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Ирина Гусакова

Врач: что будет, если не лечить цистит

6:20
Здоровье » Акушерство и гинекология

Цистит — это воспаление стенки мочевого пузыря. И как любое воспаление, это заболевание сопровождается рядом симптомов, крайне неприятных, учитывая локализацию в столь деликатной области. Примечательно, что у молодых женщин цистит встречается в 20 раз чаще, чем у мужчин. Это связано с особенностями строения и функции органов женской мочеполовой системы, а также гормональным фоном организма. Так почему же возникает цистит и как его лечить — рассказала читателям Pravda.Ru врач, кандидат медицинских наук Наталия Киселевич.

Врач: что будет, если не лечить цистит
Фото: https://images.newscientist.com/

Почему возникает цистит

В большинстве случаев цистит возникает вследствие инфекции, вызванной бактериями, в 75% случаев — это кишечная палочка. Микроорганизмы попадают в мочевой пузырь в основном через мочеиспускательный канал (уретру). Особенности женской анатомии: короткая и широкая уретра, её близкое расположение к естественным очагам инфекции (влагалище, анус) — предрасполагают к быстрому попаданию инфекции в мочевой пузырь, именно поэтому цистит у женщин встречается чаще, чем у мужчин.

К факторам, повышающим риск возникновения цистита у женщин, относятся:

  • высокая половая активность,
  • смена половых партнёров,
  • наличие вагинальных инфекций.

По последним данным учёных, при дисбиозе влагалища бактерии — возбудители бактериального вагиноза, попадая в мочевые пути, также могут быть триггером для обострения цистита у женщин. Ещё одним из ключевых факторов в развитии цистита у женщин является гормональный фон — снижение уровня эстрогенов при менопаузе либо во время беременности.

Достаточно редко воспаление мочевого пузыря может возникнуть как реакция на определенные лекарства или хирургические вмешательства. Ещё одними провокаторами возникновения цистита являются:

  • применение некоторых средств интимной гигиены,
  • спермицидные гели,
  • продолжительное использование уретрального катетера.

Цистит может возникнуть и как осложнение другого заболевания, например, туберкулёза или вследствие нахождения инородного тела в мочевом пузыре.

Симптомы цистита

  • Частое мочеиспускание малыми порциями.
  • Императивные (повелительные) позывы к мочеиспусканию.
  • Боли внизу живота (в том числе над лобком).
  • Рези, жжение при мочеиспускании.
  • Возможна примесь крови в моче (особенно в последней порции).

Почему же так важно вылечить цистит и к кому обращаться

Своевременное и правильное лечение цистита, помимо облегчения и купирования столь ярких симптомов, сводит к минимуму риск развития серьёзных осложнений заболевания. Цистит относится к инфекциям нижних мочевых путей, однако при распространении инфекции выше по мочеточникам в почки может возникнуть их воспаление (пиелонефрит) с серьёзными и порой необратимыми последствиями в случае несвоевременного лечения этого осложнения.

При возникновении симптомов цистита важно вовремя обратиться к специалисту. Это может быть терапевт либо уролог амбулаторного звена. В ряде случаев необходима консультация гинеколога.

Обычно лечение острого цистита, вызванного бактериями, заключается в приёме антимикробных препаратов. Основными препаратами в терапии бактериального цистита являются лекарства с активностью против кишечной палочки или тех возбудителей, которые были выделены при проведении обследования (берут мочу для посева). Но в последние годы в связи с активным и бесконтрольным использованием антибиотиков, особенно после пандемии коронавируса, наблюдается снижение чувствительности кишечной палочки к целому ряду антибиотиков. На данный момент препаратами выбора остаётся группа нитрофуранов и производные группы фосфоновой кислоты. Как правило, улучшение клинической картины наблюдается уже в первые дни приема назначенных врачом препаратов, но соблюдение рекомендованного режима и продолжительности курса остаётся важным для достижения полного выздоровления и для избежания развития устойчивости возбудителя при рецидиве цистита.

По данным статистики, в РФ у каждой третьей женщины с острым циститом в течение года возникает рецидив заболевания. Интересно, что причиной может быть как повторное проникновение бактерий в мочевой пузырь из влагалища или кишечника, так и активация возбудителя, скрывшегося в толще стенки мочевого пузыря "до лучших времён" от иммунной системы организма и из-за неполного подавления бактерий после курса терапии. В связи с этим целесообразно применение препаратов, способствующих полному подавлению возбудителя цистита, в то же время нормализующих флору кишечника и влагалища, к таким препаратам относятся лекарства на основе нифуратела.

В развитии обострения цистита важную роль играет состояние иммунитета человека. В качестве иммунопрофилактики рецидивов цистита медицинскими сообществами выделен ряд лекарственных средств. Наиболее востребованными являются иммуномодуляторы, которые нормализуют активность иммунной системы без избыточного стимулирующего или подавляющего воздействия на иммунитет, как, например, препараты на основе пидотимода.

Как уберечь себя от цистита

  • Питьевой режим. Не допускайте обезвоживания, пейте не менее 2 литров воды в сутки.
  • Режим мочеиспускания. Вовремя опорожняйте мочевой пузырь — не откладывайте мочеиспускание по позыву. После полового акта как можно скорее опорожните мочевой пузырь и подмойтесь.
  • Интимная гигиена. Соблюдайте интимную гигиену. Подмывайтесь правильно — в направлении спереди назад. Носите свободное нижнее белье из натуральных тканей.
  • Избегайте переохлаждений. Следите за состоянием кишечника и регулярно посещайте гинеколога для исключения вагинальных инфекций.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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