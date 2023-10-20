Врач перечислила симптомы синдрома Мюнхгаузена

3:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Психотерапия

Синдром Мюнхгаузена — это имитируемое расстройство психики, которое характеризируется преувеличением каких-либо испытываемых состояний, чаще всего болезней. Например, это не просто боль в горле, а сразу ангина, которая вызвана невероятным вирусом и которая требует внимания (ключевое) лучших светил медицины и срочной госпитализации. Человек может специально заболеть или принять медикаменты, чтобы имитировать серьезнейшую болезнь. О том, как распознать синдром Мюнхгаузена и как он возникает, рассказала читателям Pravda. Ru психолог, преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета "Синергия" Лилия Шувалова.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Как возникает синдром Мюнхгаузена

Человек с помощью имитирования неблагоприятных состояний пытается добиться внимания к себе и получить заботу, чаще всего от врачей. Следует понимать, что человек, страдающий синдромом Мюнхгаузена, не требует материальной выгоды, он нуждается во внимании, заботе и любви. Чаще всего это расстройство наблюдается у людей, у которых отсутствует чувство базовой безопасности и подорвана базовая привязанность в раннем возрасте в отношениях со значимым взрослым (в особенности с мамой). Потребности таких людей в раннем возрасте игнорировали, удовлетворялись потребности только жизненно важные, а потребность в любви, в эмоциональном принятии и заботе не получала своего удовлетворения.

К наиболее ярким симптомам синдрома Мюнхгаузена можно отнести, к примеру, очень драматичную, но весьма противоречивую историю болезни. Также таким людям свойственно возникновение новых или дополнительных симптомов после отрицательных результатов анализов.

Симптомы наиболее ярко проявляются только тогда, когда пациент находится с другими или под наблюдением врачей. Такие люди хорошо осведомлены о больницах, инновационных и сложных методах лечения, владеют медицинской терминологией и описанием болезней из учебников. Имеют насыщенную историю обращения за лечением в многочисленные больницы, частные клиники и консультации с врачами. Всегда готовы и жаждут пройти диагностику, операции или другие медицинские процедуры. Всегда имеют проблемы с самооценкой и собственной идентичностью.

Как распознать синдром Мюнхгаузена

Необходимо чётко отделять симптомы ипохондрии от симптомов синдрома Мюнхгаузена. Лица, страдающие ипохондрией, по-настоящему могут испытывать болезненные состояния, тогда как люди с синдромом Мюнхгаузена лишь пытаются их искусственно вызвать у себя. При этом нужно осознавать, что синдром Мюнхгаузена может быть лишь вершиной айсберга, в основании которого лежат настоящие болезни, такие как шизофрения или пограничное расстройство психики.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Литвинов Александр Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств. Специалист Шипилова Мария Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями. Специалист Зень Анастасия Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.

Специалисты

5.0 66 отзывов Литвинов

Александр Викторович Психолог Стаж 42 года

Врач высшей категории Приём от 4500 руб. Московский Городской Психоэндокринологический Центр на Арбате

ул. Арбат, д. 25/36

4.4 46 отзывов Шипилова

Мария Игоревна Психолог Стаж 1 год

Врач второй категории Приём от 2490 руб. Центр детской речевой неврологии и реабилитации НейроСпектр Беляево

Миклухо-Маклая, д.18/1

4.0 3 отзыва Зень

Анастасия Георгиевна Психолог Стаж 21 год

Врач второй категории Приём от 2490 руб. Центр детской речевой неврологии и реабилитации НейроСпектр Беляево

Миклухо-Маклая, д.18/1



Клиники