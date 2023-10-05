Ботулизм — это опасное заболевание, которое вызывает бактерия Clostridium botulinum. Она вырабатывает токсин, повреждающих нервную систему, и может даже убить человека. Как определить у себя ботулизм — рассказал читателям Pravda. Ru врач-токсиколог ICDMC, к.м.н. Михаил Кутушов.
Он может быть вызван несколькими способами.
Ботулизм может быть вызван как употреблением консервированных продуктов — мясные паштеты, рыбные консервы или овощные салаты, которые были неправильно консервированы или хранятся в неправильных условиях, так и может быть связан с употреблением домашних консервов, особенно если они были приготовлены без должной стерилизации.
Первые симптомы:
Лечение ботулизма подразумевает введение антитоксина ботулизма и поддерживающую терапию для облегчения симптомов и предотвращения осложнений.
"Если вы замечали, что банки с консервацией изначально немного вздутые, продукты нельзя употреблять. Вполне возможно, что уже начался процесс размножения ботулизма. Если крышка вздутая, то это называется бомбаж. Такую продукцию лучше изначально выкидывать", — отмечает врач.
Существует такой способ проверки банки: не кладут в горячую воду, и если она всплывает либо появляются пузырьки воздуха, то её содержимое нужно выбросить.
Обязательно смотреть на срок годности, в каких условиях хранилась консервация. Лучше не покупать её в мороз на улице на рынке или из холодного холодильника в магазине или, наоборот, из отдела в магазине, в котором тепло. Вполне возможно, что уже начался процесс появления опасных бактерий.
Если появился легкий белый налет или помутнение рассола, это также первые признаки опасности консервов.
Но если верхние кусочки немного поменяли цвет, то это может быть нормальным явлением. Овощным консервам свойственно менять оттенок.
Для предотвращения ботулизма нужно:
Если есть подозрение на ботулизм, нельзя лечиться дома. Он требует немедленной медицинской помощи и лечения в больнице.
Что можно сделать самим:
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