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Ирина Гусакова

Топ-7 ошибок, которые мешают похудеть

4:19
Здоровье » Здоровье и профилактика

Многие люди совершают ошибки, пытаясь сбросить вес. Важно понимать, что успешное и устойчивое снижение веса — это путь, который требует терпения, знаний и последовательности. Специалист по модификации образа жизни и немедикаментозному оздоровлению Георгий Суренян перечислил 7 основных ошибок, которые часто совершают люди, когда пытаются самостоятельно сбросить лишние килограммы.

Топ-7 ошибок, которые мешают похудеть
Фото: https://www.ph2nutrition.com/pages/everything-you-need-to-know-about-therapeutic-diets

Ошибки, которые вы совершаете, пытаясь сбросить вес

  • Сидеть на экстремальных диетах.

Многие люди попадают в ловушку резко ограничительных диет, которые обещают быстрый результат. Хотя такие диеты могут обеспечить кратковременное снижение веса, практически всегда они приводят к срывам и дефициту питательных веществ. Вместо этого следует сосредоточиться на последовательном и постепенном изменении своих пищевых привычек, которое можно поддерживать в течение длительного времени.

  • Полагаться только на весы.

Снижение веса — это не только цифра на весах. Чрезмерное внимание к этой цифре может привести к разочарованию и демотивации. Вместо этого сосредоточьтесь на других показателях прогресса, таких как:

  • повышение уровня энергии,
  • улучшение сна,
  • увеличение силы и уменьшение объемов.

Помните, что речь идет об общем состоянии здоровья, а не только о цифре на весах.

  • Пропускать прием пищи или жестко ограничивать калорийность.

Многие считают, что пропуск приема пищи или резкое снижение калорийности рациона ускорит потерю веса. Однако это может привести к обратному результату, поскольку замедляет обмен веществ и вызывает сильное чувство голода, что впоследствии часто приводит к перееданию. Крайне важно питаться регулярно и соблюдать здоровый баланс белков, полезных жиров, сложных углеводов и клетчатки.

  • Игнорировать контроль за порциями

Даже если вы едите здоровые продукты, контроль за размером порций является ключевым фактором снижения веса. Переесть легко, особенно когда мы не обращаем внимания на свои порции. Практикуйте осознанное питание, прислушиваясь к сигналам организма о голоде и сытости. Используйте тарелки меньшего размера и следите за размером порций, чтобы не потреблять лишних калорий.

  • Не уделять приоритетного внимания физической активности.

Снижение веса зависит не только от того, что вы едите, но и от того, насколько вы активны. Многие люди совершают ошибку, концентрируясь исключительно на диете и пренебрегая физической активностью. Регулярные физические упражнения не только сжигают калории, но и способствуют наращиванию мышечной массы, ускоряют обмен веществ и улучшают общее состояние здоровья. Найдите занятия, которые вам нравятся, и старайтесь сочетать кардиоупражнения с силовыми тренировками.

  • Игнорировать планирование и подготовку.

Отсутствие планирования всегда ведет к провалу. Без надлежащего планирования и подготовки легко попасть в зависимость от вредных пищевых привычек. Найдите время для составления недельного рациона, покупки продуктов и приготовления здоровой еды. Это поможет вам сделать более здоровый выбор и избежать импульсивных решений, когда возникает чувство голода.

  • Пренебрегать заботой о себе и борьбой со стрессом.

Снижение веса — это не только диета и физические упражнения, но и забота о своем психическом и эмоциональном состоянии. Стресс может привести к эмоциональному перееданию или неправильному выбору продуктов питания, что препятствует прогрессу в снижении веса. Приоритетными видами ухода за собой являются достаточный сон, регулярная релаксация, например, медитация или йога, а также поиск здоровых способов борьбы со стрессом, например, хобби или обращение за поддержкой к друзьям, родственникам или врачам.

Помните, что снижение веса — это индивидуальный путь, и у каждого он свой. 

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
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