Эксперт рассказал, какие продукты под запретом при акне

2:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Акне — распространенное заболевание кожи, от которого страдают миллионы людей во всем мире. Оно возникает, когда волосяные фолликулы забиваются жиром и мертвыми клетками кожи, что приводит к образованию прыщей, черных и белых угрей. Хотя акне может появиться у любого человека, чаще всего оно встречается у подростков и молодых людей и может быть вызвано различными факторами, включая генетику, гормональные изменения, стресс и некоторые лекарства.

Фото: freepik.com

Универсальной диеты для лечения акне не существует, однако было доказано, что некоторые продукты полезны для здоровья кожи. Какие именно — рассказал читателям Pravda.Ru специалист по эриксоновской терапии Георгий Суренян.

Питание при акне

К таким продуктам относятся фрукты и овощи, цельные злаки, нежирный белок и полезные жиры. Сбалансированное питание, включающее эти продукты, помогает улучшить здоровье кожи и снизить риск возникновения акне.

Фрукты и овощи содержат большое количество антиоксидантов, которые помогают защитить кожу от повреждений, вызванных свободными радикалами. Особенно полезны для здоровья кожи ягоды, цитрусовые, листовая зелень и морковь.

Цельные злаки — хороший источник клетчатки, которая помогает регулировать гормоны и уменьшать воспаление, например, коричневый рис, киноа и цельнозерновой хлеб.

Источники постного белка, такие как курица, рыба и тофу, обеспечивают организм аминокислотами, необходимыми для построения и восстановления клеток кожи.

Здоровые жиры, содержащиеся в авокадо, орехах и оливковом масле, помогают уменьшить воспаление и улучшить состояние кожи. Однако важно употреблять эти продукты в меру, поскольку избыток жиров может привести к увеличению веса и другим проблемам со здоровьем.

Помимо здорового питания, важно также избегать некоторых продуктов, которые могут усугубить акне. К таким продуктам относятся обработанные продукты, напитки с высоким содержанием сахара и молочные продукты с высоким содержанием жира. Эти продукты могут усилить воспаление и вызвать гормональный дисбаланс, что может привести к акне.

Помимо диеты, есть и другие вещи, которые можно сделать для уменьшения количества прыщей. Используйте деликатные средства по уходу за кожей, избегайте прикосновений к лицу и соблюдайте правила гигиены — все это поможет улучшить состояние кожи.

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