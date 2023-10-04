Врач рассказал об опасных последствиях токсоплазмоза

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Токсоплазмоз — это паразитарное заболевание, которое вызывают простейшие одноклеточные паразиты Toxoplasma gondii, или токсоплазмы. Чем опасен токсоплазмоз — рассказал читателям Pravda.Ru врач, эксперт лаборатории "Гемотест" Денис Банный.

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Стоит ли бояться токсоплазмоза

"Токсоплазмы живут и размножаются в теле кошки. С экскрементами животного они оказываются во внешней среде и могут попасть в организм человека. Чаще всего так происходит после контакта с фекалиями кошки, например, при уборке кошачьего туалета. Также заражение может произойти при употреблении сырого или недостаточно термически обработанного мяса или грязной воды. Возможен и вертикальный путь передачи болезни — от матери ребенку, через плаценту", — говорит врач.

В большинстве случаев токсоплазмоз протекает бессимптомно или напоминает легкую простуду — у человека может повыситься температура, появляется слабость, болит голова, ноют мышцы и суставы, увеличиваются лимфоузлы. Обычно болезнь проходит самостоятельно и не требует какого-либо специфического лечения.

При этом токсоплазмоз опасен для людей с ослабленной иммунной системой, например, для ВИЧ-инфицированных и пациентов, перенесших операцию по пересадке органов. У них инфекция может привести к серьезным осложнениям:

судорогам,

спутанности сознания,

потере координации,

нарушению зрения.

Также крайне опасен токсоплазмоз для женщин, вынашивающих ребенка, — заражение грозит такими последствиями, как самопроизвольный аборт, задержка внутриутробного развития, микроцефалия — недоразвитие черепа и головного мозга, которое проявляется умственной отсталостью.

"Токсоплазмоз входит в число так называемых TORCH-инфекций — внутриутробных инфекций, которые могут крайне негативно повлиять на течение беременности и вызвать врожденные патологии", — подчеркивает врач.

Чтобы снизить риск заражения токсоплазмозом, лучше не прикасаться к бродячим кошкам и не разрешать это делать детям. Если тактильный контакт все же произошел, то, вернувшись домой, следует тщательно вымыть руки или обработать их антисептиком. Домашних питомцев лучше не выпускать на прогулку — это позволит избежать заражения от других животных. Беременным женщинам следует по возможности отказаться от садовых работ, связанных с землей, и не убирать кошачий туалет. Если делегировать эту обязанность не удается, необходимо использовать резиновые перчатки, а также регулярно дезинфицировать кошачий лоток горячей водой.

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