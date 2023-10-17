Нутрициолог: соевые продукты помогут похудеть

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Из соевых бобов готовят множество различных продуктов, например, эдамаме и тофу, столь популярные в Китае и Японии. Соевые продукты являются источником полноценного растительного белка, пищевых волокон, незаменимых полезных жиров омега-3,6, витаминов группы В, минералов, таких как калий и магний, изофлавонов (разновидность фитоэстрогена). О пользе соевых продуктов рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Наталья Костенко.

Фото: https://www.kidneyhealthyrecipes.com/baked-tofu/

Польза соевых продуктов для здоровья

Соевый белок снижает способность организма вырабатывать "плохой" холестерин.

Соя безопасна для женщин и может снизить частоту приливов в менопаузе.

Не нарушает гормональный баланс у мужчин.

ВОЗ, Всемирный фонд по исследованию рака, Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов: соя (не БАД), как продукт питания — безопасна.

О пользе тофу

Тофу, также известный как соевый творог, — это универсальный и питательный продукт растительного происхождения. Вот некоторые преимущества тофу для здоровья:

Высокое содержание белка: тофу является отличным источником растительного белка, что делает его хорошей альтернативой белку животного происхождения для вегетарианцев и веганов. Он содержит все незаменимые аминокислоты, необходимые организму.

Тофу и другие соевые продукты могут быть включены в здоровое питание, чтобы помочь предотвратить болезни сердца и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.

Контроль веса: в тофу мало калорий и жиров, но много белка и клетчатки, что способствует насыщению и контролю аппетита. Включение тофу в сбалансированный рацион может способствовать достижению целей по контролю веса.

Здоровье пищеварительной системы: тофу содержит пищевые волокна, которые способствуют пищеварению и поддерживают здоровье ЖКТ. Как результат - отсутствие запоров.

Гормональное здоровье: тофу является богатым источником изофлавонов, растительных соединений, имитирующих эстроген в организме. Эти соединения могут помочь регулировать уровень гормонов, облегчить симптомы менопаузы.

При гипотиреозе употребление продуктов из сои нужно обсудить с врачом.

Важно отметить, что индивидуальные потребности в питании могут различаться, и всегда полезно проконсультироваться с лечащим врачом, прежде чем вносить существенные изменения в рацион.

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