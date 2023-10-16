Как убрать второй подбородок: дерматолог перечислила способы

5:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Двойной подбородок может вызывать у многих женщин отчаяние, ведь этот эстетический недостаток существенно портит внешний вид. Как убрать этот изъян — рассказала читателям Pravda.Ru главный врач сети клиник Esthetic Clinic, врач-косметолог, дерматолог Татьяна Бедаева.

Фото: https://gruenehousemedspa.com/

Как избавиться от двойного подбородка

Первая причина образования двойного подбородка — это анатомическое строение подбородочно-челюстного угла, который расположен между подбородком и линией шеи, он называется "углом молодости". Если он образует 90° или меньше, то вероятность образования в области шеи жировых или кожных складок невысока, а если больше, то второй подбородок может наблюдаться даже при отсутствии лишнего веса. Имеет значение и строение шеи — если она короткая и есть такая проблема, как шейный остеохондроз, визуально это создаст эффект двойного подбородка.

На наличие или отсутствие складок в области шеи влияет гормональный статус. Например, при состоянии декомпенсированного гипотиреоза под подбородком может копиться подкожно-жировая клетчатка, а также лишняя жидкость. Также фактором гормонального нарушения для женщины является беременность, что часто сопровождается и нарушением осанки, поэтому вероятность появления двойного подбородка в этот период очень высокая. Чтобы исключить фактор гормональных нарушений, важно регулярно сдавать анализы на следующие показатели:

работа щитовидной железы (ТТГ, Т4 свободный),

общий анализ крови,

биохимический анализ крови,

индекс HOMA (инсулинорезистентность),

пролактин,

прогестерон.

Раннему образованию двойного подбородка и изменению овала лица чаще всего подвержены люди с преобладанием отечно-деформационного типа старения, который отличается высокой плотностью кожи и большим количеством плотной жировой клетчатки. Это характерно как для женщин, так и мужчин.

Еще одна из основных причин образования второго подбородка — это изменения эластичности тканей, то есть процессы, связанные со старением кожи и мышечно-апоневротического слоя, который находится под кожей и жировой клетчаткой лица и отвечает за создание поддерживающего каркаса. Поэтому уже с тридцати лет рекомендуется уделять особое внимание качеству кожи и обеспечивать хороший лифтинг-эффект в зоне лица, если это необходимо. Рекомендуется применять маски, направленные на увлажнение и улучшение структуры кожи, например, альгинатные или гелевые. Актуальным для профилактики двойного подбородка будет и нанесение специального лимфодренажного крема, который уменьшает отечность.

Предупредить появление второго подбородка можно с помощью мер, которые поддерживают мышечный каркас и предупреждают образование шейного остеохондроза — это, конечно же:

активный образ жизни,

спорт,

ЛФК и правильная осанка.

Кроме того, можно применять методики, которые улучшают трофику ткани и кровообращение в проблемной зоне, например, самомассаж. Желательно избегать резких скачков веса: если быстро набирать вес и быстро худеть, это негативно скажется на коже и жировой ткани в зоне шеи.

Впрочем, самостоятельно полностью избавиться от двойного подбородка практически невозможно, поэтому различные домашние процедуры могут быть эффективными только в качестве профилактических мер или назначаться в комплексе с косметологическими методиками. В современной косметологии сейчас представлено много процедур, которые направлены на уменьшение подкожно-жировой клетчатки.

Скорректировать зону подбородка можно с помощью криолиполиза, при котором аппарат замораживает подкожно-жировую клетчатку от -6°до -9°. Кристаллизуясь, клетка разрушается, и в течение следующих 2-3 месяцев за счёт естественных сил иммунитета она постепенно выводится из организма.

Также эффективен ультразвуковой липолиз, который представлен на аппарате SMAS-лифтинга — ультразвук оказывает воздействие на подкожно-жировую клетчатку и мышечно-апоневротический слой, стимулирует синтез коллагена, в результате подтягиваются мышцы и кожа, а также уменьшается жировая прослойка.

При радиоволновом лифтинге зона воздействия нагревается до 41°, в течение 15 минут улучшается тонус кожи, за счет чего опосредованно уменьшается подкожно-жировая клетчатка.

Есть инъекции липолитиков — прямых и непрямых. Прямые липолитики непосредственно стимулируют разрушение жировой ткани и чаще всего не применяются в зоне лица и подбородка, потому что они достаточно токсичны и вызывают больше осложнений. Непрямые липолитики на рецепторном уровне "сдувают" жировую клетку, и считаются более безопасными. Но стоит отметить, что при увеличении общей массы тела с помощью инъекций проблемную зону всё равно будет сложно скорректировать.

В случае, когда в зоне подбородка слишком много кожи, то есть, когда можно защипнуть более 1 см на подбородочной ткани и шее, эффективность косметологических процедур может составлять около 30-40%, то есть полностью избавиться от двойного подбородка без хирургического вмешательства, увы, не получится.

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