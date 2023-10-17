Диетолог перечислил продукты, которые быстро снижают холестерин

2:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Одной из причин повышенного уровня холестерина в организме является отсутствие правильного и сбалансированного питания. О том, как снизить уровень холестерина с помощью питания, рассказал читателям Pravda.Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

Фото: openverse

Как снизить уровень холестерина

Для поддержания здорового образа жизни крайне важно сформировать свой рацион питания так, чтобы продукты были лекарством, а не источником проблем. Фактически новые технологии в области продуктов питания развиваются так стремительно, что скоро фармацевтическая отрасль начнет сдавать свои позиции. Если человек с ранних лет начнет заботиться о своем здоровье, правильно питаться, то и лечиться не придется.

Что касается холестерина, то первое, что однозначно провоцирует его повышенный уровень, — это переизбыток продуктов с насыщенными жирами, трансжирами и природными трансжирами. Это животные и молочные продукты. К примеру, в сливочном масле может быть до 8% природных трансжиров. Употреблять такие продукты необходимо в умеренных количествах.

Вывод: сократите потребление животных и молочных продуктов.

Второе — слишком калорийный рацион. Тут главным источником повышенного холестерина становятся продукты с быстрыми углеводами, особенно с добавленным сахаром. Необходимо снижать калорийность своего рациона, а добавляя сахар в кофе и чай, выпечку, десерты, мы провоцируем повышение общей калорийности рациона.

Вывод: сократите или уберите вовсе сахар из рациона питания. В современном мире сахар фактически является вредной привычкой, принося только вред организму.

Третье — для снижения холестерина необходимо сбросить лишний вес. Если у вас повышенный холестерин, то и лишние килограммы, скорее всего, присутствуют. Переходите на растительное питание, необходимо больше употреблять клетчатки, получить ее можно в овощах и фруктах, цельнозерновых продуктах. Необходимо полностью отказаться от сладких напитков, лишних сладких продуктов, продуктов из быстрых углеводов, сократить потребление мясных и молочных продуктов. Особенно важно добавить в рацион растительной белковой пищи.

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