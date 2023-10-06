Тестостерон считается исключительно мужским гормоном, но он присутствует и в женском организме — более того, выполняет он те же самые функции, что и у мужчин, за некоторыми исключениями. Либидо, мышечная масса и сила, настроение, здоровье сердечно-сосудистой системы, крепость костей, когнитивные способности — роль тестостерона переоценить трудно. Однако стереотипы и маркетинг привели к появлению большого количества заблуждений о вреде этого гормона для женского здоровья. Как тестостерон влияет на женское здоровье — рассказал главный врач медицинской компании "ЛабКвест"+"Q-Клиника", акушер-гинеколог Ольга Палкина.
Считается, что тестостерон делает женщин мужеподобными. Это мнение опровергает биология — представительницы прекрасного пола тоже производят этот гормон, хоть и в гораздо меньшем количестве, чем мужчины. Определенный эффект действительно может появиться при избытке тестостерона — чаще всего начинается интенсивный рост волос на лице, руках и груди.
Помимо маскулинности, тестостерон часто ассоциируется с повышенным уровнем агрессии. На самом деле, исследования показывают, что агрессия и враждебность больше связаны с эстрогеном и сложной совокупностью социальных факторов. Но доля правды в этом мнении есть — тестостерон может конвертироваться в эстрадиол, который тоже относится к группе эстрогенов.
Некоторые стереотипы связывают тестостерон с вредом для сердца. На первый взгляд это логично — именно мужчины чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Тем не менее благотворное влияние тестостерона на мускулатуру не обходит стороной и сердце — в реальности гормон укрепляет его, стимулирует метаболизм глюкозы и расширяет сосуды.
Еще одно популярное заблуждение — тестостерон повышает риск рака груди. Но исследования на приматах и людях говорят об обратном — гормон оказал положительный эффект, снизив разрастание раковых клеток и защищая ткани груди от чрезмерной стимуляции эстрогенами.
В женском организме тестостерон вырабатывается надпочечниками и совсем немного яичниками. В норме его концентрация очень незначительна. В небольших количествах и при нормальном соотношении с другими половыми гормонами тестостерон действительно хорошо влияет на женский организм — как и говорилось выше.
Повышение концентрации тестостерона может быть причиной нарушения менструального цикла и бесплодия. Увеличение количества тестостерона в крови может возникать из-за опухоли яичников или надпочечников, которые вырабатывают этот гормон, а также же из-за синдрома поликистозных яичников — увеличения размеров яичников и образования в них большого количества кист.
Важно не только абсолютное количество тестостерона, но и его соотношение с другими гормонами. Для этого рекомендовано сдавать гормональный профиль, основные показатели которого включают в себя:
Сделать это желательно на 2-3-й день менструального цикла, а также по рекомендации врача — повторно в этот же менструальный цикл сдать анализ крови на половые гормоны во 2 фазу цикла, на 19-21-й день цикла. В частности, исследование на прогестерон и повторное исследование на эстрадиол.
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