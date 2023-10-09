Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Топ-10 продуктов, которые очистят организм от никотина

8:52
Здоровье » Здоровье и профилактика

Мы с детства слышим, что курение убивает. Но несмотря на все предостережения, эта пагубная привычка часто присутствует в нашей жизни. Мы знаем, что это вредно, но часто не задумываемся — насколько. А ведь в табачном дыме обнаруживают не только никотин и смолы, но и около 76 металлов, в том числе никель, медь, цинк, кадмий, ртуть, хром, свинец и другие. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно от болезней, связанных с употреблением табака, умирают около 5 млн человек. Чем раньше человек прекратит курить, тем лучше для организма. Как быстро очистить организм от последствий курения — рассказывает читателям Pravda.Ru терапевт и кардиолог медицинской компании "ЛабКвест" + "Q-Клиника" Ольга Шашкова.

Топ-10 продуктов, которые очистят организм от никотина
Фото: openverse

Топ-10 продуктов, которые помогут отчистить организм от никотина

Цикл распада никотина составляет около шести-восьми часов. А вот полностью он выводится из организма за один-два дня. Процесс можно проследить буквально по часам. Через два часа после отказа от курения начинается выведение никотина из организма, и начинают проявлять первые признаки абстинентного синдрома. Прошло 12 часов — из организма выводится окись углерода, наступает улучшение и облегчение дыхания. Через 48 часов обостряются вкус и обоняние. Через 2-3 недели абстинентный синдром полностью прекращает напоминать о себе, самочувствие человека значительно улучшается.

Этому процессу можно помочь и ускорить выведение никотина, токсинов, а также тяжелых металлов, употребляя в пищу продукты, которые содержат антиоксиданты, витамины и минералы, способствующие улучшению самочувствия.

Брокколи

В брокколи содержится большое количество витаминов группы В, а именно В5 и С, которые обладают противоопухолевыми, желчегонными, антиоксидантными и противовоспалительными свойствами за счет содержания гена NRF2, который защищает лёгкие от окислительных и воспалительных процессов, спровоцированных курением. Употребление брокколи 3-4 раза в неделю снижает риск развития диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Апельсин

Апельсин — прекрасный помощник для организма против никотина. В апельсинах содержится клетчатка, которая поддерживает пищеварительную функцию, нормальный уровень сахара, пролонгирует чувство сытости и даже улучшает сон. В одном апельсине 80% дневной нормы витамина С. Он благотворно влияет на иммунитет и способствует снижению воспалительных процессов, снижает уровень стресса, который человек может испытывать, отказываясь от никотиновой зависимости. Помимо всего прочего, в апельсинах содержится калий, который помогает работе сердечно-сосудистой системы.

Шпинат

Шпинат — один из самых больших источников калия, йода и фолиевой кислоты — водорастворимого витамина B9, необходимого для иммунной и кровеносной систем. Шпинат также обладает высокой концентрацией витамина А, содержит железо, кальций, магний и марганец — полезные и важные микроэлементы. Шпинат богат клетчаткой, которая нормализует работу желудочно-кишечного тракта и способствует очищению кишечника. А здоровое состояние кишечника улучшает настроение, а также снижает риск колоректального рака. Свежие листья шпината помогают быстрому выводу никотина и нормализуют режим сна и бодрствования.

Имбирь

О пользе этого продукта известно более 1000 лет назад из трактатов китайской медицины. Имбирь вызывает потоотделение и детоксикацию организма, согревает, улучшает метаболизм, способствует разжижению крови, улучшению пищеварения, нормализует синтез пищеварительных ферментов, улучшает сон и даже обладает противопаразитарным эффектом. Также имбирь влияет на липидный обмен, что способствует снижению риска развития атеросклероза и, соответственно, сердечно-сосудистых заболеваний, предупреждает образование тромбов. За счет последнего действия он широко используется во всем мире как топовый продут для похудения и детоксикации.

Для курильщиков имбирь полезен всеми своими свойствами:

  • детоксикация,
  • улучшение метаболизма,
  • улучшение липидного обмена, что благоприятно сказывается на самочувствии курильщиков после долгих лет никотинозависимости.

