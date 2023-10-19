Почему некоторые продукты действуют как афродизиаки

Хотя за рядом продуктов, вроде устриц, шоколада, имбиря и орехов, закрепилось представление как об афродизиаках, поскольку они якобы содержат вещества, которые могут повышать либидо, в действительности это не так. Но почему же за подобными продуктами закрепилась такая репутация? Ответ в том, что кто-то действительно может почувствовать усиление сексуального влечения после изысканного ужина с устрицами и бокалом белого сухого вина. Особенно в приятной компании. Причин этому может быть несколько. Подробнее об этом явлении рассказал читателям Pravda.Ru эксперт онлайн-школы психологических профессий "Психодемия", врач-сексолог Дмитрий Орлов.
Основной рацион людей до середины XX века был крайне скудным и сильно зависел от сезона. Мало кто мог позволить себе есть шоколад или устрицы хотя бы раз в неделю. И конечно, появление таких продуктов на столе приводило к переживанию интенсивных положительных эмоций. А любая положительная эмоция будет поддерживать и усиливать либидо.
Например, для того, чтобы поесть устриц или какое-то экзотическое блюдо, надо создать для этого условия — посетить ресторан или приготовить самостоятельно. И если человек верит, что его действие направлено на повышение либидо, а для этого он, например, покупает какие-то необработанные орехи, настоянные на таежном меду, то его мозг уже начинает настраиваться на результат. И чем сложнее ритуал, тем больше шансов, что мозг почувствует желаемое.
Именно алкоголь действительно может действовать на либидо на химическом уровне — он влияет на повышенную активность тормозящих нейромедиаторов и угнетает центральную нервную систему, вызывая ощущение спокойствия и расслабленности, снимая барьеры. Но не торопитесь пользоваться этим способом, так как вместе с повышением либидо алкоголь может тормозить физиологические реакции — эрекцию, развитие оргазма.
"Своеобразным афродизиаком в вашей жизни может стать все, что угодно, если это вызывает положительные эмоции и встроено в ритуал, где вы с трепетом ожидаете сексуального удовольствия. Например, им может стать взаимодействие с партнером, при котором вы обсуждаете и планируете свой секс, развивая доверие в паре", — резюмирует врач.
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