов синдрома Мюнхгаузена. Лица, страдающие ипохондрией, по-настоящему могут испытывать болезненные состояния, тогда как люди с синдромом Мюнхгаузена лишь пытаются их искусственно вызвать у себя. При этом нужно осознавать, что синдром Мюнхгаузена может быть лишь вершиной айсберга, в основании которого лежат настоящие болезни, такие как шизофрения или пограничное расстройство психики.
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