Подавление эмоций может по-разному сказываться на организме человека. Эмоции — это гормоны, а гормоны — наша энергия. И в зависимости от вида и силы эмоций, их длительности сдерживания последствия могут быть разные. Почему подавление эмоций может стать проблемой — рассказала читателям Pravda. Ru клинический психолог, автор методики и научных статей по снижению тревожности у юных спортсменов Людмила Горлова.
Так как за негативными эмоциями чаще стоят неразрешенные внутриличностные конфликты, то выражение подавленных эмоций и чувств возможно в трех направлениях: невроз, психоз, психосоматика.
Неврозом называют сильное эмоциональное напряжение человека, связанное с внутриличностным конфликтом "хочу-могу". Так сказать, здоровый человек в сложной затруднительной ситуации.
Психосоматические заболевания — это заболевания (медицинские диагнозы), вызванные нереализованными эмоциями. Выделенная в 30-е годы ХХ века группа "классических психосоматических заболеваний", известная под названием "Чикагская семерка", включала в себя:
Сейчас таких болезней порядка 46% от всего списка заболеваний по медицинскому классификатору.
"Если сильное напряжение от эмоций выходит в психоз или психические расстройства, то нужно обращаться к психиатру. Тут нужно определить степень психического заболевания, насколько человек безопасен для себя и окружающих, необходимо ли ему медицинское лечение и сопровождение. Чаще всего этим страдают люди, предрасположенные к таким расстройствам. Но психоз может быть вызван и сверхсильными эмоциональными нагрузками личности, связанными с насилием, угрозой жизни и здоровью", — отмечает эксперт.
К психологу следует обращаться, оценив свое состояние здоровья у врача. Необходимо исключить или подтвердить наличие органического заболевания. В таком случае работа с психологом будет эффективна, так как она не должна заменять основного лечения, если требуются лекарства, резюмирует Людмила Горлова.
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