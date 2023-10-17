Врач рассказала, о чём сигнализирует шершавая кожа

4:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье Красота Проблемная кожа

Шелушиться может любая кожа лица, даже жирная. Чаще с этой проблемой сталкиваются женщины, ведь кожа у женщин тоньше и ей часто не хватает гиалурона. Но часто эта неприятная проблема имеет под собой причины, с которыми может разобраться только специалист. Что делать, если у вас шелушится кожа — рассказала читателям Pravda.Ru врач-терапевт медицинской компании "ЛабКвест" + "Q-Клиника" Ольга Шашкова.

Фото: nuevamujer.com

Шелушится кожа на лице: что с этим делать

Наиболее распространённая причина шелушения кожи — это негативное воздействие окружающей среды:

ветер,

мороз,

ультрафиолетовые лучи,

сухой воздух в помещении, особенно в отопительный сезон.

Из-за них кожа теряет влагу и может шелушиться. Попытка увлажнить её уходовыми средствами, неправильно подобранными для типа кожи, также может ухудшать её состояние. Даже обычное умывание может вызвать сухость и шелушение. Жёсткая водопроводная вода разрушает естественную жировую пленку, из-за чего кожа становится сухой, может появиться сыпь, зуд и шелушение. При умывании с мылом такая вода плохо смывает остатки мыла и оставляет на коже мыльные соли, которые ещё больше раздражают кожу и могут вызвать экзему и атопический дерматит. Вредит коже и вода с высоким содержанием хлора.

Нельзя не отметить ещё один фактор — обезвоживание организма из-за недостаточного количества потребляемой чистой питьевой воды. Недостаточный питьевой режим особенно сказывается на внешнем виде кожи после перенесённых заболеваний, а также во время их течения, особенно если проводится медикаментозная терапия. И конечно, после алкогольных возлияний или при активном курении.

Важен и рацион: нехватка питательных веществ, несбалансированное питание, строгие монодиеты с пониженной суточной калорийностью или переедание буквально отражаются на коже. Сухость, экзема, зуд и шелушение могут указывать на недостаток целого комплекса витаминов и минералов — кальция, цинка и железа, витаминов А, В6, С, D, Е. Шершавость кожи сигнализирует о недостатках витаминов В3, РР.

И наконец, сухость кожи и шелушение бывают при некоторых кожных заболеваниях, аллергических и гормональных нарушениях, в особенности при дефиците или переизбытке половых гормонов, гормонов щитовидной железы, заболеваниях ЖКТ, печени, почек и даже при паразитарных инфекциях.

Шелушение кожи может быть отражением серьёзных внутренних проблем, которые невозможно выявить самостоятельно. Поэтому лучше не заниматься самодиагностикой, а обратиться к специалисту — терапевту, который поможет подобрать нужный спектр исследований — как лабораторных, так и инструментальных, — и выявить сбои в работе организма.

Врач поможет установить истинную причину шелушения в конкретном индивидуальном случае. После тщательно собранного анамнеза врач направит на лабораторные исследования:

общий анализ крови,

общий анализ мочи,

ферритин,

сывороточное железо,

жирорастворимые витамины (A, K, E, 25-ОН витамин D),

гормоны щитовидной железы и микроэлементы.

Если возникнут подозрения на паразитарные инфекции, потребуется также пройти исследования на возбудителей токсокароза, аскаридоза. В каждом конкретном случае лабораторные исследования подбираются индивидуально.

При выяснении причины шелушения кожи врач также может назначить индивидуальный курс витаминов и минералов в необходимой дозировке.

Если проблема связана лишь с косметическими средствами, нужно обратиться за консультацией к дерматологу, который поможет правильно подобрать средств для ухода за кожей в зависимости от её типа.

"Чтобы избежать различных проблем с кожей, нужно нормализовать питьевой режим, употреблять чистую питьевую воду, гулять на свежем воздухе и нормализовать сон. Важна и правильная диета, а не стремление во что бы то ни стало похудеть. Проанализируйте питание, сбалансируйте его, уберите аллергенные продукты, снизьте уровень жирного, жареного и сладкого. Ежедневно употребляйте в пищу продукты, богатые клетчаткой, полезными жирами, витаминами и минералами", — резюмирует эксперт.

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