Нейропсихолог: как распознать шизофреника

5:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Психотерапия

Шизофрения — это хроническое психическое расстройство, которое обычно проявляется как распад мышления, при котором наблюдается нарушение восприятия реальности и снижение эмоциональной реактивности. Это серьезное психическое заболевание, которое влияет на способность человека мыслить, воспринимать и проявлять эмоции. Как передаётся и проявляется шизофрения и что с ней делать — рассказала читателям Pravda. Ru психосоматолог, нейропсихолог Екатерина Тур.

Фото: https://www.tanta2day.com/

Основные симптомы шизофрении

Позитивные симптомы, такие как галлюцинации (видения и слышимые голоса, которые другие люди не видят и не слышат), бредовые идеи (неправильные или неверные убеждения) и нарушения мышления (затруднения в формулировании и согласовании мыслей).

Негативные симптомы, такие как апатия (отсутствие интереса или эмоциональной реакции), социальное и эмоциональное отчуждение, снижение речи и общей активности.

Когнитивные симптомы, такие как нарушение памяти, внимания и планирования.

Причины шизофрении до конца не изучены, но наиболее вероятным фактором риска является генетическая предрасположенность. Под влиянием генетических и окружающих факторов происходят нарушения в химической обработке мозга и структурные изменения в некоторых областях мозга.

Генетика играет важную роль в возникновении шизофрении. Существует наследственная предрасположенность к этому заболеванию. Если близкие родственники страдают от шизофрении, риск заболеть увеличивается. Однако генетика сама по себе не является единственным фактором, и наследственность не объясняет все случаи.

Исследования показывают, что шизофрения представляет собой результат взаимодействия генетических, окружающих и биологических факторов.

Окружающие факторы также могут оказывать влияние на появление шизофрении. Вредные, стрессовые или травматические события в жизни человека, такие как детство с неблагоприятными условиями, насилие или потеря близких, могут увеличить вероятность развития шизофрении у подверженных лиц.

Нейрохимические изменения в мозге также связаны с шизофренией. Некоторые исследования свидетельствуют о неравновесии в деятельности нейротрансмиттеров, таких как дофамин и глутамат, которые играют важную роль в передаче сигналов между нейронами.

Новая теория развития шизофрении — это полученный в детстве негативный детский опыт (насилие, неблагополучная семья, родители с зависимостями или родители с психическими заболеваниями). Это влияет на психическое развитие ребенка, и последние исследования доказывают наличие связи между тяжелым детством и развитием шизофрении в будущем.

Процесс передачи шизофрении от одного человека к другому не является прямым. Шизофрения не передается путем контакта или обычных социальных взаимодействий. Однако наследственность может повышать риск возникновения заболевания, особенно при наличии других факторов, таких как стресс или нарушения окружающей среды.

Таким образом, шизофрения — сложное психическое состояние, и ее точные причины и механизмы развития до конца не изучены. На данный момент исследования в этой области продолжаются для лучшего понимания шизофрении и разработки более эффективных методов диагностики и лечения.

Для диагностики шизофрении необходима оценка совокупности симптомов и консультация у психиатра или психолога. Лечение шизофрении часто включает:

применение лекарств,

психотерапию,

социальную поддержку и реабилитацию.

Ранние признаки и симптомы, которые могут указывать на возможное наличие шизофрении:

Галлюцинации: человек может слышать голоса или видеть вещи, которых на самом деле нет.

Бредовые идеи: возникают неправдоподобные убеждения, которые не согласуются с реальностью.

Расстройство мышления: затруднение в концентрации, необычное формирование предложений, бессвязное или беспрерывное говорение.

Изменения в эмоциональной сфере: отсутствие или значительное снижение эмоциональных реакций, неподходящие или неадекватные эмоции.

Социальная изоляция: отсутствие интереса к обычным социальным взаимодействиям, снижение общего уровня функционирования.

Ухудшение поведения: неадекватные действия, которые становятся затруднительными для человека и окружающих.

Важно понимать, что эти признаки не являются специфичными только для шизофрении и могут быть связаны с другими психическими расстройствами или физическими проблемами. Только квалифицированный специалист может провести полноценную оценку и диагностику.

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