Врач рассказала, как можно облегчить кашель

6:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Кашель — наш друг или враг? Большинство людей, сталкивающихся с кашлем, конечно, выбрали бы второй вариант. Но чтобы быть уверенными, необходимо разобраться с причинами этого состояния. И в этом поможет читателям Pravda.Ru врач, кандидат медицинских наук Наталия Киселевич.

Фото: Openverse

Кашель — наш друг или враг

Вы, наверное, удивитесь, но кашель может быть естественной защитной реакцией — рефлексом организма, который помогает нам освободить дыхательные пути от воздействия раздражающих факторов. Даже у здорового человека может быть кашель. Интересно, что во время концерта человек кашляет в среднем в два раза чаще, чем в обычной жизни. Причины тому — как физиологические (из-за молчания во время концерта горло пересыхает), так и психологические (на подсознательном уровне кашель — единственная для слушателя возможность поучаствовать в происходящем). Безусловно, в случае возникновения патологических изменений в органах дыхания кашель уже становится симптомом, проявлением заболевания, приводящего к неблагоприятным последствиям.

Интересный момент, что кашлевых рецепторов в самих лёгких нет. Именно поэтому иногда пневмония (воспаление лёгких) может не сопровождаться кашлем. Кашлевые рецепторы располагаются преимущественно в гортани, трахее и в месте ветвления бронхов. Также они есть и в оболочке, покрывающей лёгкие (плевре), желудка, нижней части пищевода, в наружных слуховых ходах и даже в наружной оболочке сердца (перикарде). В связи с такой обширной географией рецепторов диагностика заболевания только по наличию такого симптома, как кашель, порой трудна.

По статистике, чаще всего кашель обусловлен респираторно-вирусными заболеваниями, с типичной локализацией возбудителей в дыхательных путях. В случае верхних дыхательных путей, выше уровня голосовых связок, возникает фарингит либо ларингит, и звучащий от пациента кашель, как правило, сухой. Если вирусы распространяются дальше — в нижние дыхательные пути, это приводит к развитию трахеита, бронхита и даже пневмонии. В этом случае чаще наблюдается влажный (продуктивный) кашель с выделением мокроты.

Важным моментом при наличии кашля являются так называемые красные флаги, когда обращение за врачебной помощью будет крайне рекомендовано:

длительный кашель — более трёх недель;

повышение температуры более трёх дней;

прожилки крови в мокроте или мокрота цвета ржавчины;

боль в грудной клетке;

одышка в покое или при физической нагрузке;

тошнота и рвота.

Длительность кашля может сильно варьировать вплоть до двух и более месяцев, если говорить о хроническом кашле. Когда же настаёт пора лечить кашель, несмотря на его защитные функции? Безусловно, тогда, когда он начинает беспокоить человека, непосредственно влияя на его активность и качество жизни.

Когда мы говорим о назойливом кашле, имеем в виду сухой и непродуктивный кашель. Такой кашель мучителен, он не даёт спать, режет горло, вызывает болезненные ощущения в груди и даже может привести к головным болям напряжения. Таким образом, сухой кашель снижает качество жизни как самого заболевшего, так и тех, кто его окружает, раздражая их.

Как справиться с кашлем

Первое, что нужно сделать при появлении кашля, — обратиться к врачу для профессиональной консультации и лечения. Однако стоит также иметь в виду несколько способов, которые могут помочь облегчить состояние:

проветривание и увлажнение воздуха в помещении,

обильное питье либо леденцы для снятия першения в горле,

устранение раздражающих факторов (краска, парфюм, табачный дым, сухой и тёплый воздух, пыль и т. д.), усиливающих приступы кашля,

также полезна дыхательная гимнастика,

нужно побольше гулять на свежем воздухе и двигаться, если позволяет самочувствие.

Обратившись к врачу с жалобой на кашель, тактика лечения будет зависеть от того, какой у вас кашель: влажный (продуктивный, с мокротой) или сухой. Для лечения сухого кашля в арсенале медиков есть группа "противокашлевых" лекарственных препаратов центрального действия и периферического. Препараты центрального действия блокируют кашлевой центр в головном мозге (например, содержащие кодеин препараты, отпускаемые из аптек только по рецепту врача), но из-за такого механизма действия эти препараты вызывают ряд побочных действий.

Наиболее безопасными на сегодняшний день считаются лекарства от кашля периферического действия на основе леводропропизина, например, левопронт и другие. Эти лекарства оказывают своё действие непосредственно в бронхах на расположенные там рецепторы, именно поэтому у них меньше побочных действий, например, они не вызывают бронхоспазм и не угнетают дыхание.

При влажном кашле, когда уже начала вырабатываться мокрота, противокашлевые препараты не применяют. Чтобы дышать полной грудью в данном случае, надо хорошо откашливать мокроту. К сожалению, накопление вязкого и густого секрета в дыхательных путях часто приводит к затруднению отделения мокроты при кашле. Для повышения эффективности этого процесса применяются специальные препараты, которые влияют на секрет слизистых клеток дыхательных путей, тем самым способствуя разжижению и выведению мокроты. К таким лекарствам относятся препараты на основе карбоцистеина, например, флуифорт и др. Последний, помимо муколитического действия, помогает заживлению слизистой оболочки дыхательных путей. Вместе с применением препаратов от кашля врачи также рекомендуют тёплое питьё и, возможно, применение ингаляций травяных или на минеральной воде.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Лебедь Дмитрий Врач-терапевт, врач функциональной диагностики Специалист Крамерова Алла Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др Специалист Вишнякова Ольга Врач терапевт, врач общей практики

Специалисты

Клиники