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Ирина Гусакова

Врач рассказала, чем опасен дефицит магния

4:32
Здоровье » Здоровье и профилактика

Магний — это макроэлемент из группы металлов, который влияет на работу сердечно-сосудистой, нервной, иммунной и других систем, поддерживает прочность костей, участвует в метаболизме калия и кальция (эти минералы необходимы для правильной работы сердца) и в синтезе новых ДНК и РНК. Какие симптомы могут указывать на дефицит магния и как восстановить нормальный уровень этого вещества — рассказала читателям Pravda.Ru врач, эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина.

Врач рассказала, чем опасен дефицит магния
Фото: https://recipes.timesofindia.com/

Как распознать дефицит магния

"Магний не образуется в организме, а поступает извне, с пищей. Натуральные источники магния — это, прежде всего, продукты растительного происхождения: овощи и зелень, фасоль, соя и другие бобовые, семена, орехи и цельные злаки (бурый рис, гречка, булгур)", — говорит специалист.

После всасывания в желудочно-кишечном тракте магний распределяется в организме следующим образом: примерно 60% накапливается в костях, 20% — в скелетной мускулатуре, 19% — в других мягких тканях. Оставшийся 1% находится вне клеток, и лишь небольшая часть этого количества свободно циркулирует в крови.

Суточная норма магния зависит от пола и возраста человека:

  • У детей до 1 года она составляет 75 мг.
  • У подростков до 13 лет — 240 мг.
  • Женщинам необходимо ежедневно получать 320 мг магния, а мужчинам — до 420 мг.

При этом, по статистике, около 30% россиян страдают от нехватки магния. Это связано с недостаточным поступлением магния с пищей, некоторыми хроническими заболеваниями, такими как диабет, язвенный колит, болезнь Крона, гипертиреоз, приемом лекарственных препаратов — диуретиков, антибиотиков, ингибиторов протонной помпы. Свою лепту вносят также стрессы и вредные привычки — прежде всего, употребление спиртных напитков.

Кроме того, дефицит магния — достаточно распространенное явление у беременных и женщин, кормящих ребенка.

"Характерные симптомы нехватки магния — мышечные спазмы, чувство онемения и покалывания в конечностях, вялость и апатия или, наоборот, повышенная возбудимость, внезапные перепады настроения, нарушения сна, сбои сердечного ритма, потеря аппетита, тошнота, рвота и запор, изжога, тиннитус — звон в ушах и голове", — подчеркивает врач.

Игнорировать эти симптомы не стоит — длительный дефицит магния может привести к таким серьезным последствиям, как депрессия, сахарный диабет, гипертония, гипотония, остеопороз, мочекаменная болезнь, атеросклероз.

Особенно опасен дефицит магния для беременных — у них он повышает риск невынашивания, преждевременных родов, пороков развития плода.

"Если вы обнаружили у себя признаки нехватки магния — не занимайтесь самолечением, а обратитесь к врачу. Для начала можно записаться на прием к терапевту. Врач назначит лабораторные исследования, которые позволят подтвердить или исключить гипомагниемию (анализы на уровень магния в крови или моче). Также могут потребоваться дополнительные комплексные исследования, такие, например, как оценка концентрации микро- и макроэлементов в организме. В некоторых случаях показан генетический анализ, с помощью которого можно определить индивидуальную, генетически запрограммированную потребность в магнии", — подчеркивает Ольга Уланкина.

Как правило, для лечения дефицита магния пациенту назначают специальную диету, в состав которой входят продукты, богатые этим макроэлементом. Если этого оказывается недостаточно, дополнительно применяют лекарственные препараты в виде таблеток или внутривенных инъекций.

Назначать препараты, определять их дозировку и длительность приема должен лечащий врач. Самолечение может привести к серьезным побочным эффектам, таким как резкое снижение артериального давления и брадикардия — вид аритмии, при которой частота пульса не превышает 60 ударов в минуту.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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