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Ирина Гусакова

Врач рассказала, как проявляется нехватка витаминов

6:27
Здоровье » Здоровье и профилактика

Как понять, что организму не хватает определенных витаминов? Общими признаками являются постоянная усталость, ломкие волосы и ногти, сухая кожа. Но они появляются в основном при выраженном дефиците, до которого лучше не доводить. При этом, как показывают данные статистики, настоящая проблема россиян кроется в гиповитаминозе — постоянно низком содержании в организме одного или нескольких витаминов. Это может касаться людей любого возраста, даже тех, кто ведет здоровый образ жизни, принимает биодобавки, питается разнообразно и сбалансировано. Гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух рассказала, как проявляется нехватка или избыток того или иного вещества в организме, когда нужно сдавать анализы на витамины и что делать, чтобы восстановить баланс питательных веществ.

Врач рассказала, как проявляется нехватка витаминов
Фото: freepik.com

Витамины: дефицит или избыток

"Витамины — это важные питательные элементы, необходимые для нормальной работы всех систем организма. У каждого витамина своя функция, например, витамины группы B помогают получать энергию из пищи, участвуют в создании клеток крови, витамин C участвует в регенерации клеток кожи, витамин D поддерживает здоровье костей, зубов и мышц, витамин K регулирует нормальную свертываемость крови. Дефицит или избыток витаминов нарушает работу организма и со временем может привести к различным проблемам со здоровьем", — говорит врач.

У каждого витамина своя норма, она зависит от возраста и пола человека. В группе риска по развитию гиповитаминоза находятся люди с определенными заболеваниями или состояниями, которые могут повлиять на усвоение витаминов из пищи. К таким заболеваниям относятся хронические патологии желудочно-кишечного тракта, при которых нарушается всасывание витаминов в тонкой кишке, а также заболевания печени или почек, сопровождающиеся нарушением обмена веществ и выведением витаминов с мочой и калом.

Также в группе риска находятся беременные и кормящие женщины, дети, потому что им требуется дополнительное количество питательных веществ. Кроме того, дефицит определенных витаминов, например B12 и D, чаще выявляют у людей, которые так или иначе ограничивают себя в питании: веганов, тех, кто придерживается строгой диеты. Пожилые также подвержены риску дефицита витаминов, так как с возрастом ухудшается способность организма их усваивать. Избыток витаминов долгое время считался достаточно редкой историей, но с появлением БАДов все изменилось. Сейчас все чаще диагностируют не только гипервитаминоз, но и токсические поражения печени у людей, которые бесконтрольно принимают БАДы, отмечает гастроэнтеролог.

Как правило, организм сигнализирует о том, что ему не хватает витаминов или, наоборот, что их поступает слишком много.

"Если человек начал часто болеть, постоянно чувствует усталость и раздражительность, страдает бессонницей, у него выпадают волосы, ногти стали хрупкими, возможно, проблема кроется именно в недостатке полезных веществ. Избыток витаминов может проявляться тошнотой, рвотой, головной болью. Однако достоверно сказать, что дело именно в нарушении баланса витаминов, можно по результатам лабораторных анализов. В лабораториях есть как отдельные исследования, так и комплексные.

Первые, как правило, назначают врачи, вторые — люди сдают по собственному желанию, чтобы пройти профилактическое обследование. По‑хорошему назначать любой из таких анализов должен терапевт или другой лечащий врач. И только после того, как он узнал жалобы на самочувствие и изучил историю болезни. В этом случае специалист может предположить, что причина недомогания заключается в недостатке или избытке одного из витаминов. Лабораторное исследование нужно, чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение", — рассказывает Екатерина Кашух.

Существует несколько видов анализов на витамины. Какой из них предложит врач, зависит от определяемого вещества.

Как расшифровать результаты анализов

"Содержание витаминов можно определять в моче, крови и даже в волосах. Обычно врачи все-таки рекомендуют анализы крови, потому что они более достоверные. По результатам возможны три варианта: норма, дефицит и избыток. Однако это только первый уровень расшифровки, решать, что у человека действительно есть проблемы с витаминами, может только врач. Это важно, потому что самое главное правило в медицине — не лечить результаты анализов (низкий или высокий уровень — это не диагноз, а лишь признак).

Кроме классических анализов крови, врач может назначить генетические исследования. По их результатам можно найти генетические факторы, обуславливающие особенности усвоения витаминов, и скорректировать питание или прием добавок с учетом особенностей генетики", — объясняет врач.

В любом случае рекомендовать способы коррекции уровня витаминов может только врач. Самолечение обычно не приводит к видимым результатам, но может сделать только хуже.

"Если специалист решит, что человеку действительно нужно повышать уровень витаминов, он назначит лекарственные препараты. Однако большинству здоровых людей, чтобы поддерживать оптимальную концентрацию витаминов в крови, достаточно соблюдать здоровую диету, то есть рацион должен быть разнообразным и включать в себя фрукты, овощи, мясо, крупы, кисломолочные продукты. Также стоит отказаться от вредных привычек, прежде всего, от курения и употребления алкоголя. Если же проблема в гипервитаминозе, то в первую очередь следует отменить все добавки, которые принимает человек. Если это не помогает, специалист будет анализировать рацион и особенности генетики. На основании этого будет строиться дальнейший план лечения", — резюмирует Екатерина Кашух.

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Автор Ирина Гусакова
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