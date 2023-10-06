Многие люди совершают ошибки, пытаясь сбросить вес. Важно понимать, что успешное и устойчивое снижение веса — это путь, который требует терпения, знаний и последовательности. Специалист по модификации образа жизни и немедикаментозному оздоровлению Георгий Суренян перечислил 7 основных ошибок, которые часто совершают люди, когда пытаются самостоятельно сбросить лишние килограммы.
Многие люди попадают в ловушку резко ограничительных диет, которые обещают быстрый результат. Хотя такие диеты могут обеспечить кратковременное снижение веса, практически всегда они приводят к срывам и дефициту питательных веществ. Вместо этого следует сосредоточиться на последовательном и постепенном изменении своих пищевых привычек, которое можно поддерживать в течение длительного времени.
Снижение веса — это не только цифра на весах. Чрезмерное внимание к этой цифре может привести к разочарованию и демотивации. Вместо этого сосредоточьтесь на других показателях прогресса, таких как:
Помните, что речь идет об общем состоянии здоровья, а не только о цифре на весах.
Многие считают, что пропуск приема пищи или резкое снижение калорийности рациона ускорит потерю веса. Однако это может привести к обратному результату, поскольку замедляет обмен веществ и вызывает сильное чувство голода, что впоследствии часто приводит к перееданию. Крайне важно питаться регулярно и соблюдать здоровый баланс белков, полезных жиров, сложных углеводов и клетчатки.
Даже если вы едите здоровые продукты, контроль за размером порций является ключевым фактором снижения веса. Переесть легко, особенно когда мы не обращаем внимания на свои порции. Практикуйте осознанное питание, прислушиваясь к сигналам организма о голоде и сытости. Используйте тарелки меньшего размера и следите за размером порций, чтобы не потреблять лишних калорий.
Снижение веса зависит не только от того, что вы едите, но и от того, насколько вы активны. Многие люди совершают ошибку, концентрируясь исключительно на диете и пренебрегая физической активностью. Регулярные физические упражнения не только сжигают калории, но и способствуют наращиванию мышечной массы, ускоряют обмен веществ и улучшают общее состояние здоровья. Найдите занятия, которые вам нравятся, и старайтесь сочетать кардиоупражнения с силовыми тренировками.
Отсутствие планирования всегда ведет к провалу. Без надлежащего планирования и подготовки легко попасть в зависимость от вредных пищевых привычек. Найдите время для составления недельного рациона, покупки продуктов и приготовления здоровой еды. Это поможет вам сделать более здоровый выбор и избежать импульсивных решений, когда возникает чувство голода.
Снижение веса — это не только диета и физические упражнения, но и забота о своем психическом и эмоциональном состоянии. Стресс может привести к эмоциональному перееданию или неправильному выбору продуктов питания, что препятствует прогрессу в снижении веса. Приоритетными видами ухода за собой являются достаточный сон, регулярная релаксация, например, медитация или йога, а также поиск здоровых способов борьбы со стрессом, например, хобби или обращение за поддержкой к друзьям, родственникам или врачам.
Помните, что снижение веса — это индивидуальный путь, и у каждого он свой.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
|
|
Центр дентальной имплантологии Estetus (Эстетус)
1-ая Брестская, д.43
|
|
Первая семейная клиника Петербурга. Стоматология на Коломяжском
Коломяжский пр-т, д. 36/2
Хорошая стоматология
Учебный пер., д. 2
|
|
Центр семейной стоматологии
Дмитриевского, д. 1
Стоматологический центр Кредо
Новокосинская, д. 9,корпус 1
|
2984 отзыва
|
МЦ в Марьино
многопрофильный медицинский центр
ул. Люблинская, д. 104
Братиславская
Марьино
Борисово
Алма-Атинская
Обследование взрослых. Расположен в 2 мин. ходьбы от м. Марьино (последний вагон из центра, из дверей - направо, ближайший выход налево) или 15 мин. е... читать далее »
|
4 отзыва
|
Овсепян Карен Тигранович
медицинская клиника
Народная, д. 12
Крестьянская застава
Марксистская
Таганская
Таганская
|
0 отзывов
|
Рамазанов Альберт Алилович
медицинская клиника
Маршала Бирюзова, д. 13
Войковская
Октябрьское поле
Зорге
Панфиловская
Стрешнево
Хорошевская
Народное ополчение
Первичный приём от 1000 руб.
В Харьковской области объявлен трёхдневный траур в память о жертвах удара по кафе. Сообщается о 51 погибшем, в том числе 8-летнем ребёнке.