Шиповник

Возглавляет хит-парад витаминизированных продуктов. Витамина С в шиповнике вдвое больше, чем в плодах смородины, клюквы и красного перца. Напиток из плодов шиповника хорошо помогает разжижать мокроту, лечить насморк, кашель, легче справляться с никотиновой зависимостью. Масло из семян шиповника тоже пригодится при простуде. Помимо витамина С, шиповник имеет богатейший состав микро- и макронутриентов, аминокислот. Он очень богат витамином А, который обладает выраженным антиоксидантным эффектом.

Лимон

Лимон — еще один прекрасный фрукт для помощи организму при отказе от курения. При курении никотин задерживается в кровеносной системе в среднем до трёх дней, оказывая пагубное действие на кожу и иммунитет. Взбодрить организм поможет всё тот же витамин С и лимонная кислота. Пейте ее по утрам с теплой водой температурой до 45 С, добавляйте в чай лимон, делайте домашний лимонад или добавляйте лимон в еду, например, как заправку для салатов. Это не просто вкусно, но и полезно.

Морковь

Содержит витамин А, который обладает мощным антиоксидантным эффектом. Курильщик регулярно истощает его запасы — столько раз в день, сколько подносит пламя к кончику сигареты. Витамин А:

  • участвует в окислительно-восстановительных процессах, регуляции синтеза белков,
  • способствует нормальному обмену веществ, функционированию клеточных мембран,
  • играет важную роль в формировании костей и зубов,
  • необходим для роста новых клеток,
  • замедляет процесс старения.

Гранат

Одно из неблагоприятных последствий курения это нарушения работы сердечно-сосудистой системы, а в частности — нарушение сердечного ритма. Естественная проходимость сосудов резко ухудшается, в результате чего всем клеткам организма начинает недоставать кислорода. Поддержать кровеносную систему и улучшить циркуляцию крови поможет гранат. В нем большое количество макро- и микроэлементов — кальция, магния, калия, марганца и натрия. Сок граната полезен при анемии и расстройствах желудка. 

Пшеница пророщенная

Попадая в кровь, никотин сужает сосуды, давление повышается, поэтому курильщики чувствуют себя хуже, чем здоровые люди. Сосуды курильщиков более слабые и ломкие, а это отражается на всех системах организма.

Пророщенная пшеница в своем составе содержит аминокислоты, витамин А и Е, множество других витаминов и микроэлементов, которые являются мощными антиоксидантами, иммуномодуляторами, обладают противоспалительным эффектом, замедляя процессы старения. Употребление проростков пшеницы помогает улучшать состояние не только сосудистой стенки, дыхательной системы, но и кожи, волос, ногтей. Полезных свойств у этого продукта масса: он способствует и омоложению, и стабильной работе всего организма.

Капуста

Капуста — прекрасный продукт, доступный каждому. Помимо высокого содержания витамина С и множества различных микроэлементов, капуста также является естественным источником изотиоцианатов — биологически активных соединений, отвечающих за ряд жизненно важных функций. Изотиоцианаты тормозят развитие раковых клеток, чем снижают риск возникновения онкологических заболеваний, защищают организм от бактерий и вредного действия ионизирующих излучений. А такой продукт, как квашеная капуста, благотворно влияет на работу всего желудочно-кишечного тракта, который у курильщиков страдает очень часто.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Специалист Вишнякова Ольга
Врач терапевт, врач общей практики
Темы продукты питания

Специалисты

4.8
99 отзывов
 Лебедь
Дмитрий Николаевич
Терапевт
Стаж 28 лет
Приём от 2500 руб.
Медицинский центр ОН КЛИНИК на Таганке
ул. Воронцовская, д. 8, стр. 6
4.6
1 отзыв
 Крамерова
Алла Александровна
Терапевт
Стаж 30 лет
Приём от 1850 руб.
Медицинский центр К-Медицина
Проспект Мира, д. 105, стр. 1
4.4
36 отзывов
 Вишнякова
Ольга Дмитриевна
Терапевт
Стаж 36 лет
Врач высшей категории
Приём от 3350 руб.
Семейная на Измайловской
ул. Первомайская, д. 42

