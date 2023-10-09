Эксперт перечислила признаки передозировки кофеином

2:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Кофеин — это стимулятор нервной системы, он отключает чувство усталости, делает человека на время бодрее, помогает сосредоточиться и даже поднимает настроение благодаря выработке дофамина, "гормона удовольствия". В медицине кофеин используется как средство от головной боли. В умеренных количествах он оказывает положительное влияние, но возможна и передозировка, предупреждает эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

Фото: Openverse

Передозировка кофеином: признаки

"Кофеин есть в кофе, чае, энергетических напитках. В небольших дозах — в какао и шоколаде. Безопасная доза этого вещества для взрослого здорового человека — 400 мг в сутки. В одном эспрессо (30 мл) 60-70 мг кофеина, при этом в чашке некрепкого чёрного или зелёного чая — 40 мг. Это значит, что не стоит пить больше 5 чашек кофе или 10 чашек чая в день", — поясняет эксперт.

Если кофеина слишком много — все его преимущества для организма нивелируются.

Признаки передозировки:

озноб,

головная боль,

тошнота,

учащённое сердцебиение (тахикардия),

обильное потоотделение,

головокружение,

судороги,

диарея,

тремор.

У людей с заболеваниями сердца, сосудов или почек, а также у детей и подростков это может привести к серьёзным последствиям, вплоть до смерти.

Если симптомы передозировки незначительные — стоит пить больше воды, выйти на прогулку и отказаться на время от напитков, содержащих кофеин. При выраженных симптомах стоит обратиться к врачу.

Если человек каждый день употребляет большие дозы кофеина, у него может развиться тревога, бессонница, диарея.

Чаще всего передозировки случаются из-за кофеина в таблетках и энергетических напитках, в одной порции которых может быть 200 мг и более активного вещества, а вспомогательные компоненты только усиливают влияние кофеина.

Кофеин в организме расщепляют и выводят ферменты печени. Скорость работы этих ферментов, а значит, и чувствительность к кофеину у всех людей разная, зависит от наследственных особенностей. Поэтому у кого-то 100 мг кофеина могут вызвать симптомы передозировки, а у кого-то 400 мг организм переносит нормально.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Гонопольская Виктория Специализируется на лечении шизофрении, психических расстройств при органическом поражении головного мозга, алкогольной и наркотической зависимости и т.д Специалист Абакумова Елена Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д Специалист Жерехов Алексей Занимается диагностикой и лечением неврозов, депрессий, панических атак, пограничных психических расстройств, психосоматических болезней

Специалисты

Клиники