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Ирина Гусакова

Психолог рассказала, чем опасно стремление к идеалу

3:50
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Стремление к идеалу может проявляться во многих аспектах нашей жизни, включая работу, отношения и личностные цели. Это стремление часто ассоциируется с чувством завершенности или безупречности. Хотя стремление к идеалу может показаться благородным занятием, важно признать, что идеал недостижим. Ведь всегда найдется место для совершенствования. Зачастую идеал существует только в наших умах. Нужно ли стремиться к идеалу — рассказала читателям Pravda.Ru психолог, автор канала "С нежностью к себе” Ольга Сычева.

Психолог рассказала, чем опасно стремление к идеалу
Фото: https://i0.wp.com/fashionrunwayblog.com/

Нужно ли стремиться к идеалу

Идеал — это вектор, своего рода направление, но не конечная точка, мы можем двигаться к нему, но не достичь. Идеал дает точку опоры, позволяет не плыть по течению и меньше зависеть от ситуации, не подчиняться внешним стимулам. Идеал обогащает и украшает жизнь. Вместе с тем он накладывает на нас ответственность: если есть идеал, то над его реализацией надо работать. Кроме того, идеалы могут меняться, а могут и разрушаться: это ощутимый и довольно болезненный процесс.

Следует отдавать себе отчет в том, что идеал — это субъективное понятие, поэтому то, что один человек считает совершенным, может не являться таковым для другого. При этом у нас есть стойкое ощущение, что наши идеалы могут оценить и разделить с нами другие.

Отчасти этим объясняется, почему мы стремимся к идеалу, даже если он недостижим. Это связано с чувством идентичности и самоуважения. Нам кажется, что достижение идеала сделает нас более ценными или желанными для других. Наше стремление к идеалу может быть мотивировано страхом неудачи, желанием избежать критики и осуждения со стороны других.

К сожалению, зачастую человек может пытаться соответствовать стандартам определенного идеала, которым в действительности крайне трудно соответствовать. Несоответствие этим стандартам может приносить человеку дискомфорт.

Несмотря на трудности, связанные со стремлением к идеалу, здесь есть некоторые потенциальные выгоды. Например, стремление к идеалу может помочь нам ставить перед собой высокие цели, мотивируя к личностному росту и развитию, что в свою очередь способно вызывать чувство удовлетворения и достижения. Кроме того, стремление к идеалу помогает нам развить такие важные навыки, как внимание к деталям, настойчивость и дисциплина.

"Хотя стремление к идеалу может иметь некоторые потенциальные преимущества, важно избегать одержимости идеалом. Признание и принятие своих несовершенств позволяет развивать более здоровые и осознанные отношения как с самим собой, так и с другими. В итоге это приводит к более полноценной, насыщенной и счастливой жизни", — отмечает эксперт.

В погоне за идеалом мы можем получить позитивный результат — например, удачно сложившуюся карьеру или личную жизнь. Это может помочь обрести уверенность в собственных силах, помочь активнее развиваться, быстрее принимать решения, возможно, даже запустить свой проект или построить свой бизнес.

Но нередко безоглядное стремление к идеалу закрывает нашу собственную личность и лишает нас возможности для дальнейшего роста. Своя личность отходит на второй план, теряется индивидуальность, а вместе с ней и шансы стать лучше, чем выбранный идеал. Самое главное — понимание того, что идеал должен быть не в виде недостижимой мечты, а как своего рода точка, к которой необходимо стремиться.

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Автор Ирина Гусакова
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