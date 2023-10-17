Акне — распространенное заболевание кожи, от которого страдают миллионы людей во всем мире. Оно возникает, когда волосяные фолликулы забиваются жиром и мертвыми клетками кожи, что приводит к образованию прыщей, черных и белых угрей. Хотя акне может появиться у любого человека, чаще всего оно встречается у подростков и молодых людей и может быть вызвано различными факторами, включая генетику, гормональные изменения, стресс и некоторые лекарства.
Универсальной диеты для лечения акне не существует, однако было доказано, что некоторые продукты полезны для здоровья кожи. Какие именно — рассказал читателям Pravda.Ru специалист по эриксоновской терапии Георгий Суренян.
К таким продуктам относятся фрукты и овощи, цельные злаки, нежирный белок и полезные жиры. Сбалансированное питание, включающее эти продукты, помогает улучшить здоровье кожи и снизить риск возникновения акне.
Фрукты и овощи содержат большое количество антиоксидантов, которые помогают защитить кожу от повреждений, вызванных свободными радикалами. Особенно полезны для здоровья кожи ягоды, цитрусовые, листовая зелень и морковь.
Цельные злаки — хороший источник клетчатки, которая помогает регулировать гормоны и уменьшать воспаление, например, коричневый рис, киноа и цельнозерновой хлеб.
Источники постного белка, такие как курица, рыба и тофу, обеспечивают организм аминокислотами, необходимыми для построения и восстановления клеток кожи.
Здоровые жиры, содержащиеся в авокадо, орехах и оливковом масле, помогают уменьшить воспаление и улучшить состояние кожи. Однако важно употреблять эти продукты в меру, поскольку избыток жиров может привести к увеличению веса и другим проблемам со здоровьем.
Помимо здорового питания, важно также избегать некоторых продуктов, которые могут усугубить акне. К таким продуктам относятся обработанные продукты, напитки с высоким содержанием сахара и молочные продукты с высоким содержанием жира. Эти продукты могут усилить воспаление и вызвать гормональный дисбаланс, что может привести к акне.
Помимо диеты, есть и другие вещи, которые можно сделать для уменьшения количества прыщей. Используйте деликатные средства по уходу за кожей, избегайте прикосновений к лицу и соблюдайте правила гигиены — все это поможет улучшить состояние кожи.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
|
|
Эльклиник
Полярная, д.1 к. 2
|
|
Медцентр ОН КЛИНИК на Новом Арбате
ул. Большая Молчановка, д. 32, стр. 1
|
|
Медцентр ОН КЛИНИК на Цветном бульваре
Цветной б-р, д. 30, корп. 2
|
2984 отзыва
|
МЦ в Марьино
многопрофильный медицинский центр
ул. Люблинская, д. 104
Братиславская
Марьино
Борисово
Алма-Атинская
Обследование взрослых. Расположен в 2 мин. ходьбы от м. Марьино (последний вагон из центра, из дверей - направо, ближайший выход налево) или 15 мин. е... читать далее »
|
4315 отзывов
|
Медицина и Красота на Павелецкой
многопрофильный медицинский центр
6-й Монетчиковский пер., д. 19
Добрынинская
Охотный ряд
Павелецкая
Павелецкая
Серпуховская
Третьяковская
Шаболовская
Медицинский центр Медицина и Красота на Павелецкой предоставляет услуги: гинекология, ведение беременности (выдача больничного и обменной карты), эндо... читать далее »
Первичный приём от 900 руб.
|
1749 отзывов
|
МедЦентрСервис в Марьино
многопрофильный медицинский центр
ул. Новомарьинская, д. 32
Братиславская
Люблино
Марьино
Алма-Атинская
Многопрофильный медицинский центр. Обследование взрослых. Расположен в 15 мин. ходьбы от м. Марьино. Прием происходит по предварительной записи.
Первичный приём от 1300 руб.
Наступление ВС РФ с целью окружения Авдеевки, оказалось "активной обороной". Что же дальше?