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Ирина Гусакова

Врач: в каких случаях боль в ногах сигнализирует о серьёзном заболевании

4:57
Здоровье » Здоровье и профилактика

С болью в ногах хоть раз сталкивался каждый: она может быть вызвана как обычным переутомлением, так и множеством более серьезных нарушений: от артрита до варикоза. Врач, эксперт лаборатории "Гемотест" Нина Зубова рассказала читателям Pravda.Ru, в каких случаях боль можно облегчить самостоятельно, а когда стоит обратиться к специалисту.

Врач: в каких случаях боль в ногах сигнализирует о серьёзном заболевании
Фото: "Сердце" by radev is licensed under CC BY 2.0.

Болят ноги: причины и лечение

Одна из наиболее частых причин болей в ногах — переутомление. Если человек ведет активный образ жизни, на ноги в течение дня приходится колоссальная нагрузка, и чувство тяжести, боль в стопах, коленях или бедрах может быть всего лишь сигналом того, что ногам нужен отдых. Как правило, такая боль появляется к концу дня и проходит после сна.

Чтобы помочь мышцам и суставам восстановиться, полезно сделать ванночку с солью и эфирными маслами — она поможет уменьшить отеки, боль и усталость, улучшит кровообращение в стопах. Из масел можно выбрать:

  • лавандовое (оно успокаивает и расслабляет),
  • масло чайного дерева (обладает антисептическим и противогрибковым действием),
  • мятное (освежает и охлаждает).

Однако добавлять их нужно с осторожностью, так как они способны вызывать аллергическую реакцию.

После ванночки можно сделать мягкий массаж стоп и икр, используя увлажняющий крем или масло. Это поможет дополнительно расслабить мышцы и улучшить кровообращение. Также полезно лечь на спину, а ноги поднять на подушку или опереть о стену.

Чтобы ноги меньше уставали в течение дня, важно подобрать удобную обувь. Она должна иметь анатомически правильную подошву, не быть слишком маленькой или, наоборот, слишком свободной. При отеках может помочь компрессионное белье. Плотные гольфы или колготки с компрессией улучшают венозный отток и работу лимфатической системы. Регулярные упражнения, такие как ходьба, плавание или йога, помогут укрепить мышцы и связки ног, улучшить кровообращение.

Однако боль в ногах может говорить о заболеваниях, требующих диагностики и лечения. Основная причина болей в нижних конечностях — заболевания вен. Если клапаны работают недостаточно хорошо, возникает застой венозной крови и нарушение ее оттока. Впоследствии сосуды деформируются, развивается варикозная болезнь. Как правило, заболевание появляется на фоне наследственной предрасположенности в сочетании с малоподвижным образом жизни и другими факторами. При варикозном расширении вен необходимо проходить регулярные обследования у врача-флеболога и соблюдать рекомендации. Без лечения болезнь может спровоцировать целый ряд осложнений разной степени тяжести: от косметических дефектов до опасных для жизни состояний.

Боль в ногах может говорить и о ряде других заболеваний, которые требуют лечения или коррекции. Она может быть связана с остеоартритом суставов стоп и нижних конечностей, системными аутоиммунными заболеваниями, дорсопатиями позвоночника с повреждением нервных структур, а также кожными заболеваниями стоп — мозолями, натоптышами, бородавками или грибковым поражением. Наиболее внимательными к дискомфорту в стопах следует быть людям с сахарным диабетом. Одно из осложнений этого заболевания — диабетическая стопа — способно вызвать сильные боли, образование ранок и язв, а впоследствии — отмирание тканей.

Если боль не проходит после отдыха, сохраняется в течение нескольких дней или нарастает, важно обратиться к хирургу. Во время осмотра врач рекомендует необходимые обследования, чтобы выявить причину боли:

  • УЗИ,
  • МРТ или КТ,
  • рентгенографию,
  • а также анализы крови.

Может потребоваться консультация других профильных специалистов — флеболога, эндокринолога. По результатам врач назначит лечение — оно может включать местные или системные обезболивающие, противовоспалительные или гормональные препараты. В некоторых случаях требуются физиотерапевтические процедуры, поддерживающие ортопедические конструкции или хирургическое лечение.

Самостоятельно принимать лекарства, а также пользоваться обезболивающими мазями или кремами строго не рекомендуется: они снимают симптомы, но не работают с причиной боли. В этом случае человек может не заметить заболевания, которое без лечения приводит к опасным осложнениям, дегенеративным процессам в мышцах, сосудах и суставах, а в тяжелых случаях — к инвалидности.

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