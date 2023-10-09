Топ-10 продуктов, которые очистят организм от никотина

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Мы с детства слышим, что курение убивает. Но несмотря на все предостережения, эта пагубная привычка часто присутствует в нашей жизни. Мы знаем, что это вредно, но часто не задумываемся — насколько. А ведь в табачном дыме обнаруживают не только никотин и смолы, но и около 76 металлов, в том числе никель, медь, цинк, кадмий, ртуть, хром, свинец и другие. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно от болезней, связанных с употреблением табака, умирают около 5 млн человек. Чем раньше человек прекратит курить, тем лучше для организма. Как быстро очистить организм от последствий курения — рассказывает читателям Pravda.Ru терапевт и кардиолог медицинской компании "ЛабКвест" + "Q-Клиника" Ольга Шашкова.

Фото: openverse

Топ-10 продуктов, которые помогут отчистить организм от никотина

Цикл распада никотина составляет около шести-восьми часов. А вот полностью он выводится из организма за один-два дня. Процесс можно проследить буквально по часам. Через два часа после отказа от курения начинается выведение никотина из организма, и начинают проявлять первые признаки абстинентного синдрома. Прошло 12 часов — из организма выводится окись углерода, наступает улучшение и облегчение дыхания. Через 48 часов обостряются вкус и обоняние. Через 2-3 недели абстинентный синдром полностью прекращает напоминать о себе, самочувствие человека значительно улучшается.

Этому процессу можно помочь и ускорить выведение никотина, токсинов, а также тяжелых металлов, употребляя в пищу продукты, которые содержат антиоксиданты, витамины и минералы, способствующие улучшению самочувствия.

Брокколи

В брокколи содержится большое количество витаминов группы В, а именно В5 и С, которые обладают противоопухолевыми, желчегонными, антиоксидантными и противовоспалительными свойствами за счет содержания гена NRF2, который защищает лёгкие от окислительных и воспалительных процессов, спровоцированных курением. Употребление брокколи 3-4 раза в неделю снижает риск развития диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Апельсин

Апельсин — прекрасный помощник для организма против никотина. В апельсинах содержится клетчатка, которая поддерживает пищеварительную функцию, нормальный уровень сахара, пролонгирует чувство сытости и даже улучшает сон. В одном апельсине 80% дневной нормы витамина С. Он благотворно влияет на иммунитет и способствует снижению воспалительных процессов, снижает уровень стресса, который человек может испытывать, отказываясь от никотиновой зависимости. Помимо всего прочего, в апельсинах содержится калий, который помогает работе сердечно-сосудистой системы.

Шпинат

Шпинат — один из самых больших источников калия, йода и фолиевой кислоты — водорастворимого витамина B9, необходимого для иммунной и кровеносной систем. Шпинат также обладает высокой концентрацией витамина А, содержит железо, кальций, магний и марганец — полезные и важные микроэлементы. Шпинат богат клетчаткой, которая нормализует работу желудочно-кишечного тракта и способствует очищению кишечника. А здоровое состояние кишечника улучшает настроение, а также снижает риск колоректального рака. Свежие листья шпината помогают быстрому выводу никотина и нормализуют режим сна и бодрствования.

Имбирь

О пользе этого продукта известно более 1000 лет назад из трактатов китайской медицины. Имбирь вызывает потоотделение и детоксикацию организма, согревает, улучшает метаболизм, способствует разжижению крови, улучшению пищеварения, нормализует синтез пищеварительных ферментов, улучшает сон и даже обладает противопаразитарным эффектом. Также имбирь влияет на липидный обмен, что способствует снижению риска развития атеросклероза и, соответственно, сердечно-сосудистых заболеваний, предупреждает образование тромбов. За счет последнего действия он широко используется во всем мире как топовый продут для похудения и детоксикации.

Для курильщиков имбирь полезен всеми своими свойствами:

детоксикация,

улучшение метаболизма,

улучшение липидного обмена, что благоприятно сказывается на самочувствии курильщиков после долгих лет никотинозависимости.

Шиповник

Возглавляет хит-парад витаминизированных продуктов. Витамина С в шиповнике вдвое больше, чем в плодах смородины, клюквы и красного перца. Напиток из плодов шиповника хорошо помогает разжижать мокроту, лечить насморк, кашель, легче справляться с никотиновой зависимостью. Масло из семян шиповника тоже пригодится при простуде. Помимо витамина С, шиповник имеет богатейший состав микро- и макронутриентов, аминокислот. Он очень богат витамином А, который обладает выраженным антиоксидантным эффектом.

Лимон

Лимон — еще один прекрасный фрукт для помощи организму при отказе от курения. При курении никотин задерживается в кровеносной системе в среднем до трёх дней, оказывая пагубное действие на кожу и иммунитет. Взбодрить организм поможет всё тот же витамин С и лимонная кислота. Пейте ее по утрам с теплой водой температурой до 45 С, добавляйте в чай лимон, делайте домашний лимонад или добавляйте лимон в еду, например, как заправку для салатов. Это не просто вкусно, но и полезно.

Морковь

Содержит витамин А, который обладает мощным антиоксидантным эффектом. Курильщик регулярно истощает его запасы — столько раз в день, сколько подносит пламя к кончику сигареты. Витамин А:

участвует в окислительно-восстановительных процессах, регуляции синтеза белков,

способствует нормальному обмену веществ, функционированию клеточных мембран,

играет важную роль в формировании костей и зубов,

необходим для роста новых клеток,

замедляет процесс старения.

Гранат

Одно из неблагоприятных последствий курения это нарушения работы сердечно-сосудистой системы, а в частности — нарушение сердечного ритма. Естественная проходимость сосудов резко ухудшается, в результате чего всем клеткам организма начинает недоставать кислорода. Поддержать кровеносную систему и улучшить циркуляцию крови поможет гранат. В нем большое количество макро- и микроэлементов — кальция, магния, калия, марганца и натрия. Сок граната полезен при анемии и расстройствах желудка.

Пшеница пророщенная

Попадая в кровь, никотин сужает сосуды, давление повышается, поэтому курильщики чувствуют себя хуже, чем здоровые люди. Сосуды курильщиков более слабые и ломкие, а это отражается на всех системах организма.

Пророщенная пшеница в своем составе содержит аминокислоты, витамин А и Е, множество других витаминов и микроэлементов, которые являются мощными антиоксидантами, иммуномодуляторами, обладают противоспалительным эффектом, замедляя процессы старения. Употребление проростков пшеницы помогает улучшать состояние не только сосудистой стенки, дыхательной системы, но и кожи, волос, ногтей. Полезных свойств у этого продукта масса: он способствует и омоложению, и стабильной работе всего организма.

Капуста

Капуста — прекрасный продукт, доступный каждому. Помимо высокого содержания витамина С и множества различных микроэлементов, капуста также является естественным источником изотиоцианатов — биологически активных соединений, отвечающих за ряд жизненно важных функций. Изотиоцианаты тормозят развитие раковых клеток, чем снижают риск возникновения онкологических заболеваний, защищают организм от бактерий и вредного действия ионизирующих излучений. А такой продукт, как квашеная капуста, благотворно влияет на работу всего желудочно-кишечного тракта, который у курильщиков страдает очень часто.

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Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Лебедь Дмитрий Врач-терапевт, врач функциональной диагностики Специалист Крамерова Алла Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др Специалист Вишнякова Ольга Врач терапевт, врач общей практики

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