Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Психолог рассказала, к каким болезням приводит подавление эмоций

2:30
Здоровье » Здоровье и профилактика

Подавление эмоций может по-разному сказываться на организме человека. Эмоции — это гормоны, а гормоны — наша энергия. И в зависимости от вида и силы эмоций, их длительности сдерживания последствия могут быть разные. Почему подавление эмоций может стать проблемой — рассказала читателям Pravda. Ru клинический психолог, автор методики и научных статей по снижению тревожности у юных спортсменов Людмила Горлова.

Психолог рассказала, к каким болезням приводит подавление эмоций
Фото: medium.com

Почему опасно подавлять эмоции

Так как за негативными эмоциями чаще стоят неразрешенные внутриличностные конфликты, то выражение подавленных эмоций и чувств возможно в трех направлениях: невроз, психоз, психосоматика.

Неврозом называют сильное эмоциональное напряжение человека, связанное с внутриличностным конфликтом "хочу-могу". Так сказать, здоровый человек в сложной затруднительной ситуации.

Психосоматические заболевания — это заболевания (медицинские диагнозы), вызванные нереализованными эмоциями. Выделенная в 30-е годы ХХ века группа "классических психосоматических заболеваний", известная под названием "Чикагская семерка", включала в себя:

  • гипертонию,
  • язвы желудка и 12-перстной кишки,
  • неспецифический язвенный колит,
  • астму,
  • тиреотоксикоз,
  • ревматоидный артрит,
  • нейродермит с псориазом.

Сейчас таких болезней порядка 46% от всего списка заболеваний по медицинскому классификатору.

"Если сильное напряжение от эмоций выходит в психоз или психические расстройства, то нужно обращаться к психиатру. Тут нужно определить степень психического заболевания, насколько человек безопасен для себя и окружающих, необходимо ли ему медицинское лечение и сопровождение. Чаще всего этим страдают люди, предрасположенные к таким расстройствам. Но психоз может быть вызван и сверхсильными эмоциональными нагрузками личности, связанными с насилием, угрозой жизни и здоровью", — отмечает эксперт.

К психологу следует обращаться, оценив свое состояние здоровья у врача. Необходимо исключить или подтвердить наличие органического заболевания. В таком случае работа с психологом будет эффективна, так как она не должна заменять основного лечения, если требуются лекарства, резюмирует Людмила Горлова.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.

Специалисты

4.7
8 отзывов
 Батагова
Виолета Викторовна
Невролог
Стаж 30 лет
Врач высшей категории
Приём от 2700 руб.
Клиника МЕДСИ на Пречистенке
Зубовский б-р, д. 22/39
Клиника МЕДСИ на Рублевском шоссе
Рублёвское шоссе, д. 10
4.1
464 отзыва
 Коровкин
Михаил Александрович
Невролог
Стаж 41 год
Врач первой категории
Приём от 2500 руб.
Медцентр ОН КЛИНИК на Цветном бульваре
Цветной б-р, д. 30, корп. 2
4.1
73 отзыва
 Андрианова
Ирина Михайловна
Невролог
Стаж 36 лет
Врач высшей категории
Приём от 2500 руб.
Медцентр ОН КЛИНИК на Цветном бульваре
Цветной б-р, д. 30, корп. 2

Клиники

9.9
20 отзывов
 Левицкий Глеб Николаевич медицинская клиника
Юрловский проезд, д.14 корп. 2
Алтуфьево
Отрадное
Первичный приём от 4500 руб.
9.8
97 отзывов
 Штыков Вадим Валентинович медицинская клиника
Перервенский б-р, д. 8
Братиславская
Первичный приём от 4000 руб.
9.7
1313 отзывов
 Клиника здорового позвоночника Здравствуй в Марьино многопрофильный медицинский центр
ул. Люблинская, д. 108
Братиславская
Люблино
Марьино
Клиника здорового позвоночника. Специализируется на диагностике и лечении заболеваний суставов и позвоночника. В клинике осуществляется консультативны... читать далее »
Первичный приём от 990 руб.

Новости Все >
Охлобыстин высказался о "половом фитнесе" и "холодных жабьих утехах"
Неуловимый хищник: Россия эффективно использует Су-57 в рамках спецоперации 
Цены на импортные вина в России взлетят в феврале-марте
Косметолог рассказала, почему нельзя мазать сметаной обгоревшую кожу
Посольство Ирана опровергло информацию о наказании Роналду за поцелуй с художницей
Медицина будущего: искусственные формы жизни
Мужчина с муляжом гранаты пугает посетителей бара в Абакане
Появились фото со съемок продолжения сериала "Счастливы вместе"
Зеленский попросил партнёров передать Украине системы ПВО "в аренду" на зиму
Эвакуация школ в Нефтеюганске: проверка сообщений о минировании
Популярное
На грани фантастики: количество супертяжёлых Ан-124 "Руслан" будет увеличено в два раза за два года

В России решено удвоить количество тяжёлых транспортных самолётов Ан-124. Об этом заявил Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу заявил о двукратном увеличении количества тяжёлых транспортных самолётов Ан-124
Nature: учёные нашли способ остановить старение организма человека
Исследователи раскрыли ещё один важный механизм старения
"Надвигается буря": РФ начинает крупную операцию против ВСУ, заявили в Австрии
Соколов высказался о Белом
Социал-демократы Словакии остановили военную помощь Украине Андрей Николаев Библиофилы и воры: на что шли люди ради ценных книг Сергей Лебедев Экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины могут отправить под суд Михаил Плисюк
Сентябрьская стабильность: Рынок автомобилей с пробегом остается спокойным
Под Волгоградом волонтёр из Челябинска обвинил сотрудника ГИБДД в скрытой поддержке ВСУ
Байден унижен: в США восхитились заявлением Путина
Байден унижен: в США восхитились заявлением Путина
Последние материалы
Эвакуация школ в Нефтеюганске: проверка сообщений о минировании
Марков оценил угрозу ПАСЕ не признавать новый президентский срок Путина
Югорский доброволец "Калатуха": от боя на Донбассе к героическим подвигам в зоне СВО
41-летняя Алена Водонаева объяснила, почему встречается с парнями младше нее
В Британии назвали ходьбу простым способом продлить жизнь и остановить старение
Врач рассказала, как можно облегчить кашель
Роскошный BMW XM 2023 года в Томске: за 24 млн рублей
Астрономы обнаружили следы массивного столкновения двух огромных планет, вращающихся вокруг звезды, аналогичной Солнцу
Мошенники в Пыть-Яхе обманули пенсионерку на 47 тысяч рублей
Историк моды Александр Васильев назвал Федора Бондарчука самым стильным мужчиной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников