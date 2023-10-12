Киста зуба — это заполненный гноем и серозной жидкостью пузырек, образовавшийся у корня зуба. Многие пациенты считают кисту несерьезной проблемой и не лечат это новообразование. Важно четко понимать, что это гнойное, а значит, опасное новообразование, которое, кроме роста вширь, может еще и переродиться в злокачественную опухоль. Кроме того, может начаться разрушение кости челюсти, потеря больного зуба над пульпой, а также соседних, гнойное воспаление челюсти, что приведет к ее хрупкости (риск травм и переломов возрастает в разы). О том, как лечить кисту зуба, рассказала нутрициолог Анастасия Костомаха.
Основными причинами образования кисты зуба являются:
А бывает наоборот, само наличие гнойной кисты провоцирует рецидивирующий гайморит, который человек никак не может вылечить. Такое течение вещей нужно заподозрить, если киста расположена на верхней челюсти максимально близко к носу, то есть к гайморовым пазухам.
Как и многие новообразования, кисты обычно обнаруживаются случайно в ходе обследования у стоматолога и рентген-снимка челюсти.
По понятным причинам лечить кисту в домашних условиях невозможно. Обратитесь к хорошему стоматологу. Для лечения кисты он предложит консервативное лечение: закладывание лекарства в кисту через раскрытые, прочищенные, продезинфицированные каналы зуба. Далее канал пломбируется временной пломбой, пока киста полностью не пропадает примерно через 4-6 месяцев благодаря лекарству.
При сильной боли, а также при большом разрастании кисты лечение через канал неоправданно, и применяется хирургический метод. Сбоку в десне в проекции самой кисты высверливается отверстие, иссекается сама киста и часть корня зуба. Далее полость заполняется костнозамещающим материалом и закрывается защитной мембраной. У хирургического метода есть существенные ограничения в плане доступа к месту предполагаемой резекции: дальние зубы, а тем более зубы мудрости лечить таким способом практически невозможно. В этом случае применяют метод с лечением через канал либо удаление зуба вместе с беспокоящей кистой.
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