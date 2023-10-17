Из соевых бобов готовят множество различных продуктов, например, эдамаме и тофу, столь популярные в Китае и Японии. Соевые продукты являются источником полноценного растительного белка, пищевых волокон, незаменимых полезных жиров омега-3,6, витаминов группы В, минералов, таких как калий и магний, изофлавонов (разновидность фитоэстрогена). О пользе соевых продуктов рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Наталья Костенко.
ВОЗ, Всемирный фонд по исследованию рака, Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов: соя (не БАД), как продукт питания — безопасна.
Тофу, также известный как соевый творог, — это универсальный и питательный продукт растительного происхождения. Вот некоторые преимущества тофу для здоровья:
При гипотиреозе употребление продуктов из сои нужно обсудить с врачом.
Важно отметить, что индивидуальные потребности в питании могут различаться, и всегда полезно проконсультироваться с лечащим врачом, прежде чем вносить существенные изменения в рацион.
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