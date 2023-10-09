Кофеин — это стимулятор нервной системы, он отключает чувство усталости, делает человека на время бодрее, помогает сосредоточиться и даже поднимает настроение благодаря выработке дофамина, "гормона удовольствия". В медицине кофеин используется как средство от головной боли. В умеренных количествах он оказывает положительное влияние, но возможна и передозировка, предупреждает эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.
"Кофеин есть в кофе, чае, энергетических напитках. В небольших дозах — в какао и шоколаде. Безопасная доза этого вещества для взрослого здорового человека — 400 мг в сутки. В одном эспрессо (30 мл) 60-70 мг кофеина, при этом в чашке некрепкого чёрного или зелёного чая — 40 мг. Это значит, что не стоит пить больше 5 чашек кофе или 10 чашек чая в день", — поясняет эксперт.
Если кофеина слишком много — все его преимущества для организма нивелируются.
Признаки передозировки:
У людей с заболеваниями сердца, сосудов или почек, а также у детей и подростков это может привести к серьёзным последствиям, вплоть до смерти.
Если симптомы передозировки незначительные — стоит пить больше воды, выйти на прогулку и отказаться на время от напитков, содержащих кофеин. При выраженных симптомах стоит обратиться к врачу.
Если человек каждый день употребляет большие дозы кофеина, у него может развиться тревога, бессонница, диарея.
Чаще всего передозировки случаются из-за кофеина в таблетках и энергетических напитках, в одной порции которых может быть 200 мг и более активного вещества, а вспомогательные компоненты только усиливают влияние кофеина.
Кофеин в организме расщепляют и выводят ферменты печени. Скорость работы этих ферментов, а значит, и чувствительность к кофеину у всех людей разная, зависит от наследственных особенностей. Поэтому у кого-то 100 мг кофеина могут вызвать симптомы передозировки, а у кого-то 400 мг организм переносит нормально.
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