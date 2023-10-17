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Ирина Гусакова

Хирург назвал основные причины появления боли в ногах

5:03
Здоровье » Здоровье и профилактика

Каждый день мы проводим много часов на ногах: спешим по утрам до работы, вечером возвращаемся, нагруженные покупками. Спортивные занятия или стоячая работа — все это влияет на состояние ваших ног. Боль в ногах достаточно распространенное явление: она может быть острой или хронической, возникать по ночам или обостряться к концу дня. Врач-хирург Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Алексей Безрукавый рассказал читателям Pravda.Ru о причинах болей в ногах, методах лечения и профилактики.

Хирург назвал основные причины появления боли в ногах
Фото: https://search.creativecommons.org/

Почему болят ноги

Каждый день ноги выполняют опорную и двигательную функции — любая активность становится причиной усиленных нагрузок. Поэтому проблемы со стопами, дисбаланс мышечного и связочного аппарата, заболевания вен нижних конечностей, проблемы с позвоночником — все это может вызвать боль и тяжесть в ногах. Такие симптомы вызывают дискомфорт, а если не уделять им должного внимания и не лечить, могут ограничить подвижность и привести к развитию серьезных патологий.

В целом, если вы получили травму, чувствуете острую боль, лучше вызвать скорую. Если же боли в ногах носят периодический характер, то важно разобраться в их причинах, проанализировать симптоматику и выбрать такую тактику лечения, реабилитации и профилактики, чтобы вас больше не беспокоил дискомфорт в ногах.

Симптомы, которые являются сигналом, чтобы обратиться к врачу:

  • Отечность к концу дня, во время длительных поездок на транспорте или перелетов.
  • Ночные судороги, преимущественно в ранние утренние часы.
  • Болезненные ощущения в пяточной области.
  • Появление сосудистых звездочек, крупных вен.
  • Боль во время ходьбы или занятий спортом.
  • Появление мозолей и натоптышей.

Основные причины, которые могут вызывать боль в ногах и являться причиной незамедлительного обращения к врачу:

  • Сердечно-сосудистые заболевания: варикозное расширение вен, флебит, тромбофлебит, тромбоз и прочее.
  • Травмы нижних конечностей.
  • Патологии стоп: плоскостопие, плантарный фасциит.
  • Патологии позвоночника: остеохондроз, межпозвоночная грыжа.
  • Заболевания мышечных тканей: миозит, разрыв мышц, фибромиалгия.
  • Повреждения связок и сухожилий.
  • Болезнь Экбома (синдром беспокойных ног).
  • Дегенеративные изменения суставов: артрит, остеоартроз, коксартроз, коксит, подагра ног.
  • Повышенные спортивные нагрузки без должной разминки или, наоборот, сидячий образ жизни.
  • Сахарный диабет.
  • Лишний вес.
  • Системный дефицит витаминов и микроэлементов.

Методы лечения и профилактики

Любое болезненное ощущение — это повод обратиться к специалисту. В зависимости от локализации боли будут назначены методы лечения: от медикаментозной терапии до удачно-волновой терапии и медицинского массажа.

Что необходимо сделать, чтобы избежать появления болезненных симптомов:

  • Следить за питанием и контролировать свой вес. Повышение веса является значительным фактором роста нагрузок на ноги, а значит, поддержание одного веса, увеличение в рационе овощей, фруктов, отказ от фастфуда и сладостей подарят ногам необходимую легкость.
  • Повышать уровень активности. Если вы ведете сидячий образ жизни, то оптимальным решением будет увеличение времени прогулок и зарядка каждый день, чтобы поддержать отличное самочувствие.
  • Отдавать предпочтение ортопедической обуви. Оптимальная поддержка сводов стопы, широкая передняя часть, невысокий каблук — помогут снять нагрузку с ног и обеспечить правильное положение стопы.
  • Выбирать компрессионный трикотаж на каждый день. Специальный медицинский компрессионный трикотаж помогает нормализовать кровообращение, участвует в профилактике варикозного расширения вен, уменьшает отечность к концу дня и болезненные ощущения.
  • Если у вас сидячая работа, в течение дня чаще вставайте и делайте небольшую разминку для ног, которая поможет восстановить кровоток.
  • Давайте ногам отдых. Если вы долго гуляли, пробежали длинную дистанцию, сделали много упражнений для укрепления мышц ног или просто устали за день, ложитесь на ровную поверхность и положите под ноги подушки, чтобы кровь активнее отливала от нижних конечностей. Балуйте себя массажем для ног.
  • Занимаясь спортом, делайте растяжку и комплекс упражнений после основной нагрузки, чтобы в мышцах не накапливалась молочная кислота.

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