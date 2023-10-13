Кашель — наш друг или враг? Большинство людей, сталкивающихся с кашлем, конечно, выбрали бы второй вариант. Но чтобы быть уверенными, необходимо разобраться с причинами этого состояния. И в этом поможет читателям Pravda.Ru врач, кандидат медицинских наук Наталия Киселевич.
Вы, наверное, удивитесь, но кашель может быть естественной защитной реакцией — рефлексом организма, который помогает нам освободить дыхательные пути от воздействия раздражающих факторов. Даже у здорового человека может быть кашель. Интересно, что во время концерта человек кашляет в среднем в два раза чаще, чем в обычной жизни. Причины тому — как физиологические (из-за молчания во время концерта горло пересыхает), так и психологические (на подсознательном уровне кашель — единственная для слушателя возможность поучаствовать в происходящем). Безусловно, в случае возникновения патологических изменений в органах дыхания кашель уже становится симптомом, проявлением заболевания, приводящего к неблагоприятным последствиям.
Интересный момент, что кашлевых рецепторов в самих лёгких нет. Именно поэтому иногда пневмония (воспаление лёгких) может не сопровождаться кашлем. Кашлевые рецепторы располагаются преимущественно в гортани, трахее и в месте ветвления бронхов. Также они есть и в оболочке, покрывающей лёгкие (плевре), желудка, нижней части пищевода, в наружных слуховых ходах и даже в наружной оболочке сердца (перикарде). В связи с такой обширной географией рецепторов диагностика заболевания только по наличию такого симптома, как кашель, порой трудна.
По статистике, чаще всего кашель обусловлен респираторно-вирусными заболеваниями, с типичной локализацией возбудителей в дыхательных путях. В случае верхних дыхательных путей, выше уровня голосовых связок, возникает фарингит либо ларингит, и звучащий от пациента кашель, как правило, сухой. Если вирусы распространяются дальше — в нижние дыхательные пути, это приводит к развитию трахеита, бронхита и даже пневмонии. В этом случае чаще наблюдается влажный (продуктивный) кашель с выделением мокроты.
Важным моментом при наличии кашля являются так называемые красные флаги, когда обращение за врачебной помощью будет крайне рекомендовано:
Длительность кашля может сильно варьировать вплоть до двух и более месяцев, если говорить о хроническом кашле. Когда же настаёт пора лечить кашель, несмотря на его защитные функции? Безусловно, тогда, когда он начинает беспокоить человека, непосредственно влияя на его активность и качество жизни.
Когда мы говорим о назойливом кашле, имеем в виду сухой и непродуктивный кашель. Такой кашель мучителен, он не даёт спать, режет горло, вызывает болезненные ощущения в груди и даже может привести к головным болям напряжения. Таким образом, сухой кашель снижает качество жизни как самого заболевшего, так и тех, кто его окружает, раздражая их.
Первое, что нужно сделать при появлении кашля, — обратиться к врачу для профессиональной консультации и лечения. Однако стоит также иметь в виду несколько способов, которые могут помочь облегчить состояние:
Обратившись к врачу с жалобой на кашель, тактика лечения будет зависеть от того, какой у вас кашель: влажный (продуктивный, с мокротой) или сухой. Для лечения сухого кашля в арсенале медиков есть группа "противокашлевых" лекарственных препаратов центрального действия и периферического. Препараты центрального действия блокируют кашлевой центр в головном мозге (например, содержащие кодеин препараты, отпускаемые из аптек только по рецепту врача), но из-за такого механизма действия эти препараты вызывают ряд побочных действий.
Наиболее безопасными на сегодняшний день считаются лекарства от кашля периферического действия на основе леводропропизина, например, левопронт и другие. Эти лекарства оказывают своё действие непосредственно в бронхах на расположенные там рецепторы, именно поэтому у них меньше побочных действий, например, они не вызывают бронхоспазм и не угнетают дыхание.
При влажном кашле, когда уже начала вырабатываться мокрота, противокашлевые препараты не применяют. Чтобы дышать полной грудью в данном случае, надо хорошо откашливать мокроту. К сожалению, накопление вязкого и густого секрета в дыхательных путях часто приводит к затруднению отделения мокроты при кашле. Для повышения эффективности этого процесса применяются специальные препараты, которые влияют на секрет слизистых клеток дыхательных путей, тем самым способствуя разжижению и выведению мокроты. К таким лекарствам относятся препараты на основе карбоцистеина, например, флуифорт и др. Последний, помимо муколитического действия, помогает заживлению слизистой оболочки дыхательных путей. Вместе с применением препаратов от кашля врачи также рекомендуют тёплое питьё и, возможно, применение ингаляций травяных или на минеральной воде.
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