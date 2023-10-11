Под верхним веком имеется слезная железа, которая постоянно выделяет небольшое количество слез для смазывания поверхности глазного яблока. Эта влага необходима для того, чтобы смыть частицы пыли, попадающие на поверхность глаза, и свести к минимуму трение при движении глаз.
Слезы образуют защитную пленку на поверхности глаз и стекают в крошечные отверстия, расположенные во внутренних уголках век, однако когда нас одолевают эмоции, слезные железы начинают работать с перегрузкой и производят гораздо больше жидкости. Кожа вокруг глаз состоит из очень тонких тканей, которые легко впитывают обильный поток слез. Накопление жидкости под тканями делает периорбитальную область отечной или опухшей. Кроме того, процесс плача заставляет вегетативную нервную систему приливать к лицу больше крови, что также способствует отечности вокруг глаз.
Опухшее лицо, покрасневшие и отекшие от слез глаза — всё это верные признаки того, что вы сейчас чувствуете себя не лучшим образом, а испорченный внешний вид не способствует улучшению настроения. Как можно быстро исправить ситуацию — рассказал читателям Pravda.Ru пластический хирург, кандидат медицинских наук, основатель клиники Илья Алмазов.
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