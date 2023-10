Киста зуба — это заполненный гноем и серозной жидкостью пузырек, образовавшийся у корня зуба. Многие пациенты считают кисту несерьезной проблемой и не лечат это новообразование. Важно четко понимать, что это гнойное, а значит, опасное новообразование, которое, кроме роста вширь, может еще и переродиться в злокачественную опухоль. Кроме того, может начаться разрушение кости челюсти, потеря больного зуба над пульпой, а также соседних, гнойное воспаление челюсти, что приведет к ее хрупкости (риск травм и переломов возрастает в разы). О том, как лечить кисту зуба, рассказала нутрициолог Анастасия Костомаха.

Фото: "Sarah Stambaugh - teeth" by Mike Burns is licensed under CC BY-SA 2.0.