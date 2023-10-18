Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Врач рассказала, какие три анализа выявят заболевание на ранней стадии

2:48
Здоровье » Здоровье и профилактика

Важно делать один раз в год расширенный чек-ап организма, чтобы понять состояние здоровья, и два раза в год сдавать общие показатели, чтобы отследить изменения в организме. Многие заболевания на начальной стадии протекают бессимптомно, то есть человек этого никак не чувствует. Однако если вы сдадите анализы, то врач обязательно выявит отклонения и сможет диагностировать заболевание на ранней стадии, а значит, быстрее и эффективнее его вылечить, предупреждает читателей Pravda.Ru врач-косметолог, нутрициолог Тагуи Аветова.

Врач рассказала, какие три анализа выявят заболевание на ранней стадии
Фото: https://pbs.twimg.com/

Кому и зачем нужно сдавать анализы

Также нужно учитывать, что определенные анализы, а особенно гормоны, не всегда информативны, потому что есть ряд разных факторов, которые влияют на результат. Знать их может только специалист. Например, тот же гормон щитовидной железы ТТГ правильно сдавать, как только вы проснулись, лежа в постели. В этом случае результат будет точный и верный. Однако если вы с самого утра на бегу и от момента пробуждения до приезда в лабораторию прошло несколько часов, то результаты анализов будут другие, так как любые стрессовые факторы сильно влияют на уровень гормонов. Именно поэтому нужно смотреть на здоровье комплексно, доверять специалисту, а не заниматься самодиагностикой и самолечением, отмечает врач.

Часто люди откладывают чек-ап организма на долгие годы, потому что сдать расширенный список анализов достаточно дорого. Однако чтобы выявить заболевание на ранней стадии, достаточно сдать:

  • общий биохимический анализ крови,
  • ферритин,
  • С-реактивный белок.

Каждая третья женщина страдает анемией. Такой минимальный набор анализов поможет выявить нарушения в работе организма, а уже после специалист назначит сдать дополнительные показатели и выявит истинную причину плохого самочувствия. Благодаря общему анализу крови хорошо отслеживаются вирусные, инфекционные заболевания.

Витамины и микроэлементы также играют большую роль в здоровье каждого человека. И из-за скудного неполноценного питания, нарушенной работы желчного пузыря и пищеварительного тракта большинство людей проваливается в дефициты. В основном это недостаток витаминов группы B, жирорастворимых витаминов: А, Д, Е, К. У многих встречается сильный дефицит магния, так как он участвует в более чем 350 биохимических реакций в организме человека, а поступает с пищей крайне мало.

Помните, что начинать всегда можно с малого и никогда нельзя опираться только на результаты анализов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Лемешко Татьяна
Дерматовенеролог, косметолог
Специалист Гозалова Татьяна
Врач-дерматокосметолог

Специалисты

5.0
414 отзывов
 Сыч
Антонина Михайловна
Косметолог
Стаж 37 лет
Врач высшей категории
Приём от 3000 руб.
Медцентр ОН КЛИНИК на Новом Арбате
ул. Большая Молчановка, д. 32, стр. 1
4.9
447 отзывов
 Лемешко
Татьяна Анатольевна
Косметолог
Стаж 32 года
Приём от 1500 руб.
Чудо Доктор на Школьной 46
Школьная, д. 46
4.9
108 отзывов
 Гозалова
Татьяна Юрьевна
Косметолог
Стаж 22 года
Приём от 2500 руб.
Медцентр ОН КЛИНИК на Цветном бульваре
Цветной б-р, д. 30, корп. 2

Клиники

9.8
2984 отзыва
 МЦ в Марьино многопрофильный медицинский центр
ул. Люблинская, д. 104
Братиславская
Марьино
Борисово
Алма-Атинская
Обследование взрослых. Расположен в 2 мин. ходьбы от м. Марьино (последний вагон из центра, из дверей - направо, ближайший выход налево) или 15 мин. е... читать далее »

9.7
4315 отзывов
 Медицина и Красота на Павелецкой многопрофильный медицинский центр
6-й Монетчиковский пер., д. 19
Добрынинская
Охотный ряд
Павелецкая
Павелецкая
Серпуховская
Третьяковская
Шаболовская
Медицинский центр Медицина и Красота на Павелецкой предоставляет услуги: гинекология, ведение беременности (выдача больничного и обменной карты), эндо... читать далее »
Первичный приём от 900 руб.
9.6
34 отзыва
 Апришкина Марина Сергеевна медицинская клиника
ул. Маршала Катукова, д. 24, корп. 5
Строгино
Тушинская
Спартак
Первичный приём от 2450 руб.

Новости Все >
Врач Александр Мясников рассказал о важности соли
BMW начнет продавать автомобили напрямую европейским потребителям
Эфирное масло мяты помогает снизить боль и улучшить сон
Американские учёные выяснили, что материал из оксида титана может удалять токсичные красители из сточных вод
В Москве арестовали женщину за торговлю детьми
АвтоВАЗ запустил конкурс на лучшее название нового кроссовера Lada
Иранские автопроизводители мечтают о России, но эксперты осторожны
В Италии археологи при раскопках обнаружили древнюю гробницу
Вейпинг и социальные сети: Ученые выявили связь среди молодежи
Компания ГАЗ стремится взыскать пять миллионов рублей с мебельного магазина
Популярное
Батальоны просят огня: битва за Авдеевку оказалась "активной обороной"

Наступление ВС РФ с целью окружения Авдеевки, оказалось "активной обороной". Что же дальше?

Наступление ВС РФ на Авдеевку остановилось. С мест сообщают о причинах
Премьер Венгрии Орбан не увидел надежды в ответе Путина на вопрос о прекращении огня на Украине
Орбан задал Путину вопрос о прекращении огня на Украине и признался, что ответ его расстроил
Запрещенные продукты при повышенном холестерине
Армией России ликвидированы два наёмника ВСУ
В истории России мятежи поляков случались много раз Сергей Лебедев Пауэлл с пробиркой убедительнее Нетаньяху с дисками Андрей Николаев Введение санкций против Сербии обсуждали на саммите Берлинского процесса Михаил Плисюк
Учёные нашли новый человеческий орган "эксклюсома"
Ходаковского возвутило отношение к бойцам ДНР в России: чужие
Что секретного готовит Иран для авианосной группировки США?
Что секретного готовит Иран для авианосной группировки США?
Последние материалы
BMW начнет продавать автомобили напрямую европейским потребителям
Эфирное масло мяты помогает снизить боль и улучшить сон
Американские учёные выяснили, что материал из оксида титана может удалять токсичные красители из сточных вод
В Москве арестовали женщину за торговлю детьми
АвтоВАЗ запустил конкурс на лучшее название нового кроссовера Lada
Врач рассказала, какие три анализа выявят заболевание на ранней стадии
Иранские автопроизводители мечтают о России, но эксперты осторожны
В Италии археологи при раскопках обнаружили древнюю гробницу
Вейпинг и социальные сети: Ученые выявили связь среди молодежи
Компания ГАЗ стремится взыскать пять миллионов рублей с мебельного магазина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников