Врач перечислила методики лечения храпа

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Храп может сигнализировать о серьезных заболеваниях в организме. Одно из таких нарушений — синдром обструктивного апноэ сна (СОАС). Про основные причины храпа и СОАС рассказала читателям Pravda.Ru кардиолог НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе Елизавета Скородумова.

Фото: Openverse

Основные причины храпа

Ожирение.

Может привести к накоплению жира в области шеи, что вызывает сужение дыхательных путей. В сочетании с сонливостью данное состояние носит название синдрома Пиквика. Что интересно, этот синдром получил название по названию произведения Чарльза Диккенса "Посмертные записки Пиквикского клуба", один из персонажей — слуга Джо — имел склонность засыпать в течение дня.

Анатомические особенности.

Некоторые люди имеют узкое горло или маленький подбородок, что также может приводить к возникновению храпа.

Потребление алкоголя и седативных препаратов.

Они могут расслабить мышцы горла, что усиливает вероятность возникновения храпа.

Нарушение носового дыхания.

Заложенность носа, аллергии или деформации носовой перегородки могут вызывать храп.

Синдром обструктивного апноэ сна: причины

При СОАС-синдроме дыхательные пути периодически закрываются во время сна, приводя к кратковременным остановкам дыхания (апноэ). Это происходит из-за частичной или полной обструкции верхних дыхательных путей. Симптомы СОАС — это храп, громкие звуки дыхания, прерывистое дыхание и поверхностный сон.

Последствия СОАС

Повторяющиеся прерывания дыхания могут привести к снижению насыщения крови кислородом, повышению артериального давления. Кроме того, люди с СОАС часто страдают от сонливости днем, раздражительности, снижения концентрации и памяти.

Диагностика и лечение

Для диагностики СОАС необходимо провести полисомнографию — специальное исследование сна. Лечение СОАС может включать модификацию образа жизни, снижение веса, отказ от алкоголя и снотворных препаратов, а также использование устройств во время сна. Однако бензодиазепины имеют способность усиливать СОАС, поэтому СОАС относится к относительным противопоказаниям для целого ряда снотворных препаратов. Существует два основных метода лечения — это CPAP и BPAP-терапия. CPAP и BPAP-терапия основаны на использовании специальных аппаратов, которые поставляют воздух под давлением в дыхательные пути пациента, не давая им закрыться.

CPAP предоставляет постоянное положительное давление воздуха. Этот метод является наиболее распространенным и эффективным при лечении СОАС.

BPAP-терапия, с другой стороны, предоставляет два уровня давления воздуха: более высокий — во время вдоха и более низкий — во время выдоха. Это позволяет пациенту более комфортно дышать, особенно тем, кто испытывает трудности с дыханием.

Оба метода терапии требуют использования специальных масок или насадок, которые помогают пациенту получать необходимое давление воздуха. Они должны быть подобраны индивидуально, чтобы обеспечить максимальный комфорт и эффективность. Таким образом, данное заболевание может негативно сказываться на здоровье и качестве жизни. Если у Вас есть подозрения на наличие этого заболевания, обратитесь к врачу для диагностики и назначения соответствующего лечения.

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