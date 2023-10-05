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Ирина Гусакова

Врач перечислил симптомы ботулизма

4:02
Здоровье » Здоровье и профилактика

Ботулизм — это опасное заболевание, которое вызывает бактерия Clostridium botulinum. Она вырабатывает токсин, повреждающих нервную систему, и может даже убить человека. Как определить у себя ботулизм — рассказал читателям Pravda. Ru врач-токсиколог ICDMC, к.м.н. Михаил Кутушов.

Врач перечислил симптомы ботулизма
Фото: https://www.tugbayaprak.com/

Ботулизм: причины, симптомы, лечение

Он может быть вызван несколькими способами. 

  • Пищевой: возникает при употреблении пищи, содержащей токсин бактерии Clostridium botulinum. Это чаще всего происходит из-за неправильного способа консервации или хранения пищевых продуктов, особенно часто встречается у низкокислых консервов.
  • Раневой ботулизм возникает, когда бактерии Clostridium botulinum попадают в рану и вырабатывают токсин.

Ботулизм может быть вызван как употреблением консервированных продуктов — мясные паштеты, рыбные консервы или овощные салаты, которые были неправильно консервированы или хранятся в неправильных условиях, так и может быть связан с употреблением домашних консервов, особенно если они были приготовлены без должной стерилизации.

Первые симптомы:

  • слабость и паралич мышц,
  • затруднение глотания и дыхания,
  • двоение в глазах,
  • сухость во рту,
  • тошнота и рвота,
  • запоры.

Лечение ботулизма подразумевает введение антитоксина ботулизма и поддерживающую терапию для облегчения симптомов и предотвращения осложнений.

"Если вы замечали, что банки с консервацией изначально немного вздутые, продукты нельзя употреблять. Вполне возможно, что уже начался процесс размножения ботулизма. Если крышка вздутая, то это называется бомбаж. Такую продукцию лучше изначально выкидывать", — отмечает врач.

Существует такой способ проверки банки: не кладут в горячую воду, и если она всплывает либо появляются пузырьки воздуха, то её содержимое нужно выбросить.

Обязательно смотреть на срок годности, в каких условиях хранилась консервация. Лучше не покупать её в мороз на улице на рынке или из холодного холодильника в магазине или, наоборот, из отдела в магазине, в котором тепло. Вполне возможно, что уже начался процесс появления опасных бактерий.

Если появился легкий белый налет или помутнение рассола, это также первые признаки опасности консервов.

Но если верхние кусочки немного поменяли цвет, то это может быть нормальным явлением. Овощным консервам свойственно менять оттенок.

Для предотвращения ботулизма нужно:

  • Правильно консервировать и хранить пищевые продукты.
  • Избегать употребления консервированных продуктов, которые имеют поврежденную упаковку или выглядят необычным образом.
  • Готовить домашние консервы с соблюдением всех рекомендаций по стерилизации и хранить их в холодильнике.
  • Готовить пищу из свежих ингредиентов и употреблять еë в течение короткого времени после приготовления.

Если есть подозрение на ботулизм, нельзя лечиться дома. Он требует немедленной медицинской помощи и лечения в больнице.

Что можно сделать самим:

  • Не употреблять пищу или продукты, которые могут быть заражены токсином ботулизма.
  • Поддерживать дыхание и кровообращение по возможности. Если затруднено дыхание, сидеть в вертикальном положении и использовать дополнительную подушку для поддержки головы и шеи.
  • Не пытаться принимать лекарства или самостоятельно лечиться.

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