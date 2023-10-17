Каждый день мы проводим много часов на ногах: спешим по утрам до работы, вечером возвращаемся, нагруженные покупками. Спортивные занятия или стоячая работа — все это влияет на состояние ваших ног. Боль в ногах достаточно распространенное явление: она может быть острой или хронической, возникать по ночам или обостряться к концу дня. Врач-хирург Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Алексей Безрукавый рассказал читателям Pravda.Ru о причинах болей в ногах, методах лечения и профилактики.
Каждый день ноги выполняют опорную и двигательную функции — любая активность становится причиной усиленных нагрузок. Поэтому проблемы со стопами, дисбаланс мышечного и связочного аппарата, заболевания вен нижних конечностей, проблемы с позвоночником — все это может вызвать боль и тяжесть в ногах. Такие симптомы вызывают дискомфорт, а если не уделять им должного внимания и не лечить, могут ограничить подвижность и привести к развитию серьезных патологий.
В целом, если вы получили травму, чувствуете острую боль, лучше вызвать скорую. Если же боли в ногах носят периодический характер, то важно разобраться в их причинах, проанализировать симптоматику и выбрать такую тактику лечения, реабилитации и профилактики, чтобы вас больше не беспокоил дискомфорт в ногах.
Симптомы, которые являются сигналом, чтобы обратиться к врачу:
Основные причины, которые могут вызывать боль в ногах и являться причиной незамедлительного обращения к врачу:
Любое болезненное ощущение — это повод обратиться к специалисту. В зависимости от локализации боли будут назначены методы лечения: от медикаментозной терапии до удачно-волновой терапии и медицинского массажа.
Что необходимо сделать, чтобы избежать появления болезненных симптомов:
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