Что делает нашу кожу упругой, кости крепкими, а колени здоровыми? Коллаген. Этот крупный белок является незаменимым компонентом почти всех тканей организма. Название коллагена образовано от древнегреческого "kola", что в переводе означает клей. Задача этого "клея” — соединить все компоненты тканей и образовать прочный каркас, обеспечивающий упругость и эластичность одновременно.
В настоящее время известно около 28 типов коллагена. Наиболее распространенными являются типы I, II и III, которые составляют около 80-90% коллагена в организме. Коллаген I типа содержится в связках, сухожилиях, костях и коже, коллаген II типа — в основном в суставах, а III типа — в сосудах и коже. Нужны ли добавки с коллагеном и как увеличить выработку собственного коллагена — рассказал читателям Pravda. Ru врач, кандидат медицинских наук Николай Ваулин.
Организм вырабатывает (синтезирует) коллаген самостоятельно, используя аминокислоты, микроэлементы и витамины. Однако есть плохая новость: после 25 лет синтез коллагена сокращается в среднем на 1-2% в год. Поэтому к 45 годам уровень коллагена снижается на 40%! Но не только возраст не щадит коллаген. Такие факторы, как курение, ультрафиолетовое (УФ) излучение, диета с высоким содержанием сахара, а также стресс снижают синтез коллагена. Таким образом выработка коллагена может резко снизиться из-за возраста и прочих неблагоприятных факторов.
"Какую пользу могут принести БАДы и косметика с коллагеном? Никакую. В поисках "волшебной пилюли" покупатели тратят огромные деньги на пищевые добавки и кремы с коллагеном. Неудивительно, что размер мирового рынка коллагена оценивается в 4,7 млрд долларов США. Но эффект пищевого и косметического коллагена не просто преувеличен, он придуман!" — предупреждает врач.
Дело в том, что коллаген — крупный белок, каждая молекула которого состоит из ~3 тысяч аминокислот. Молекула таких размеров не может поступить в организм целиком, поэтому при приеме в виде БАД коллаген неизбежно обрабатывается пищеварительными ферментами и распадается на аминокислоты. Аналогичный процесс происходит при употреблении в пищу белковых продуктов. Фокус заключается в том, что организму нет разницы, примете ли вы модную добавку коллагена или съедите кусок курицы — аминокислоты он получит одинаковые.
Однако различие между БАДом и куском курицы все же есть. Недобросовестные производители БАДов не всегда указывают точный состав своих добавок, поэтому покупая БАД, вы покупаете кота в мешке, подвергая свое здоровье риску.
При применении косметики с коллагеном для красоты и молодости кожи также не стоит ожидать "вау" эффекта. Ввиду огромного размера молекулы коллагена и отсутствия в коже ферментов, способных "разобрать" ее до аминокислот, коллаген при таком применении не имеет шансов проникнуть внутрь организма.
Единственный возможный вариант улучшить здоровье кожи и суставов — повысить синтез собственного коллагена. Есть простые способы повышения синтеза собственного коллагена.
На выработку коллагена в организме влияет витамин С (аскорбиновая кислота) и цинк. Эти вещества участвуют в каждом этапе выработки коллагена, поэтому, потребляя их в пищу, можно увеличить синтез собственного коллагена. Старайтесь есть больше зелени, цитрусовых, спелых ягод, в них содержится большое количество витамина С. Цинк же в большом количестве содержится в миндале, мясе, шпинате и яйцах.
К ним относятся лекарственные препараты на основе неомыляемых масел авокадо и сои, например, пиаскледин и др. По данным клинических исследований, неомыляемые масла авокадо и сои способны повысить синтез коллагена вашими собственными клетками в 9 раз! Кроме того, они имеют подтвержденную безопасность, т. к. все лекарственные препараты производятся под строгим контролем качества.
Как уже говорилось, не только старение снижает выработку коллагена. Важнейший фактор снижения синтеза коллагена — УФ-излучение. Старайтесь меньше находиться на солнце и использовать солнцезащитные кремы с высоким SPF. Откажитесь от курения и соблюдайте диету, богатую белками, витаминами и минералами. Постарайтесь снизить количество углеводов, особенно простых. Ешьте меньше сахара.
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