Хирург назвал основные причины появления боли в ногах

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Каждый день мы проводим много часов на ногах: спешим по утрам до работы, вечером возвращаемся, нагруженные покупками. Спортивные занятия или стоячая работа — все это влияет на состояние ваших ног. Боль в ногах достаточно распространенное явление: она может быть острой или хронической, возникать по ночам или обостряться к концу дня. Врач-хирург Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Алексей Безрукавый рассказал читателям Pravda.Ru о причинах болей в ногах, методах лечения и профилактики.

Фото: https://search.creativecommons.org/

Почему болят ноги

Каждый день ноги выполняют опорную и двигательную функции — любая активность становится причиной усиленных нагрузок. Поэтому проблемы со стопами, дисбаланс мышечного и связочного аппарата, заболевания вен нижних конечностей, проблемы с позвоночником — все это может вызвать боль и тяжесть в ногах. Такие симптомы вызывают дискомфорт, а если не уделять им должного внимания и не лечить, могут ограничить подвижность и привести к развитию серьезных патологий.

В целом, если вы получили травму, чувствуете острую боль, лучше вызвать скорую. Если же боли в ногах носят периодический характер, то важно разобраться в их причинах, проанализировать симптоматику и выбрать такую тактику лечения, реабилитации и профилактики, чтобы вас больше не беспокоил дискомфорт в ногах.

Симптомы, которые являются сигналом, чтобы обратиться к врачу:

Отечность к концу дня, во время длительных поездок на транспорте или перелетов.

Ночные судороги, преимущественно в ранние утренние часы.

Болезненные ощущения в пяточной области.

Появление сосудистых звездочек, крупных вен.

Боль во время ходьбы или занятий спортом.

Появление мозолей и натоптышей.

Основные причины, которые могут вызывать боль в ногах и являться причиной незамедлительного обращения к врачу:

Сердечно-сосудистые заболевания: варикозное расширение вен, флебит, тромбофлебит, тромбоз и прочее.

Травмы нижних конечностей.

Патологии стоп: плоскостопие, плантарный фасциит.

Патологии позвоночника: остеохондроз, межпозвоночная грыжа.

Заболевания мышечных тканей: миозит, разрыв мышц, фибромиалгия.

Повреждения связок и сухожилий.

Болезнь Экбома (синдром беспокойных ног).

Дегенеративные изменения суставов: артрит, остеоартроз, коксартроз, коксит, подагра ног.

Повышенные спортивные нагрузки без должной разминки или, наоборот, сидячий образ жизни.

Сахарный диабет.

Лишний вес.

Системный дефицит витаминов и микроэлементов.

Методы лечения и профилактики

Любое болезненное ощущение — это повод обратиться к специалисту. В зависимости от локализации боли будут назначены методы лечения: от медикаментозной терапии до удачно-волновой терапии и медицинского массажа.

Что необходимо сделать, чтобы избежать появления болезненных симптомов:

Следить за питанием и контролировать свой вес. Повышение веса является значительным фактором роста нагрузок на ноги, а значит, поддержание одного веса, увеличение в рационе овощей, фруктов, отказ от фастфуда и сладостей подарят ногам необходимую легкость.

Повышать уровень активности. Если вы ведете сидячий образ жизни, то оптимальным решением будет увеличение времени прогулок и зарядка каждый день, чтобы поддержать отличное самочувствие.

Отдавать предпочтение ортопедической обуви. Оптимальная поддержка сводов стопы, широкая передняя часть, невысокий каблук — помогут снять нагрузку с ног и обеспечить правильное положение стопы.

Выбирать компрессионный трикотаж на каждый день. Специальный медицинский компрессионный трикотаж помогает нормализовать кровообращение, участвует в профилактике варикозного расширения вен, уменьшает отечность к концу дня и болезненные ощущения.

Если у вас сидячая работа, в течение дня чаще вставайте и делайте небольшую разминку для ног, которая поможет восстановить кровоток.

Давайте ногам отдых. Если вы долго гуляли, пробежали длинную дистанцию, сделали много упражнений для укрепления мышц ног или просто устали за день, ложитесь на ровную поверхность и положите под ноги подушки, чтобы кровь активнее отливала от нижних конечностей. Балуйте себя массажем для ног.

Занимаясь спортом, делайте растяжку и комплекс упражнений после основной нагрузки, чтобы в мышцах не накапливалась молочная кислота.

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