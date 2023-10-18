Врач рассказала, какие три анализа выявят заболевание на ранней стадии

2:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Важно делать один раз в год расширенный чек-ап организма, чтобы понять состояние здоровья, и два раза в год сдавать общие показатели, чтобы отследить изменения в организме. Многие заболевания на начальной стадии протекают бессимптомно, то есть человек этого никак не чувствует. Однако если вы сдадите анализы, то врач обязательно выявит отклонения и сможет диагностировать заболевание на ранней стадии, а значит, быстрее и эффективнее его вылечить, предупреждает читателей Pravda.Ru врач-косметолог, нутрициолог Тагуи Аветова.

Фото: https://pbs.twimg.com/

Кому и зачем нужно сдавать анализы

Также нужно учитывать, что определенные анализы, а особенно гормоны, не всегда информативны, потому что есть ряд разных факторов, которые влияют на результат. Знать их может только специалист. Например, тот же гормон щитовидной железы ТТГ правильно сдавать, как только вы проснулись, лежа в постели. В этом случае результат будет точный и верный. Однако если вы с самого утра на бегу и от момента пробуждения до приезда в лабораторию прошло несколько часов, то результаты анализов будут другие, так как любые стрессовые факторы сильно влияют на уровень гормонов. Именно поэтому нужно смотреть на здоровье комплексно, доверять специалисту, а не заниматься самодиагностикой и самолечением, отмечает врач.

Часто люди откладывают чек-ап организма на долгие годы, потому что сдать расширенный список анализов достаточно дорого. Однако чтобы выявить заболевание на ранней стадии, достаточно сдать:

общий биохимический анализ крови,

ферритин,

С-реактивный белок.

Каждая третья женщина страдает анемией. Такой минимальный набор анализов поможет выявить нарушения в работе организма, а уже после специалист назначит сдать дополнительные показатели и выявит истинную причину плохого самочувствия. Благодаря общему анализу крови хорошо отслеживаются вирусные, инфекционные заболевания.

Витамины и микроэлементы также играют большую роль в здоровье каждого человека. И из-за скудного неполноценного питания, нарушенной работы желчного пузыря и пищеварительного тракта большинство людей проваливается в дефициты. В основном это недостаток витаминов группы B, жирорастворимых витаминов: А, Д, Е, К. У многих встречается сильный дефицит магния, так как он участвует в более чем 350 биохимических реакций в организме человека, а поступает с пищей крайне мало.

Помните, что начинать всегда можно с малого и никогда нельзя опираться только на результаты анализов.

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