Клиники

9.8
2984 отзыва
 МЦ в Марьино многопрофильный медицинский центр
ул. Люблинская, д. 104
Братиславская
Марьино
Борисово
Алма-Атинская
Обследование взрослых. Расположен в 2 мин. ходьбы от м. Марьино (последний вагон из центра, из дверей - направо, ближайший выход налево) или 15 мин. е... читать далее »

9.7
36 отзывов
 Центр УЗИ диагностики медицинский центр
ул. Б. Черкизовская, д. 5
Преображенская пл.
Семеновская
Бульвар Рокоссовского
Черкизовская
Бульвар Рокоссовского
Локомотив
Измайлово
Электрозаводская
Центр УЗИ диагностики на Преображенской площади. Предлагает услуги: УЗИ сердечно-сосудистой системы, УЗИ брюшной полости, УЗИ щитовидной железы, УЗИ м... читать далее »
Первичный приём от 4000 руб.
9.7
111 отзывов
 Иммунолаб Медикал медицинский центр
Маршала Рыбалко, д. 2, корп. 6 подъезд 6, 2 этаж, офис 211
Войковская
Октябрьское поле
Зорге
Панфиловская
Стрешнево
Хорошевская
Народное ополчение
Иммунолаб Медикал – многопрофильный медицинский центр и лаборатория.
Первичный приём от 3509 руб.

Новости Все >
Дептранс Москвы: владельцам автомобилей с летней резиной стоит воздержаться из-за плохой погоды
Роскосмос заявил, что на МКС из контура радиатора произошла утечка теплоносителя
Миллиардер Фридман объяснил, как он очутился в Москве, переехав в Израиль
JIR: в Израиле открыт новый способ улучшения эрекции
Россиянам рассказали, как отключить слежку на смартфоне
Ирак пригрозил США за вмешательство в конфликт Израиля и Палестины
Выбор бюджетного автомобиля: 5 оптимальных вариантов до 800 000 рублей
Криштиану Роналду намерен сыграть на чемпионате мира в 41 год
Израиль продолжит удары невзирая на угрозы ХАМАС убивать заложников
Российские туристы остаются на отдыхе в Израиле даже во время конфликта
Популярное
Палестина поблагодарила Зеленского за продажу им западного оружия

Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.

ХАМАС поблагодарил Киев за продажу им оружия НАТО для удара по Израилю
Звёзды из сериала "Ералаш" трагически погибли в начале карьеры
Стали известны причины раннего ухода из жизни юных звезд тележурнала "Ералаш"
Палестина, опираясь на Иран, получила шанс на независимость и территории
Разведка: Украину забудут, за Израилем пойдет резня в ЕС и от Тайваня до Кипра
Идиосинкразии: что ненавидели исторические личности Сергей Лебедев Сербия расхлёбывает последствия событий на севере Косова Михаил Плисюк Обзор: сегодня — годовщина подрыва Крымского моста Олег Володин
Большая израильская война — это катастрофа для киевского режима
"Талибан"* призвал Иран, Ирак и Иорданию пустить их уничтожать Израиль
Ученые выяснили, что размер имеет значение
Ученые выяснили, что размер имеет значение
Последние материалы
Россиянам рассказали, как отключить слежку на смартфоне
Ирак пригрозил США за вмешательство в конфликт Израиля и Палестины
Выбор бюджетного автомобиля: 5 оптимальных вариантов до 800 000 рублей
Топ-10 продуктов, которые очистят организм от никотина
Криштиану Роналду намерен сыграть на чемпионате мира в 41 год
Израиль продолжит удары невзирая на угрозы ХАМАС убивать заложников
Российские туристы остаются на отдыхе в Израиле даже во время конфликта
Самыми большими любителями собак оказались жители Москвы и Санкт-Петербурга
Совет Федерации определит дату выборов президента в этом месяце
Развод Веры Брежневой и Константина Меладзе: тайные подробности и творческий путь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников