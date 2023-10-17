Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Врач рассказала, о чём сигнализирует шершавая кожа

4:40
Здоровье » Красота » Проблемная кожа

Шелушиться может любая кожа лица, даже жирная. Чаще с этой проблемой сталкиваются женщины, ведь кожа у женщин тоньше и ей часто не хватает гиалурона. Но часто эта неприятная проблема имеет под собой причины, с которыми может разобраться только специалист. Что делать, если у вас шелушится кожа — рассказала читателям Pravda.Ru врач-терапевт медицинской компании "ЛабКвест" + "Q-Клиника" Ольга Шашкова.

Врач рассказала, о чём сигнализирует шершавая кожа
Фото: nuevamujer.com

Шелушится кожа на лице: что с этим делать

Наиболее распространённая причина шелушения кожи — это негативное воздействие окружающей среды:

  • ветер,
  • мороз,
  • ультрафиолетовые лучи,
  • сухой воздух в помещении, особенно в отопительный сезон.

Из-за них кожа теряет влагу и может шелушиться. Попытка увлажнить её уходовыми средствами, неправильно подобранными для типа кожи, также может ухудшать её состояние. Даже обычное умывание может вызвать сухость и шелушение. Жёсткая водопроводная вода разрушает естественную жировую пленку, из-за чего кожа становится сухой, может появиться сыпь, зуд и шелушение. При умывании с мылом такая вода плохо смывает остатки мыла и оставляет на коже мыльные соли, которые ещё больше раздражают кожу и могут вызвать экзему и атопический дерматит. Вредит коже и вода с высоким содержанием хлора.

Нельзя не отметить ещё один фактор — обезвоживание организма из-за недостаточного количества потребляемой чистой питьевой воды. Недостаточный питьевой режим особенно сказывается на внешнем виде кожи после перенесённых заболеваний, а также во время их течения, особенно если проводится медикаментозная терапия. И конечно, после алкогольных возлияний или при активном курении.

Важен и рацион: нехватка питательных веществ, несбалансированное питание, строгие монодиеты с пониженной суточной калорийностью или переедание буквально отражаются на коже. Сухость, экзема, зуд и шелушение могут указывать на недостаток целого комплекса витаминов и минералов — кальция, цинка и железа, витаминов А, В6, С, D, Е. Шершавость кожи сигнализирует о недостатках витаминов В3, РР.

И наконец, сухость кожи и шелушение бывают при некоторых кожных заболеваниях, аллергических и гормональных нарушениях, в особенности при дефиците или переизбытке половых гормонов, гормонов щитовидной железы, заболеваниях ЖКТ, печени, почек и даже при паразитарных инфекциях.

Шелушение кожи может быть отражением серьёзных внутренних проблем, которые невозможно выявить самостоятельно. Поэтому лучше не заниматься самодиагностикой, а обратиться к специалисту — терапевту, который поможет подобрать нужный спектр исследований — как лабораторных, так и инструментальных, — и выявить сбои в работе организма.

Врач поможет установить истинную причину шелушения в конкретном индивидуальном случае. После тщательно собранного анамнеза врач направит на лабораторные исследования:

  • общий анализ крови,
  • общий анализ мочи,
  • ферритин,
  • сывороточное железо,
  • жирорастворимые витамины (A, K, E, 25-ОН витамин D),
  • гормоны щитовидной железы и микроэлементы.

Если возникнут подозрения на паразитарные инфекции, потребуется также пройти исследования на возбудителей токсокароза, аскаридоза. В каждом конкретном случае лабораторные исследования подбираются индивидуально.

При выяснении причины шелушения кожи врач также может назначить индивидуальный курс витаминов и минералов в необходимой дозировке.

Если проблема связана лишь с косметическими средствами, нужно обратиться за консультацией к дерматологу, который поможет правильно подобрать средств для ухода за кожей в зависимости от её типа.

"Чтобы избежать различных проблем с кожей, нужно нормализовать питьевой режим, употреблять чистую питьевую воду, гулять на свежем воздухе и нормализовать сон. Важна и правильная диета, а не стремление во что бы то ни стало похудеть. Проанализируйте питание, сбалансируйте его, уберите аллергенные продукты, снизьте уровень жирного, жареного и сладкого. Ежедневно употребляйте в пищу продукты, богатые клетчаткой, полезными жирами, витаминами и минералами", — резюмирует эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Брико Елена
Проводит диагностику и лечение заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), заболеваний кожи (угри, экзема, псориаз, грибковые заболевания), делает массаж простаты
Специалист Ефимова Любовь
Проводит диагностику и лечение всех кожных, венерических, косметологических патологий в условиях поликлиники, радиохирургические методы лечения, прием взрослого населения и детей, забор материала на демодекс, грибковые инфекции гладкой кожи и ногтевых пластин, гистологические исследования, забор мазков у женщин/мужчин, исследования в лучах лампы вуда, назначение индивидуального плана лечения заболеваний передающихся половым путем, вирусных инфекций, протазойные инфекции

Специалисты

5.0
414 отзывов
 Сыч
Антонина Михайловна
Дерматолог
Стаж 37 лет
Врач высшей категории
Приём от 3000 руб.
Медцентр ОН КЛИНИК на Новом Арбате
ул. Большая Молчановка, д. 32, стр. 1
4.1
302 отзыва
 Брико
Елена Михайловна
Дерматолог
Стаж 39 лет
Врач высшей категории
Приём от 1900 руб.
МедЦентрСервис на Авиамоторной
ул. Авиамоторная, д. 41Б
4.1
208 отзывов
 Ефимова
Любовь Александровна
Дерматолог
Стаж 27 лет
Приём от 2500 руб.
Медцентр ОН КЛИНИК на Парке культуры
Зубовский б-р, д. 35, стр. 1
Goldenmed (ГолденМед) в Некрасовке
Защитников Москвы, проспект, д.14

Клиники

10.0
25 отзывов
 Васечкин Виктор Борисович медицинская клиника
ул. Ватутина, д. 1
Кунцевская
Кунцевская
Пионерская
Славянский бульвар
Терехово
Кунцевская
Давыдково
Аминьевская
Первичный приём от 5000 руб.
10.0
46 отзывов
 Даренский Иван Дмитриевич медицинская клиника
Измайловский бульвар, д. 43
Измайловская
Первомайская
Первичный приём от 5000 руб.
9.9
0 отзывов
 Хдрян Артур Айкович медицинская клиника
Люблинская,


Новости Все >
Ходаковский сравнил поведение "оборванцев с автоматами" из числа ХАМАС и варварство Израиля
ЦАХАЛ обвинил в ударе по больнице в Секторе Газа "Исламский джихад*"
Медведев обвинил США в ударе по больнице в Секторе Газа
Арестович* высказался об ударе по больнице в Секторе Газа: Я бы сначала разобрался
Израиль повторно ударил по спасателям, искавших женщин и детей под завалами больницы в секторе Газа
Спикер ВС ВСУ рассказал о возможностях ракеты ATACMS: без шансов для врага
В Интернете появилось видео удара по больнице в секторе Газа
Олаф Шольц во время воздушной тревоги в Израиле сошёл с самолёта и лёг на землю 
Ложь Израиля: больницу в секторе Газа не могла уничтожить ракета ХАМАС
Bloomberg: Байден планирует запросить у Конгресса $100 млрд на помощь Украине и Израилю
Популярное
Батальоны просят огня: битва за Авдеевку оказалась "активной обороной"

Наступление ВС РФ с целью окружения Авдеевки, оказалось "активной обороной". Что же дальше?

Наступление ВС РФ на Авдеевку остановилось. С мест сообщают о причинах
Под Авдеевкой ВС России уничтожили наёмников из США и Швеции
Армией России ликвидированы два наёмника ВСУ
Учёные нашли новый человеческий орган "эксклюсома"
Орбан задал Путину вопрос о прекращении огня на Украине и признался, что ответ его расстроил
Турция переместилась на сторону баррикад, где находится Россия Любовь Степушова Бедных американских студентов выручали подработка и меценаты Сергей Лебедев Тетради для учёбы: "весёлые зомбаки" заполонили российские школы Андрей Николаев
Ходаковского возвутило отношение к бойцам ДНР в России: чужие
"Летят, сжигают на месте": ударные FPV-дроны не дают танкам ВСУ подобраться к Работино
Что секретного готовит Иран для авианосной группировки США?
Что секретного готовит Иран для авианосной группировки США?
Последние материалы
ЦАХАЛ обвинил в ударе по больнице в Секторе Газа "Исламский джихад*"
Медведев обвинил США в ударе по больнице в Секторе Газа
Арестович* высказался об ударе по больнице в Секторе Газа: Я бы сначала разобрался
Врач рассказала, о чём сигнализирует шершавая кожа
Израиль повторно ударил по спасателям, искавших женщин и детей под завалами больницы в секторе Газа
Спикер ВС ВСУ рассказал о возможностях ракеты ATACMS: без шансов для врага
В Интернете появилось видео удара по больнице в секторе Газа
Психолог перечислил 11 способов быстро разрушить отношения
Олаф Шольц во время воздушной тревоги в Израиле сошёл с самолёта и лёг на землю 
Ложь Израиля: больницу в секторе Газа не могла уничтожить ракета ХАМАС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников