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Ирина Гусакова

Стоматолог объяснила, почему не стоит менять зубную нить на ирригатор

3:49
Здоровье » Стоматология

Для качественной гигиены зубов нужно использовать не только зубную нить, но несколько инструментов и приемов, предупреждает читателей Pravda.Ru стоматолог-ортодонт Александра Козубенко.

Стоматолог объяснила, почему не стоит менять зубную нить на ирригатор
Фото: Certo Xornal from Ribeira, Galicia, España. Saúde bucodental

Как правильно чистить зубы

Чистить зубы нужно дважды в день, утром и вечером в следующей последовательности:

  • ирригатор;
  • зубная щетка;
  • монопучковая щетка;
  • зубная нить;
  • ополаскиватель.

Первым используем ирригатор, он выбивает наиболее крупные кусочки пищи, потом переходим к обычной зубной щетке, далее используем монопучковую щетку, которая проникает в более трудные участки, только на четвертом шаге применяется зубная нить, которой прочищаем межзубные участки, и в финале ополаскиваем рот водой или специальной жидкостью.

"Такой тщательный уход особенно показан людям с неправильным прикусом. При скученности зубов происходит повышенное образование камней, и нужно обязательно пользоваться монопучковой щеткой. Также после каждого приема пищи необходимо хорошо прополаскивать рот. При соблюдении этих рекомендаций на регулярной основе значительно повышается индекс гигиены, и человек надолго сохраняет свои зубы здоровыми", — отмечает эксперт.

Некоторые стоматологи советуют заменить нить на ирригатор. Но ирригатор мог бы стать альтернативой зубной нити, если предположить, что все люди имели бы идеальный прикус и обладали ровными рядами зубов. По статистике же идеальный прикус или близкий к такому имеется лишь у 15% людей. Все остальные имеют проблемы с зубными рядами в той или иной степени. При этом даже если прикус идеальный, а пациент прошел реставрацию отдельных зубов и у него уже стоят пломбы, то в них может забиваться пища, которую удастся удалить только с помощью зубной нити.

Нити бывают двух видов. Многонитевая изготавливается из нейлона, мононить — из тефлона. Многонитевая состоит из множества волокон, поэтому теряет свойства в процессе чистки. Нить из тефлона дороже, но и эффект от нее лучше: она как бы скользит по зубам, легко проникая в труднодоступные места.

Если у человека зубы расположены неправильно, например, скучены или стоит старая пломба, то пища застревает в контактах, и здесь ничем, кроме нити, остатки пищи извлечь не получится. Именно в труднодоступных местах нить вычистит все. Но пользоваться ею нужно аккуратно. Если дергать резко и применять силу, то можно повредить десневой сосочек. Нитью, предварительно намотанной между двумя пальцами, нужно скользить по поверхности зуба, пройти в его контакт с десной, слегка заходя под десневой сосочек, извлечь оставшийся кусочек пищи и дальше аккуратно тянуть нить, скользя уже по другой стороне зуба.

Когда зубы расположены очень скученно, то нить между ними протянуть не удается. А значит, застрявшая пища будет способствовать развитию контактного кариеса. Его очень сложно заметить, так как он скрыт и до определенного момента не беспокоит. Когда же человек его все же замечает (характерную синеву на зубном стыке), то значит, кариес уже поразил большую часть зуба.

Врач отмечает, что нужно следить за гигиеной полости рта, но при неправильном прикусе и скученности риск стирания зубов, сколов и кариеса резко возрастает. Поэтому ровные зубные ряды и правильный прикус — это скорее не про красоту и эстетику, как считает большинство, а про здоровье и долгую сохранность собственных зубов.

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Автор Ирина Гусакова
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