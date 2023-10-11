Врач рассказал, как снять отёк с глаз после слёз

2:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Под верхним веком имеется слезная железа, которая постоянно выделяет небольшое количество слез для смазывания поверхности глазного яблока. Эта влага необходима для того, чтобы смыть частицы пыли, попадающие на поверхность глаза, и свести к минимуму трение при движении глаз.

Фото: pinger.pl

Слезы образуют защитную пленку на поверхности глаз и стекают в крошечные отверстия, расположенные во внутренних уголках век, однако когда нас одолевают эмоции, слезные железы начинают работать с перегрузкой и производят гораздо больше жидкости. Кожа вокруг глаз состоит из очень тонких тканей, которые легко впитывают обильный поток слез. Накопление жидкости под тканями делает периорбитальную область отечной или опухшей. Кроме того, процесс плача заставляет вегетативную нервную систему приливать к лицу больше крови, что также способствует отечности вокруг глаз.

Опухшее лицо, покрасневшие и отекшие от слез глаза — всё это верные признаки того, что вы сейчас чувствуете себя не лучшим образом, а испорченный внешний вид не способствует улучшению настроения. Как можно быстро исправить ситуацию — рассказал читателям Pravda.Ru пластический хирург, кандидат медицинских наук, основатель клиники Илья Алмазов.

Как быстро реанимировать заплаканные глаза

Умойте лицо холодной водой, при этом важно не тереть глаза. Аккуратно помассируйте область век, чтобы стимулировать кровоток. Нанесите под глаза охлажденные патчи или приложите холодный компресс, обернув лед или другой охлажденный предмет в ткань. Можно использовать обычные ложки, предварительно оставив в холодильнике на несколько минут. Холод поможет сузить кровеносные сосуды вокруг глаз, уменьшив отек. Такой компресс рекомендуется держать не более 20 минут, чтобы не допустить повреждения или переохлаждения кожи. Используйте глазные сосудосуживающие капли и глазные капли с дексаметазоном. Одной-двух капель на каждый глаз достаточно, чтобы убрать покраснение. Помассируйте переносицу, это поможет снизить давление в носовых пазухах, которое могло возникнуть во время плача. Используйте массажер для лица, чтобы убрать следы отечности. Охладите увлажняющий крем для лица примерно на десять минут, затем аккуратно вотрите в кожу. Восстановите водный баланс, так как накопление солей вокруг глаз может увеличить задержку жидкости, опять-таки вызывая отечность. Чтобы противодействовать этому, пейте много воды.

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