Токсоплазмоз — это паразитарное заболевание, которое вызывают простейшие одноклеточные паразиты Toxoplasma gondii, или токсоплазмы. Чем опасен токсоплазмоз — рассказал читателям Pravda.Ru врач, эксперт лаборатории "Гемотест" Денис Банный.
"Токсоплазмы живут и размножаются в теле кошки. С экскрементами животного они оказываются во внешней среде и могут попасть в организм человека. Чаще всего так происходит после контакта с фекалиями кошки, например, при уборке кошачьего туалета. Также заражение может произойти при употреблении сырого или недостаточно термически обработанного мяса или грязной воды. Возможен и вертикальный путь передачи болезни — от матери ребенку, через плаценту", — говорит врач.
В большинстве случаев токсоплазмоз протекает бессимптомно или напоминает легкую простуду — у человека может повыситься температура, появляется слабость, болит голова, ноют мышцы и суставы, увеличиваются лимфоузлы. Обычно болезнь проходит самостоятельно и не требует какого-либо специфического лечения.
При этом токсоплазмоз опасен для людей с ослабленной иммунной системой, например, для ВИЧ-инфицированных и пациентов, перенесших операцию по пересадке органов. У них инфекция может привести к серьезным осложнениям:
Также крайне опасен токсоплазмоз для женщин, вынашивающих ребенка, — заражение грозит такими последствиями, как самопроизвольный аборт, задержка внутриутробного развития, микроцефалия — недоразвитие черепа и головного мозга, которое проявляется умственной отсталостью.
"Токсоплазмоз входит в число так называемых TORCH-инфекций — внутриутробных инфекций, которые могут крайне негативно повлиять на течение беременности и вызвать врожденные патологии", — подчеркивает врач.
Чтобы снизить риск заражения токсоплазмозом, лучше не прикасаться к бродячим кошкам и не разрешать это делать детям. Если тактильный контакт все же произошел, то, вернувшись домой, следует тщательно вымыть руки или обработать их антисептиком. Домашних питомцев лучше не выпускать на прогулку — это позволит избежать заражения от других животных. Беременным женщинам следует по возможности отказаться от садовых работ, связанных с землей, и не убирать кошачий туалет. Если делегировать эту обязанность не удается, необходимо использовать резиновые перчатки, а также регулярно дезинфицировать кошачий лоток горячей водой.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
|
|
Добромед в Медведково
ул. Грекова, д. 5
|
|
Многопрофильная клиника на Бадаева
ул. Бадаева, д. 6, к.1
|
25 отзывов
|
Васечкин Виктор Борисович
медицинская клиника
ул. Ватутина, д. 1
Кунцевская
Кунцевская
Пионерская
Славянский бульвар
Терехово
Кунцевская
Давыдково
Аминьевская
Первичный приём от 5000 руб.
|
46 отзывов
|
Даренский Иван Дмитриевич
медицинская клиника
Измайловский бульвар, д. 43
Измайловская
Первомайская
Первичный приём от 5000 руб.
|
0 отзывов
|
Хдрян Артур Айкович
медицинская клиника
Люблинская,
Фугас ФАБ-1500 "вскрыл" подземный бункер и ликвидировал почти весь личный состав штаба. Немногих раненых отправили в Польшу.