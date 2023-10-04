Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Врач рассказал об опасных последствиях токсоплазмоза

2:46
Здоровье » Здоровье и профилактика

Токсоплазмоз — это паразитарное заболевание, которое вызывают простейшие одноклеточные паразиты Toxoplasma gondii, или токсоплазмы. Чем опасен токсоплазмоз — рассказал читателям Pravda.Ru врач, эксперт лаборатории "Гемотест" Денис Банный.

Врач рассказал об опасных последствиях токсоплазмоза
Фото: https://t2.ea.ltmcdn.com/

Стоит ли бояться токсоплазмоза

"Токсоплазмы живут и размножаются в теле кошки. С экскрементами животного они оказываются во внешней среде и могут попасть в организм человека. Чаще всего так происходит после контакта с фекалиями кошки, например, при уборке кошачьего туалета. Также заражение может произойти при употреблении сырого или недостаточно термически обработанного мяса или грязной воды. Возможен и вертикальный путь передачи болезни — от матери ребенку, через плаценту", — говорит врач.

В большинстве случаев токсоплазмоз протекает бессимптомно или напоминает легкую простуду — у человека может повыситься температура, появляется слабость, болит голова, ноют мышцы и суставы, увеличиваются лимфоузлы. Обычно болезнь проходит самостоятельно и не требует какого-либо специфического лечения.

При этом токсоплазмоз опасен для людей с ослабленной иммунной системой, например, для ВИЧ-инфицированных и пациентов, перенесших операцию по пересадке органов. У них инфекция может привести к серьезным осложнениям:

  • судорогам,
  • спутанности сознания,
  • потере координации,
  • нарушению зрения.

Также крайне опасен токсоплазмоз для женщин, вынашивающих ребенка, — заражение грозит такими последствиями, как самопроизвольный аборт, задержка внутриутробного развития, микроцефалия — недоразвитие черепа и головного мозга, которое проявляется умственной отсталостью.

"Токсоплазмоз входит в число так называемых TORCH-инфекций — внутриутробных инфекций, которые могут крайне негативно повлиять на течение беременности и вызвать врожденные патологии", — подчеркивает врач.

Чтобы снизить риск заражения токсоплазмозом, лучше не прикасаться к бродячим кошкам и не разрешать это делать детям. Если тактильный контакт все же произошел, то, вернувшись домой, следует тщательно вымыть руки или обработать их антисептиком. Домашних питомцев лучше не выпускать на прогулку — это позволит избежать заражения от других животных. Беременным женщинам следует по возможности отказаться от садовых работ, связанных с землей, и не убирать кошачий туалет. Если делегировать эту обязанность не удается, необходимо использовать резиновые перчатки, а также регулярно дезинфицировать кошачий лоток горячей водой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д

Специалисты

4.8
212 отзывов
 Симанкова
Татьяна Владимировна
Гастроэнтеролог
Стаж 13 лет
Врач высшей категории
Приём от 2500 руб.
Добромед в Медведково
ул. Грекова, д. 5
4.0
4 отзыва
 Акимова
Любовь Владимировна
Гастроэнтеролог
Стаж 13 лет
Врач высшей категории
Приём от 2400 руб.
Многопрофильная клиника на Бадаева
ул. Бадаева, д. 6, к.1

Клиники

10.0
25 отзывов
 Васечкин Виктор Борисович медицинская клиника
ул. Ватутина, д. 1
Кунцевская
Кунцевская
Пионерская
Славянский бульвар
Терехово
Кунцевская
Давыдково
Аминьевская
Первичный приём от 5000 руб.
10.0
46 отзывов
 Даренский Иван Дмитриевич медицинская клиника
Измайловский бульвар, д. 43
Измайловская
Первомайская
Первичный приём от 5000 руб.
9.9
0 отзывов
 Хдрян Артур Айкович медицинская клиника
Люблинская,


Новости Все >
Диетолог рассказал о пользе полифенолов для иммунитета
У пользователей РФ перестали работать пылесосы, лампочки, камеры видеонаблюдения Xiaomi
Трихолог рассказала о диффузном и андрогенетическом выпадении волос
Жители Ростовской области сообщили о дроне, летающем по ночам
Врач-диетолог рассказала о воде в организме, которую мы принимаем за жир
Перемога бесконечности: зачем Киев гонит своих военных на смерть ради фото
Стоматолог назвала распространённую причину возникновения храпа
"Царьград": ждать ли новых ударов по Крымскому мосту в годовщину теракта
В ООН рассказали о последствиях замены газа из России на американский СПГ
Госдолг США за сутки вырос на сумму, которая больше суверенного долга России
Популярное
Под Артёмовском авиабомба ФАБ-1500 уничтожила всё командование ВСУ

Фугас ФАБ-1500 "вскрыл" подземный бункер и ликвидировал почти весь личный состав штаба. Немногих раненых отправили в Польшу.

На Бахмутском фронте авиабомба ФАБ-1500 накрыла почти всё командование ВСУ
На случай ядерной войны: США и РФ одновременно проверят нацсистемы тревоги
К чему готовимся? США и РФ одновременно проверяют "сирены ядерной тревоги"
ГИБДД уже выписывает штрафы водителям, если те забыли дома паспорт
В конгрессе США призвали ввести пошлины на ввоз ферросицилия из РФ
Державин уличил губернатора Лопухина в коррупции Сергей Лебедев ВСУ не делают выводов из диверсионной работы в Крыму Любовь Степушова РГСУ создает национальный соцрейтинг гражданина Олег Володин
Политолог: в Польше считают, что Украина всех провоцирует
Эксперты объяснили, зачем ВСУ выстраивают оборону вокруг Купянска
Юрист-международник Капустин рассказал об антироссийских шагах Армении в МУС
Юрист-международник Капустин рассказал об антироссийских шагах Армении в МУС
Последние материалы
У пользователей РФ перестали работать пылесосы, лампочки, камеры видеонаблюдения Xiaomi
Врач рассказал об опасных последствиях токсоплазмоза
Трихолог рассказала о диффузном и андрогенетическом выпадении волос
Жители Ростовской области сообщили о дроне, летающем по ночам
Врач-диетолог рассказала о воде в организме, которую мы принимаем за жир
Перемога бесконечности: зачем Киев гонит своих военных на смерть ради фото
Стоматолог назвала распространённую причину возникновения храпа
"Царьград": ждать ли новых ударов по Крымскому мосту в годовщину теракта
Украина могла втайне договориться с Германией о вступлении в ЕС. Каковы шансы Киева?
В ООН рассказали о последствиях замены газа из России на американский СПГ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников