Как увеличить выработку коллагена: лайфхаки от врача

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Что делает нашу кожу упругой, кости крепкими, а колени здоровыми? Коллаген. Этот крупный белок является незаменимым компонентом почти всех тканей организма. Название коллагена образовано от древнегреческого "kola", что в переводе означает клей. Задача этого "клея” — соединить все компоненты тканей и образовать прочный каркас, обеспечивающий упругость и эластичность одновременно.

Фото: openverse.org

В настоящее время известно около 28 типов коллагена. Наиболее распространенными являются типы I, II и III, которые составляют около 80-90% коллагена в организме. Коллаген I типа содержится в связках, сухожилиях, костях и коже, коллаген II типа — в основном в суставах, а III типа — в сосудах и коже. Нужны ли добавки с коллагеном и как увеличить выработку собственного коллагена — рассказал читателям Pravda. Ru врач, кандидат медицинских наук Николай Ваулин.

Как увеличить выработку коллагена

Организм вырабатывает (синтезирует) коллаген самостоятельно, используя аминокислоты, микроэлементы и витамины. Однако есть плохая новость: после 25 лет синтез коллагена сокращается в среднем на 1-2% в год. Поэтому к 45 годам уровень коллагена снижается на 40%! Но не только возраст не щадит коллаген. Такие факторы, как курение, ультрафиолетовое (УФ) излучение, диета с высоким содержанием сахара, а также стресс снижают синтез коллагена. Таким образом выработка коллагена может резко снизиться из-за возраста и прочих неблагоприятных факторов.

"Какую пользу могут принести БАДы и косметика с коллагеном? Никакую. В поисках "волшебной пилюли" покупатели тратят огромные деньги на пищевые добавки и кремы с коллагеном. Неудивительно, что размер мирового рынка коллагена оценивается в 4,7 млрд долларов США. Но эффект пищевого и косметического коллагена не просто преувеличен, он придуман!" — предупреждает врач.

Дело в том, что коллаген — крупный белок, каждая молекула которого состоит из ~3 тысяч аминокислот. Молекула таких размеров не может поступить в организм целиком, поэтому при приеме в виде БАД коллаген неизбежно обрабатывается пищеварительными ферментами и распадается на аминокислоты. Аналогичный процесс происходит при употреблении в пищу белковых продуктов. Фокус заключается в том, что организму нет разницы, примете ли вы модную добавку коллагена или съедите кусок курицы — аминокислоты он получит одинаковые.

Однако различие между БАДом и куском курицы все же есть. Недобросовестные производители БАДов не всегда указывают точный состав своих добавок, поэтому покупая БАД, вы покупаете кота в мешке, подвергая свое здоровье риску.

При применении косметики с коллагеном для красоты и молодости кожи также не стоит ожидать "вау" эффекта. Ввиду огромного размера молекулы коллагена и отсутствия в коже ферментов, способных "разобрать" ее до аминокислот, коллаген при таком применении не имеет шансов проникнуть внутрь организма.

Единственный возможный вариант улучшить здоровье кожи и суставов — повысить синтез собственного коллагена. Есть простые способы повышения синтеза собственного коллагена.

Ешьте продукты, влияющие на выработку коллагена.

На выработку коллагена в организме влияет витамин С (аскорбиновая кислота) и цинк. Эти вещества участвуют в каждом этапе выработки коллагена, поэтому, потребляя их в пищу, можно увеличить синтез собственного коллагена. Старайтесь есть больше зелени, цитрусовых, спелых ягод, в них содержится большое количество витамина С. Цинк же в большом количестве содержится в миндале, мясе, шпинате и яйцах.

Используйте проверенные средства для усиления выработки собственного коллагена.

К ним относятся лекарственные препараты на основе неомыляемых масел авокадо и сои, например, пиаскледин и др. По данным клинических исследований, неомыляемые масла авокадо и сои способны повысить синтез коллагена вашими собственными клетками в 9 раз! Кроме того, они имеют подтвержденную безопасность, т. к. все лекарственные препараты производятся под строгим контролем качества.

Исключите факторы риска.

Как уже говорилось, не только старение снижает выработку коллагена. Важнейший фактор снижения синтеза коллагена — УФ-излучение. Старайтесь меньше находиться на солнце и использовать солнцезащитные кремы с высоким SPF. Откажитесь от курения и соблюдайте диету, богатую белками, витаминами и минералами. Постарайтесь снизить количество углеводов, особенно простых. Ешьте меньше сахара.

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Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Крюкова Людмила Владеет методиками проведения диагностических и лечебных пункций суставов, периартикулярных мягких тканей‚ паравертебральных блокад‚ пункций подколенных синовиальных кист Бейкера под контролем и без УЗИ-аппарата, внутрисуставная и системная озонотерапия. Специалист Гуляев Сергей Врач-ревматолог, нефролог, терапевт Специалист Алпаидзе Георгий Врач вертебролог

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