Врач рассказала, чем опасен дефицит магния

4:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Магний — это макроэлемент из группы металлов, который влияет на работу сердечно-сосудистой, нервной, иммунной и других систем, поддерживает прочность костей, участвует в метаболизме калия и кальция (эти минералы необходимы для правильной работы сердца) и в синтезе новых ДНК и РНК. Какие симптомы могут указывать на дефицит магния и как восстановить нормальный уровень этого вещества — рассказала читателям Pravda.Ru врач, эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина.

Фото: https://recipes.timesofindia.com/

Как распознать дефицит магния

"Магний не образуется в организме, а поступает извне, с пищей. Натуральные источники магния — это, прежде всего, продукты растительного происхождения: овощи и зелень, фасоль, соя и другие бобовые, семена, орехи и цельные злаки (бурый рис, гречка, булгур)", — говорит специалист.

После всасывания в желудочно-кишечном тракте магний распределяется в организме следующим образом: примерно 60% накапливается в костях, 20% — в скелетной мускулатуре, 19% — в других мягких тканях. Оставшийся 1% находится вне клеток, и лишь небольшая часть этого количества свободно циркулирует в крови.

Суточная норма магния зависит от пола и возраста человека:

У детей до 1 года она составляет 75 мг.

У подростков до 13 лет — 240 мг.

Женщинам необходимо ежедневно получать 320 мг магния, а мужчинам — до 420 мг.

При этом, по статистике, около 30% россиян страдают от нехватки магния. Это связано с недостаточным поступлением магния с пищей, некоторыми хроническими заболеваниями, такими как диабет, язвенный колит, болезнь Крона, гипертиреоз, приемом лекарственных препаратов — диуретиков, антибиотиков, ингибиторов протонной помпы. Свою лепту вносят также стрессы и вредные привычки — прежде всего, употребление спиртных напитков.

Кроме того, дефицит магния — достаточно распространенное явление у беременных и женщин, кормящих ребенка.

"Характерные симптомы нехватки магния — мышечные спазмы, чувство онемения и покалывания в конечностях, вялость и апатия или, наоборот, повышенная возбудимость, внезапные перепады настроения, нарушения сна, сбои сердечного ритма, потеря аппетита, тошнота, рвота и запор, изжога, тиннитус — звон в ушах и голове", — подчеркивает врач.

Игнорировать эти симптомы не стоит — длительный дефицит магния может привести к таким серьезным последствиям, как депрессия, сахарный диабет, гипертония, гипотония, остеопороз, мочекаменная болезнь, атеросклероз.

Особенно опасен дефицит магния для беременных — у них он повышает риск невынашивания, преждевременных родов, пороков развития плода.

"Если вы обнаружили у себя признаки нехватки магния — не занимайтесь самолечением, а обратитесь к врачу. Для начала можно записаться на прием к терапевту. Врач назначит лабораторные исследования, которые позволят подтвердить или исключить гипомагниемию (анализы на уровень магния в крови или моче). Также могут потребоваться дополнительные комплексные исследования, такие, например, как оценка концентрации микро- и макроэлементов в организме. В некоторых случаях показан генетический анализ, с помощью которого можно определить индивидуальную, генетически запрограммированную потребность в магнии", — подчеркивает Ольга Уланкина.

Как правило, для лечения дефицита магния пациенту назначают специальную диету, в состав которой входят продукты, богатые этим макроэлементом. Если этого оказывается недостаточно, дополнительно применяют лекарственные препараты в виде таблеток или внутривенных инъекций.

Назначать препараты, определять их дозировку и длительность приема должен лечащий врач. Самолечение может привести к серьезным побочным эффектам, таким как резкое снижение артериального давления и брадикардия — вид аритмии, при которой частота пульса не превышает 60 ударов в минуту.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Горбунов Алексей Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов Специалист Колобов Алимбек Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр. Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента. Специалист Гофман Маргарита Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)

Специалисты

Клиники